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Пловдив с голямо признание към Държавния театър в Истанбул

Пловдив с голямо признание към Държавния театър в Истанбул

14 Септември, 2026 11:55 478 3

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Спектакълът „Търси се стар клоун“ на Държавния театър в Истанбул бе представен в Драматичния театър

Пловдив с голямо признание към Държавния театър в Истанбул - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Спектакълът „Търси се стар клоун“ на Държавния театър в Истанбул бе представен на 13 септември 2026 г. в Драматичния театър в Пловдив в рамките на фестивала „Сцена на кръстопът“.

Представлението, изиграно на турски език със субтитри на български, бе едно от специалните събития в тазгодишната програма на фестивала, който от 10 до 21 септември 2026 г. среща публиката с български постановки и гостуващи спектакли от чужбина.

Пиесата на Матей Вишниек предизвика интерес и спечели признанието на любителите на театъра в България. Чрез връзката между клоунското представление и реалния живот тя разкрива една дълбоко човешка история за твореца, времето и страха от забравата.

Постановката, която е първото театрално представление на турски език в Пловдив след дълго прекъсване, бе включена в тазгодишната фестивална програма с подкрепата на Генералната дирекция „Държавни театри“ към Министерството на културата и туризма на Република Турция и в резултат на последователните усилия на Генералното консулство на Република Турция в Пловдив в различни области на България.

След края на представлението на сцената излезе Кръстю Кръстев, директор на Международния есенен театрален фестивал „Сцена на кръстопът“ и артистичен директор на Драматичния театър в Пловдив, който благодари на генералния консул на Република Турция в Пловдив Емре Манав и на Държавния театър в Истанбул. Изразявайки увереност, че отношенията между двата театъра ще продължат, Кръстев връчи паметни плакети на актьорите с думите: „Вярвам, че срещите ни няма да останат еднократно събитие. Смятам, че оттук нататък между Централния драматичен театър в Пловдив и Държавния театър в Истанбул започва сериозно и истинско приятелство.“

Споделяйки впечатленията си след представлението, генералният директор на Държавния театър в Истанбул Мехмет Фатих Докгьоз заяви, че са щастливи да представят този прекрасен спектакъл пред любителите на изкуството в България, и изрази голямото си удовлетворение от интереса, проявен от ръководството на фестивала и публиката.

Генералният консул на Република Турция в Пловдив Емре Манав посочи, че през предстоящия период се стремят да осъществят инициативи за продължаване на театралната традиция чрез взаимни гастроли, и благодари на Генералната дирекция „Държавни театри“ за ценната подкрепа.


Пловдив / България
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