Блеки Лоулес от W.A.S.P. празнува 70-годишен юбилей

Днес, 4 септември 2026 г., легендарният вокалист, китарист и съосновател на американската хеви метъл банда W.A.S.P., Блеки Лоулес (роден като Стивън Едуард Дюрен), празнува своя 70-годишен юбилей. Рок иконата, известна със своя суров глас, вечни бунтарски текстове и шокиращи сценични изпълнения, навлиза в осмото си десетилетие в отлична творческа форма и без никакви намерения за слизане от сцената.

Празникът съвпада с финалната подготовка за огромното северноамериканско турне „1984 to Headless“, което стартира на 10 септември 2026 г. в Калифорния. Концертната обиколка е посветена изцяло на първите четири класически албума на бандата, а специални гости на събитията ще бъдат метъл ветераните KK's Priest. Продукцията обещава невиждан визуален спектакъл, който ще съживи емблематичните обложки директно на сцената. Според публикации в специализираното музикално издание Blabbermouth, групата вече планира да пренесе това мащабно шоу в Европа и останалата част от света през 2027 г.

Паралелно с подготовката за концертите, Лоулес активно довършва и своята дългоочаквана автобиография със заглавие „Tales From The Square Mile“. В официалните канали на групата във Facebook се посочва, че книгата е готова наполовина. Тя се очаква на пазара през 2027 г. и ще разкрие дълбоко лични детски спомени, както и неразказвани досега истории от златната ера на шок рока.

Почитателите на тежката музика от цял свят заливат социалните мрежи с поздравления за юбиляра, припомняйки си вечни класики като „I Wanna Be Somebody“ и „Wild Child“. Въпреки сериозните битки с цензурата през 80-те години, Блеки Лоулес остава един от най-влиятелните и разпознаваеми гласове в историята на световния рок.