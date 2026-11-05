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Ал Юргенсен коментира темата за политическите послания и Metallica
  Тема: Известни личности

Ал Юргенсен коментира темата за политическите послания и Metallica

5 Ноември, 2026 23:30 453 0

  • джеймс хетфийлд-
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Фронтменът на Ministry не разкритикува групата за неутралната ѝ позиция, но попита от какво се страхува тя

Ал Юргенсен коментира темата за политическите послания и Metallica - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ал Юргенсен от Ministry коментира думите на Джеймс Хетфийлд, че концертите на Metallica не са място за политически послания. Той не разкритикува групата за избора ѝ да запази неутрална позиция, но постави под въпрос причините за тази предпазливост.

„Всеки артист трябва да прави това, с което се чувства комфортно“, заяви Юргенсен пред Consequence. По думите му Metallica вече е заемала позиции по различни теми, но сега очевидно се намира в период, в който предпочита да не се ангажира политически. „Няма да се присъединя към хората, които казват: ‘Трябва да заемете позиция точно сега’“, добави той.

В същото време фронтменът на Ministry каза, че би искал музикантите да се чувстват по-свободни да изразяват възгледите си, без да се страхуват, че ще отблъснат значителна част от публиката. „От какво се притесняват? Повече авторски възнаграждения?“, попита Юргенсен, като отбеляза, че Metallica вече е натрупала значителни приходи.

Той свърза този страх с по-широк натиск върху артистите и заяви, че медиите и правителството действат в среда, която насърчава мълчанието. „Ние сме заглушавани. Аз не съм заглушаван“, каза Юргенсен, обяснявайки, че дългата му кариера и финансовата независимост му позволяват да продължи да говори открито.

Как започна спорът

Хетфийлд направи спорното изказване на 10 октомври по време на концерта на Metallica в „Сфера“ в Лас Вегас. Той благодари на феновете, че са пътували и са отделили средства, за да бъдат на шоуто, след което заяви, че Metallica не е там „да влияе“ на публиката с политически послания.

Фронтменът не спомена конкретни имена, но думите му прозвучаха на фона на спора около Меклемор и Ед Шийрън. Меклемор беше отстранен от оставащите дати от турнето на Шийрън след изказвания в подкрепа на палестинците по време на концерт. Случаят превърна въпроса дали музикантите трябва да използват сцената за политически позиции в една от обсъжданите теми в музикалния бизнес.

„Дневният ред на Metallica е любов, енергия и тежка музика“, каза Хетфийлд пред публиката. Той от години заявява, че предпочита музиката да обединява хората, вместо политиката да ги разделя. Въпреки това песните на групата често засягат войната, властта и обществените конфликти.

Различни подходи, обща сцена

Позицията на Юргенсен е особено забележима заради историята на Ministry. Групата десетилетия наред използва политически и социални теми в текстовете си, а новият ѝ албум Hate To Go (Take Out or Delivery) е представян като последен. Прощалното турне на Ministry включва европейска част през пролетта на 2027 г.

Metallica продължава поредицата си от концерти в „Сфера“, която е планирана до 13 март 2027 г. Така двете групи ще останат активни на сцената, но с ясно различен подход към политиката: Ministry я превръща в част от посланието си, докато Metallica настоява концертът да бъде пространство за откъсване от външните конфликти.

Източници: concerts.consequence.net, sfchronicle.com, loudersound.com


САЩ
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