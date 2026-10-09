Ал Йоргенсен на 68: човекът, който даде зъби на Ministry

Когато Ал Йоргенсен навлиза в музиката, Ministry звучи като група за клубове, синтезатори и неонови светлини. Няколко години по-късно същото име вече се свързва с китарен шум, политически гняв и индустриален метъл. На 9 октомври фронтменът празнува 68-ия си рожден ден, а кариерата му се движи към последната си глава.

Йоргенсен е роден през 1958 г. в Хавана, Куба, а като дете се премества със семейството си в Съединените щати. Израства в Чикаго и в края на 70-те години започва да свири в групи, преди през 1981 г. да създаде Ministry. Първият период на проекта е белязан от ню уейв и синтпоп, а дебютният албум With Sympathy излиза през 1983 г.

Това обаче не е звукът, с който Ministry остават в историята. Twitch от 1986 г. показва промяната, а две години по-късно The Land of Rape and Honey събира на едно място електронни ритми, тежки китари, семпли и агресивни вокали. The Mind Is a Terrible Thing to Taste от 1989 г. доразвива формулата, която превръща групата в една от най-разпознаваемите сили на американската индустриална сцена.

Албумът, който превърна Ministry в име от първа величина

Преломът идва през 1992 г. с Psalm 69: The Way to Succeed and the Way to Suck Eggs. Албумът достига до челните позиции на американската класация Billboard 200, става платинен и дава на групата най-големите ѝ песни, сред които Jesus Built My Hotrod, N.W.O. и Just One Fix.

Същата година Ministry участва в първото издание на фестивала Lollapalooza. Песните на Йоргенсен вече не са просто мрачна клубна музика. Те звучат като сблъсък между хевиметъл, пънк, електроника и политически коментар. Именно тази смес помага на индустриалния метъл да достигне до по-широка публика.

„Време е да оставя децата да поемат щафетата“, казва Йоргенсен пред Los Angeles Times, обяснявайки решението си да сложи край на Ministry след последния албум и турне. Той подчертава, че не иска групата да продължава да повтаря едни и същи рифове десетилетия наред.

От Ministry до Revolting Cocks и Lard

Йоргенсен никога не ограничава работата си само до Ministry. Той участва в Revolting Cocks, Lard, 1000 Homo DJs, Pailhead и Surgical Meth Machine, като в различни периоди работи като вокалист, инструменталист, автор и продуцент.

Сред тежките моменти в историята на групата е смъртта на китариста Майк Скача през 2012 г. След нея се появява From Beer to Eternity от 2013 г. Албумът е свързан пряко с паметта за Скача, дългогодишен сътрудник и близък приятел на Йоргенсен.

Фронтменът има шест номинации за наградите „Грами“, всички в категорията за най-добро метъл изпълнение. През 2025 г. Ministry се връща към ранните си песни с The Squirrely Years Revisited — колекция от преработени композиции от синтпоп периода.

Следващият запис, Hate To Go (Take Out Or Delivery), е обявен като 17-ия и последен студиен албум на Ministry. В него отново участва Пол Баркър, с когото Йоргенсен изгражда част от най-важния период в историята на групата. След излизането му е планирано последно световно турне.

Така рожденият ден на Ал Йоргенсен идва в необичаен момент: музикантът не се връща към миналото, за да го повтори, а подготвя финален шумен жест към публика, която го следва от клубовете на Чикаго до големите сцени по света.

Източници: latimes.com, loudersound.com, grammy.com