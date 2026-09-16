Над 8000 филма с изкуствен интелект от 125 държави представят в Астана

Над 8000 филма от 125 държави са подадени за участие в Международния филмов фестивал с изкуствен интелект в Астана (AAIFF 2026), който ще се проведе в Астана през октомври.

Общото времетраене на подадените филми надхвърли 100 000 минути, а общият брой набрани средства от фестивала възлиза на 2 милиона долара. Това беше обявено от съоснователите на фестивала Алмас Жали и Айзат Кусаинов на брифинг в Астана.

Крайният срок за кандидатстване за конкурса беше определен за началото на септември. Получени са общо 8067 предложения от 4756 уникални творци.

Основната тема на фестивала, „Бъдещето, в което си струва да се живее“, беше избрана за 3138 филма. Други 4929 предложения бяха подадени в отворената конкурсна програма, без ограничения по тема.

Съединените щати получиха най-голям брой предложения - 1395. Казахстан е представил 829 филма, Индия - 702, Китай - 550, а Южна Корея - 349. В челната десетка на страните са включени още Обединеното кралство, Индонезия, Япония, Бразилия и Франция.

Организаторите отбелязват, че участниците са използвали изкуствен интелект не само за създаване на визуално съдържание, но и са експериментирали с жанрове, драматургия и изграждане на кинематографични светове. Най-дългата творба, представена в конкурса, е продължила 4 часа и 3 минути. В една творба авторът е комбинирал пет независими вселени.

„Само преди няколко месеца стартирахме международния конкурс, а днес получихме над 8000 творби от 125 държави. И това не са просто изолирани експерименти с изкуствен интелект - виждаме пълноценни филми, сложни истории, герои и цели вселени. Този мащаб показва колко бързо се развива киното с изкуствен интелект. А днес в Астана събираме една от най-големите международни общности от творци в тази нова област“, ​​отбеляза съоснователят на фестивала и председател на борда на AAIFF Алмас Жали.

Сред участниците бяха амбициозни режисьори и независими екипи, както и представители на международната индустрия за креативни проекти в областта на изкуствения интелект. Сред представилите своите творби бяха продуцентската компания за изкуствен интелект The DOR Brothers, с аудитория от над 370 000 абонати; „Gossip Goblin“, режисиран от Зак Лондон; и Робърт Годет, чиято работа е била представяна и признавана преди това на международни филмови фестивали.

Конкурсната програма обхваща 19 жанра. Според предварителни оценки на организаторите, участниците са похарчили над 4 милиона долара за използването на над 80 генеративни модела. Сред най-популярните бяха Suno AI, Seedance 2.5, Kling, Wan 2.6, GPT Image 2 и ElevenLabs.

Наградният фонд на фестивала е 1,75 милиона долара, разпределени за основната тематична програма, с допълнителни 250 000 долара, разпределени в отворената секция в пет категории:

Най-добър герой,

Най-добра режисура,

Най-добър визуален език,

Най-добра история,

Най-добра концепция.

Всички представени филми преминават задължителни проверки за плагиатство.

Организаторите са отпуснали допълнителен инвестиционен капитал от 1 милион долара за обещаващи екипи, занимаващи се с изкуствен интелект. Средствата са осигурени от предприемача и инвеститор Баладжи Сринивасан, бивш главен технически директор на Coinbase, бивш генерален партньор на фирмата за рисков капитал Andreessen Horowitz (a16z) и основател на The Network School.

„Искаме силните проекти да продължат и след фестивала. Затова, в допълнение към наградния фонд, е осигурен отделен инвестиционен капитал. Това ще позволи на творците да продължат производството, да мащабират проектите си и да ги развиват от Казахстан. За тази цел избраните екипи ще могат да станат участници в Astana Hub“, каза Айзат Кусаинов, съосновател и креативен директор на AAIFF.

Журито включваше представители на филмовата индустрия, сектора на изкуствения интелект, технологиите и инвестициите. Сред тях бяха Одри Азуле, бивш генерален директор на ЮНЕСКО и бивш френски министър на културата; Ма Пинг, декан на Института за изследване на изкуствения интелект на China Film Group; Уанг Хао, заместник-декан на катедрата по анимация в Пекинската филмова академия; Баладжи Сринивасан; и представител на BytePlus.

Филмовият фестивал за изкуствен интелект в Астана ще се проведе от 1 до 3 октомври като част от Месеца на изкуствения интелект, месец на събития, посветени на изкуствения интелект. Финалистите ще представят своите филми за изкуствен интелект пред публиката за първи път на голям екран в едно от кината в Астана.

В допълнение към филмовите прожекции, програмата включва бизнес сесии, панелни дискусии и майсторски класове за творци и представители на индустрията. Церемонията по награждаването и обявяването на победителите ще се проведе на 3 октомври.

Припомняме, че при обявяването на Филмовия фестивал за изкуствен интелект в Астана президентът отбеляза, че „това ще бъде първото събитие по световни стандарти, което ще отрази фундаментална промяна в развитието на творческата индустрия“.