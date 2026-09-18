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Доц. Димитров: Пресконференцията за "Петрохан" бе твърде фестивална

Доц. Димитров: Пресконференцията за "Петрохан" бе твърде фестивална

18 Септември, 2026 10:52 1 100 49

  • николай димитров-
  • петрохан-
  • пресконференция

За него казаното от криминалния психолог Росен Йорданов, че хора от "Да, България" са ходили при Ивайло Калушев, за да редят листи, е било начин да се уязви групата около Ивайло Мирчев, около ядрото в "Да, България и ДБ, и около общия им кандидат с останалите опозиционни партии, който ще се яви на изборите

Доц. Димитров: Пресконференцията за "Петрохан" бе твърде фестивална - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пресконференцията за случая "Петрохан" беше твърде фестивална. Това мнение изказа пред БНР доц. Николай Димитров - социален психолог и университетски преподавател.

Твърде дълго очаквахме информация по случая "Петрохан", посочи той и напомни обещанието на вътрешния министър, че ще бъде дадена такава до края на месец август. Според него закъснението с това е изострило очакванията:

"Пресконференцията беше очаквана. Личното ми мнение обаче е, че тя беше твърде фестивална, т.е. беше направена с твърде голяма помпозност. От една страна това беше адекватно на очакванията към информацията, която ще се даде в нея. Факт е обаче, че кой знае каква различна информация от това, което ние досега знаехме и излизаше от прокуратурата и от разследващите органи, не се и даде".

Според него на пресконференцията са допуснати и близките на жертвите, за да се получи още "по-фестивално". Ако не бяха допуснати в залата обаче, това щеше да рефлектира и върху имиджа на прокуратурата, и върху медиите, смята доц. Димитров.

За него казаното от криминалния психолог Росен Йорданов, че хора от "Да, България" са ходили при Ивайло Калушев, за да редят листи, е било начин да се уязви групата около Ивайло Мирчев, около ядрото в "Да, България и ДБ, и около общия им кандидат с останалите опозиционни партии, който ще се яви на изборите. Според него този случай ще нанесе щета върху ПП и ДБ.

"Макар да са мажоритарни изборите за президент и да виждаме в тази кампания, че са много малко партийните кандидати, водещите кандидати се обявяват като издигнати от Инициативни комитети", коментира социалният психолог в интервю за предаването "Преди всички", но подчерта, че паметта на много от избирателите не е толкова къса.

По думите му обаче много избиратели правят емоционален, вместо рационален избор.

Подобни боричкания и компромати ще излизат тепърва в тази кампания, смята доц. Николай Димитров.

"До последно ще се случват подобни неща и ще има подобен тип говорене и уличаване в различни прегрешения".

Според него публикуването на експертизата от "Петрохан" може да се смята за част от компроматната война.

"В рамките на разгара на една кампания всеки трябва да очаква удари отвсякъде. Йотова - соченият за фаворит в избора на българите, трябва да внимава, защото всяко нещо може да бъде използвано срещу нея", отбеляза той.

Докато няма ефективен контрол както социален от страна на останалите членове на групата, така и институционален, нещата няма да се подобрят, заяви още доц. Димитров и обясни, че това са обществени процеси, които се случват бавно и се случват с желание от двете страни.

"Ние, българите, сме с т.нар. дистанция към властта. От една страна това избива в очакването да получим една персонифицирана бащина фигура, която да ни казва какво да правим и ние да се доверяваме на авторитета, който да следваме безпрекословно и го виждаме през последните няколко десетилетия - как едни много силни бащини фигури бяха начело на държавата и ние много им вярвахме. Другото типично за държави с подобна дистанция към властта е това, че ние смятаме, че нормите са измислени за другите и те трябва да ги спазват, а по отношение на нас - нормите са измислени, за да ни тормозят".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Буквално

    30 11 Отговор
    аморална ! С ужасен сценарий ! А психолога се дуеше като паун , курдисан по средата .

    10:55 18.09.2026

  • 2 еврейски нпо

    15 8 Отговор
    Петрохан е Ротшилд и Сорос

    10:56 18.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пич

    11 3 Отговор
    Може би не знаем точно какво е, но със сигурност са били една, повече, или всички възможни престъпни дейности от най отвратителен, и възможно предателски характер!!! Освен тези, в това е била замесена цялата държава и всичките и служби!!! Защото дори и Радев се строи на барикадата на изказващите внушения!!!
    И все пак - ПП и ДБ, по времето на президента Радев.......???!!!

    10:58 18.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Боруна Лом

    2 1 Отговор
    КОЛКО СТЕ...

    11:00 18.09.2026

  • 11 Защо Пълните Ефира ?

    6 1 Отговор
    С Глупости ?

    11:02 18.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 матросовци вперед

    5 4 Отговор
    -------Йотова - соченият за фаворит в избора на българите, трябва да внимава, защото всяко нещо може да бъде използвано срещу нея---------
    Както и всяко изказване уж косвено по различна от изборите тема , може да бъде използвано в нейна ПОДКРЕПА.
    Кое провокира изявлението на Йотова, че приветства създаването на Съвет за сигурност в Европа, а на слесващия ден да се покае, като твърди, че е смутена от създаването на Съвет за сигурност? (жокер: лицемерие или слугинаж или и двете)

    Коментиран от #18

    11:09 18.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Гост

    13 5 Отговор
    Много ли му е "фестивално" на тоя бол.н мозък, че държавата години наред е нехаела, дори покривала и подкрепяла действията на един или няколко извратени п.дофили да насилват невръстни деца по хижи, в чужбина и кой знае още къде...
    Въобще не е "фестивално" или "забавно", другарю доценте....

    11:11 18.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Уточни

    9 5 Отговор

    До коментар #9 от "Всеки член,":

    Дай имена от ПП-ДБ, щото аз не се сещам? Иначе всеки като теб може да каже примерно, че Радев, Борисов, Копейкин и т.н. стоят зад Петрохан.

    Коментиран от #21, #40

    11:14 18.09.2026

  • 20 Пресконференцията за Петрохан фестивална

    9 7 Отговор
    А изказването на доц. Николай Димитров - социален психолог - предизборно.

    11:15 18.09.2026

  • 21 На ти едно име -

    4 6 Отговор

    До коментар #19 от "Уточни":

    На София кмета - Терзийски. Или Терзиев. Все тая.

    Коментиран от #23

    11:16 18.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Запитване

    8 1 Отговор

    До коментар #21 от "На ти едно име -":

    А Терзиев член ли е на ПП или ДБ?

    Коментиран от #28

    11:18 18.09.2026

  • 24 о спок

    5 6 Отговор
    Спокойно, още хора с пари ще изгърмят и ще ги обвинят я за педофили, я за нещо друго. Ще бъдат самообесени, замозаклани и т.н. Добре дошли в руски мир.

    11:19 18.09.2026

  • 25 Зеления

    8 6 Отговор
    Показателно е как ППДБ пред фактите и доказателствата изпаднаха в глуха защита, хапейки и драскайки, който от тях където намери и когото намери в пълна безпомощност от лъсналата истина.
    -Мирчев вчера каза: "Банкянския Лама", но също и почна да се оправдава, че никой от тях не познава Калушев /лъжа, обяснена подробно в експертизата на експертите/
    -тук в сайта също се наблюдава ясно сред коментиращите, които са привърженици на ППДБ, че все по често използват думите Лама и петроханец - за Радев, Йотова, Бойко Борисов

    Всичко това показва в какво блато са затънали - да използваш термини, с които другите наричат твоята общност и да ги взаимстваш, вместо да си измислиш твои собствени говори, че истината за Петрохан е оказала ОГРОМНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ върху ППДБ и техните привърженици и те все повече губят контрол и намаляват като брой хора.

    11:20 18.09.2026

  • 26 петр

    3 6 Отговор
    Петроханци са наркопласьори и трафиканти на мигранти. Службите също участват в играта. Чуждите служби са ги погнали, а наще са ги ликвидирали за да унищожат следите. Скоро всичко ще илезе на яве.

    11:23 18.09.2026

  • 27 Немога

    3 4 Отговор
    Да ги разбера тези професори и доценти.Не е ли по добре да замълчите.Стига вече с този петрохан.Случката там беше много поучителна за целия Български народ.

    11:24 18.09.2026

  • 28 Зеления

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Запитване":

    "А Терзиев член ли е на ПП или ДБ?" - това изречение прилича на изречението на Бойко, след като излезе информация, че Владислав Горанов е санкциониран по Магнитски: "Аз Владислав Горанов не го познавам!"

    11:25 18.09.2026

  • 29 Какво знаем досега

    6 0 Отговор
    Военизирана група мъже, охранявана база в гората, близо до границата, оръжия, превозни средства, употребявани деца, родители с промити мозъци, неограничени финанси, хасиенда в Мексико, страната на наркокартелите, имитация на източни вярвания, необяснимо финансиране от политически фигури. И накрая изтребление като в сектата на Джим Джоунс в Гвиана. Е, там жертвите са над 900.

    11:26 18.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 сполас

    5 5 Отговор
    Доценте, цяла сектантска групичка ПП и ДБ педофили и всички НПО дето ги хвалят от сутрин до вечер, се оказа че са одобрени и назначени в управлението на България от 1 Лама педофил и сектант. Това не те ли притеснява бре??? Цял доцент си??? Разбираш ли че много педофили седят в парламента на България и са назначени и одобрени от Лама педофил и той им е редил листите??? Ти изобщо разбираш ли за какво порно става въпрос??? Тези ходят и дават интервюта и закони гласуват??? Слава на Господ Иисус Христос изкараха им жълто кафевите гащи на показ. Доценте здравей бре.

    11:29 18.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 СЗО

    4 7 Отговор
    Хареса ми това определение- фестивална. То цялото управление на зеления чорап е такова!

    Коментиран от #39

    11:30 18.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Тити на Кака

    4 3 Отговор
    Поредният политически ангажиран коментатор, който най-нагло лъже как на брифинга не била предоставена почти никаква нова информация. Истината е доста по-различна, на този без съмнение зле организиран и модериран брифинг / има ли изненадани?/ все пак научихме няколко много съществени нови неща.
    Най-важното от тях беше информацията за малко коментираното досега момиче в панически обикалящия България бус на Калушев. А историята с тази малка Теа се оказва възлова за събитията, доколкото стартира процеса по паническо заличаване на следите от престъпната дейност на ламата и общността му, след като Калушев за първи път директно се изправя срещу родител, който е твърдо решен и способен да разплете докрай истината за психо-сексуалното насилие, което детето му понася в компанията на тия изроди от имението. Този сблъсък, протекъл мълниеносно в рамките на няколко дни, стартира процедурата по заличаване на следите за педофилското насилие, което Калушев практикува над 20 години в затворената си мила общност. Има 100% събрани доказателства за общуването на ламата и единия от прерожденците му с момичето, записи на разговори между Ламата и бащата, между прерожденеца и ламата. Налице са медицински експертизи, доказващи физическото насилие. Таймингът на събитията и движението на ламата през последните два дни от живота на добродетелната дружина са фиксирани минута по минута, общуване по общуване. Заковаването е тотално.
    Ето тези факти се опитва да заличи услужливият

    Коментиран от #37, #41

    11:40 18.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Хмм

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Тити на Кака":

    Асен Василев и Божанов приеха експертизата, самият Калушев в своето театрално представление погуби поне трима души, включително и дете

    11:47 18.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ин Кяр

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "СЗО":

    Поне не е панаирджийско, каквото бе на пепетроханците.

    11:51 18.09.2026

  • 40 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Уточни":

    нали в Петрохан бяха едни духовно извисени, чисти хора, с благородна кауза, сега друго се заговори, самият Ивейчо е адвокат на Росатом срещу България и страната е трябвало да плати 600 млн. долара, та кой е русофил в случая, 10% е 60 млн. като евентуална адвокатска такса, след това дело Ивей представа да работи като адвокат и се отдава на екстремни спортове

    11:54 18.09.2026

  • 41 Кайзер Созе

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Тити на Кака":

    Това не са някакви юноши бледи, за да ги плашиш със закона.И тук възниква основателно въпроса- Нямаше ли да е по-лесно да свитнат бащата на момичето, вместо да се изпозастрелят? Тоя довод изглежда съшит с бели конци и въобще не звучи правдоподобно.

    Коментиран от #43, #44, #45

    12:00 18.09.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 професор - изследовател

    3 1 Отговор
    Ама много навреме се появяват разни доценти да изтъкват кусури на действията на някои власти!!!! Като този доц. Николай Димитров - социален психолог и университетски преподавател. Де да бяха насочили усилията си за намиране на истината и предотвратяване на подобни явления. ИМА КАК! Били засегнали името, видиш ли, на онзи нискочелия бияч на разносвач на пици, син на ДС, както и кмета на София и всички жълтопаветници. ДА СИ ПОЕМАТ отговорността!!!!

    12:25 18.09.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Какъв ти театър при жертви?!

    1 0 Отговор
    И поквара, то видно и с просто око, а че Петроханската коалиция е до уши в кал, е повече от безспорно

    12:34 18.09.2026

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