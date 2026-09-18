Доц. Димитров: Пресконференцията за "Петрохан" бе твърде фестивална

Пресконференцията за случая "Петрохан" беше твърде фестивална. Това мнение изказа пред БНР доц. Николай Димитров - социален психолог и университетски преподавател.

Твърде дълго очаквахме информация по случая "Петрохан", посочи той и напомни обещанието на вътрешния министър, че ще бъде дадена такава до края на месец август. Според него закъснението с това е изострило очакванията:

"Пресконференцията беше очаквана. Личното ми мнение обаче е, че тя беше твърде фестивална, т.е. беше направена с твърде голяма помпозност. От една страна това беше адекватно на очакванията към информацията, която ще се даде в нея. Факт е обаче, че кой знае каква различна информация от това, което ние досега знаехме и излизаше от прокуратурата и от разследващите органи, не се и даде".

Според него на пресконференцията са допуснати и близките на жертвите, за да се получи още "по-фестивално". Ако не бяха допуснати в залата обаче, това щеше да рефлектира и върху имиджа на прокуратурата, и върху медиите, смята доц. Димитров.

За него казаното от криминалния психолог Росен Йорданов, че хора от "Да, България" са ходили при Ивайло Калушев, за да редят листи, е било начин да се уязви групата около Ивайло Мирчев, около ядрото в "Да, България и ДБ, и около общия им кандидат с останалите опозиционни партии, който ще се яви на изборите. Според него този случай ще нанесе щета върху ПП и ДБ.

"Макар да са мажоритарни изборите за президент и да виждаме в тази кампания, че са много малко партийните кандидати, водещите кандидати се обявяват като издигнати от Инициативни комитети", коментира социалният психолог в интервю за предаването "Преди всички", но подчерта, че паметта на много от избирателите не е толкова къса.

По думите му обаче много избиратели правят емоционален, вместо рационален избор.

Подобни боричкания и компромати ще излизат тепърва в тази кампания, смята доц. Николай Димитров.

"До последно ще се случват подобни неща и ще има подобен тип говорене и уличаване в различни прегрешения".

Според него публикуването на експертизата от "Петрохан" може да се смята за част от компроматната война.

"В рамките на разгара на една кампания всеки трябва да очаква удари отвсякъде. Йотова - соченият за фаворит в избора на българите, трябва да внимава, защото всяко нещо може да бъде използвано срещу нея", отбеляза той.

Докато няма ефективен контрол както социален от страна на останалите членове на групата, така и институционален, нещата няма да се подобрят, заяви още доц. Димитров и обясни, че това са обществени процеси, които се случват бавно и се случват с желание от двете страни.

"Ние, българите, сме с т.нар. дистанция към властта. От една страна това избива в очакването да получим една персонифицирана бащина фигура, която да ни казва какво да правим и ние да се доверяваме на авторитета, който да следваме безпрекословно и го виждаме през последните няколко десетилетия - как едни много силни бащини фигури бяха начело на държавата и ние много им вярвахме. Другото типично за държави с подобна дистанция към властта е това, че ние смятаме, че нормите са измислени за другите и те трябва да ги спазват, а по отношение на нас - нормите са измислени, за да ни тормозят".