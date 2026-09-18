Доц. Димитров: Пресконференцията за "Петрохан" бе твърде фестивална

Пресконференцията за случая "Петрохан" беше твърде фестивална. Това мнение изказа пред БНР доц. Николай Димитров - социален психолог и университетски преподавател.
Твърде дълго очаквахме информация по случая "Петрохан", посочи той и напомни обещанието на вътрешния министър, че ще бъде дадена такава до края на месец август. Според него закъснението с това е изострило очакванията:
"Пресконференцията беше очаквана. Личното ми мнение обаче е, че тя беше твърде фестивална, т.е. беше направена с твърде голяма помпозност. От една страна това беше адекватно на очакванията към информацията, която ще се даде в нея. Факт е обаче, че кой знае каква различна информация от това, което ние досега знаехме и излизаше от прокуратурата и от разследващите органи, не се и даде".
Според него на пресконференцията са допуснати и близките на жертвите, за да се получи още "по-фестивално". Ако не бяха допуснати в залата обаче, това щеше да рефлектира и върху имиджа на прокуратурата, и върху медиите, смята доц. Димитров.
За него казаното от криминалния психолог Росен Йорданов, че хора от "Да, България" са ходили при Ивайло Калушев, за да редят листи, е било начин да се уязви групата около Ивайло Мирчев, около ядрото в "Да, България и ДБ, и около общия им кандидат с останалите опозиционни партии, който ще се яви на изборите. Според него този случай ще нанесе щета върху ПП и ДБ.
"Макар да са мажоритарни изборите за президент и да виждаме в тази кампания, че са много малко партийните кандидати, водещите кандидати се обявяват като издигнати от Инициативни комитети", коментира социалният психолог в интервю за предаването "Преди всички", но подчерта, че паметта на много от избирателите не е толкова къса.
По думите му обаче много избиратели правят емоционален, вместо рационален избор.
Подобни боричкания и компромати ще излизат тепърва в тази кампания, смята доц. Николай Димитров.
"До последно ще се случват подобни неща и ще има подобен тип говорене и уличаване в различни прегрешения".
Според него публикуването на експертизата от "Петрохан" може да се смята за част от компроматната война.
"В рамките на разгара на една кампания всеки трябва да очаква удари отвсякъде. Йотова - соченият за фаворит в избора на българите, трябва да внимава, защото всяко нещо може да бъде използвано срещу нея", отбеляза той.
Докато няма ефективен контрол както социален от страна на останалите членове на групата, така и институционален, нещата няма да се подобрят, заяви още доц. Димитров и обясни, че това са обществени процеси, които се случват бавно и се случват с желание от двете страни.
"Ние, българите, сме с т.нар. дистанция към властта. От една страна това избива в очакването да получим една персонифицирана бащина фигура, която да ни казва какво да правим и ние да се доверяваме на авторитета, който да следваме безпрекословно и го виждаме през последните няколко десетилетия - как едни много силни бащини фигури бяха начело на държавата и ние много им вярвахме. Другото типично за държави с подобна дистанция към властта е това, че ние смятаме, че нормите са измислени за другите и те трябва да ги спазват, а по отношение на нас - нормите са измислени, за да ни тормозят".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Буквално
10:55 18.09.2026
2 еврейски нпо
10:56 18.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Пич
И все пак - ПП и ДБ, по времето на президента Радев.......???!!!
10:58 18.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
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8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Боруна Лом
11:00 18.09.2026
11 Защо Пълните Ефира ?
11:02 18.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 матросовци вперед
Както и всяко изказване уж косвено по различна от изборите тема , може да бъде използвано в нейна ПОДКРЕПА.
Кое провокира изявлението на Йотова, че приветства създаването на Съвет за сигурност в Европа, а на слесващия ден да се покае, като твърди, че е смутена от създаването на Съвет за сигурност? (жокер: лицемерие или слугинаж или и двете)
Коментиран от #18
11:09 18.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Гост
Въобще не е "фестивално" или "забавно", другарю доценте....
11:11 18.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Уточни
До коментар #9 от "Всеки член,":Дай имена от ПП-ДБ, щото аз не се сещам? Иначе всеки като теб може да каже примерно, че Радев, Борисов, Копейкин и т.н. стоят зад Петрохан.
Коментиран от #21, #40
11:14 18.09.2026
20 Пресконференцията за Петрохан фестивална
11:15 18.09.2026
21 На ти едно име -
До коментар #19 от "Уточни":На София кмета - Терзийски. Или Терзиев. Все тая.
Коментиран от #23
11:16 18.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Запитване
До коментар #21 от "На ти едно име -":А Терзиев член ли е на ПП или ДБ?
Коментиран от #28
11:18 18.09.2026
24 о спок
11:19 18.09.2026
25 Зеления
-Мирчев вчера каза: "Банкянския Лама", но също и почна да се оправдава, че никой от тях не познава Калушев /лъжа, обяснена подробно в експертизата на експертите/
-тук в сайта също се наблюдава ясно сред коментиращите, които са привърженици на ППДБ, че все по често използват думите Лама и петроханец - за Радев, Йотова, Бойко Борисов
Всичко това показва в какво блато са затънали - да използваш термини, с които другите наричат твоята общност и да ги взаимстваш, вместо да си измислиш твои собствени говори, че истината за Петрохан е оказала ОГРОМНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ върху ППДБ и техните привърженици и те все повече губят контрол и намаляват като брой хора.
11:20 18.09.2026
26 петр
11:23 18.09.2026
27 Немога
11:24 18.09.2026
28 Зеления
До коментар #23 от "Запитване":"А Терзиев член ли е на ПП или ДБ?" - това изречение прилича на изречението на Бойко, след като излезе информация, че Владислав Горанов е санкциониран по Магнитски: "Аз Владислав Горанов не го познавам!"
11:25 18.09.2026
29 Какво знаем досега
11:26 18.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 сполас
11:29 18.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 СЗО
Коментиран от #39
11:30 18.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Тити на Кака
Най-важното от тях беше информацията за малко коментираното досега момиче в панически обикалящия България бус на Калушев. А историята с тази малка Теа се оказва възлова за събитията, доколкото стартира процеса по паническо заличаване на следите от престъпната дейност на ламата и общността му, след като Калушев за първи път директно се изправя срещу родител, който е твърдо решен и способен да разплете докрай истината за психо-сексуалното насилие, което детето му понася в компанията на тия изроди от имението. Този сблъсък, протекъл мълниеносно в рамките на няколко дни, стартира процедурата по заличаване на следите за педофилското насилие, което Калушев практикува над 20 години в затворената си мила общност. Има 100% събрани доказателства за общуването на ламата и единия от прерожденците му с момичето, записи на разговори между Ламата и бащата, между прерожденеца и ламата. Налице са медицински експертизи, доказващи физическото насилие. Таймингът на събитията и движението на ламата през последните два дни от живота на добродетелната дружина са фиксирани минута по минута, общуване по общуване. Заковаването е тотално.
Ето тези факти се опитва да заличи услужливият
Коментиран от #37, #41
11:40 18.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Хмм
До коментар #35 от "Тити на Кака":Асен Василев и Божанов приеха експертизата, самият Калушев в своето театрално представление погуби поне трима души, включително и дете
11:47 18.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Ин Кяр
До коментар #33 от "СЗО":Поне не е панаирджийско, каквото бе на пепетроханците.
11:51 18.09.2026
40 Ами
До коментар #19 от "Уточни":нали в Петрохан бяха едни духовно извисени, чисти хора, с благородна кауза, сега друго се заговори, самият Ивейчо е адвокат на Росатом срещу България и страната е трябвало да плати 600 млн. долара, та кой е русофил в случая, 10% е 60 млн. като евентуална адвокатска такса, след това дело Ивей представа да работи като адвокат и се отдава на екстремни спортове
11:54 18.09.2026
41 Кайзер Созе
До коментар #35 от "Тити на Кака":Това не са някакви юноши бледи, за да ги плашиш със закона.И тук възниква основателно въпроса- Нямаше ли да е по-лесно да свитнат бащата на момичето, вместо да се изпозастрелят? Тоя довод изглежда съшит с бели конци и въобще не звучи правдоподобно.
Коментиран от #43, #44, #45
12:00 18.09.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
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47 професор - изследовател
12:25 18.09.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Какъв ти театър при жертви?!
12:34 18.09.2026