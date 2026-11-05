Ал Юргенсен коментира темата за политическите послания и Metallica

Ал Юргенсен от Ministry коментира думите на Джеймс Хетфийлд, че концертите на Metallica не са място за политически послания. Той не разкритикува групата за избора ѝ да запази неутрална позиция, но постави под въпрос причините за тази предпазливост.

„Всеки артист трябва да прави това, с което се чувства комфортно“, заяви Юргенсен пред Consequence. По думите му Metallica вече е заемала позиции по различни теми, но сега очевидно се намира в период, в който предпочита да не се ангажира политически. „Няма да се присъединя към хората, които казват: ‘Трябва да заемете позиция точно сега’“, добави той.

В същото време фронтменът на Ministry каза, че би искал музикантите да се чувстват по-свободни да изразяват възгледите си, без да се страхуват, че ще отблъснат значителна част от публиката. „От какво се притесняват? Повече авторски възнаграждения?“, попита Юргенсен, като отбеляза, че Metallica вече е натрупала значителни приходи.

Той свърза този страх с по-широк натиск върху артистите и заяви, че медиите и правителството действат в среда, която насърчава мълчанието. „Ние сме заглушавани. Аз не съм заглушаван“, каза Юргенсен, обяснявайки, че дългата му кариера и финансовата независимост му позволяват да продължи да говори открито.

Как започна спорът

Хетфийлд направи спорното изказване на 10 октомври по време на концерта на Metallica в „Сфера“ в Лас Вегас. Той благодари на феновете, че са пътували и са отделили средства, за да бъдат на шоуто, след което заяви, че Metallica не е там „да влияе“ на публиката с политически послания.

Фронтменът не спомена конкретни имена, но думите му прозвучаха на фона на спора около Меклемор и Ед Шийрън. Меклемор беше отстранен от оставащите дати от турнето на Шийрън след изказвания в подкрепа на палестинците по време на концерт. Случаят превърна въпроса дали музикантите трябва да използват сцената за политически позиции в една от обсъжданите теми в музикалния бизнес.

„Дневният ред на Metallica е любов, енергия и тежка музика“, каза Хетфийлд пред публиката. Той от години заявява, че предпочита музиката да обединява хората, вместо политиката да ги разделя. Въпреки това песните на групата често засягат войната, властта и обществените конфликти.

Различни подходи, обща сцена

Позицията на Юргенсен е особено забележима заради историята на Ministry. Групата десетилетия наред използва политически и социални теми в текстовете си, а новият ѝ албум Hate To Go (Take Out or Delivery) е представян като последен. Прощалното турне на Ministry включва европейска част през пролетта на 2027 г.

Metallica продължава поредицата си от концерти в „Сфера“, която е планирана до 13 март 2027 г. Така двете групи ще останат активни на сцената, но с ясно различен подход към политиката: Ministry я превръща в част от посланието си, докато Metallica настоява концертът да бъде пространство за откъсване от външните конфликти.

Източници: concerts.consequence.net, sfchronicle.com, loudersound.com