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Ministry издаде последния си албум след 45 години
  Тема: Известни личности

Ministry издаде последния си албум след 45 години

5 Ноември, 2026 16:44 416 0

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  • прощално турне

„Hate To Go (Take Out Or Delivery)“ е 17-ият студиен запис на групата. Прощалното турне започва през април 2027 г., а финалният концерт ще бъде в Лос Анджелис

Ministry издаде последния си албум след 45 години - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ministry издаде „Hate To Go (Take Out Or Delivery)“ – 17-ия и последен студиен албум в историята на американската индъстриъл метъл група. Записът излезе на 30 октомври и поставя началото на последния етап от кариерата на Ал Юргенсен, който ръководи проекта от създаването му в Чикаго през 1981 г.

„Време е да си тръгна“, заявява Юргенсен пред Асошиейтед прес. Той допълва, че не иска Ministry да повтори обичайния сценарий, при който група обявява последно турне, а след това се завръща на сцената. По думите му 45 години са достатъчни, а следващото поколение трябва да поеме посланията, които групата отправя от десетилетия.

Последният запис събира различни периоди

Албумът съдържа 10 песни, сред които „Crickets“, „Voices of Hate“, „Clown Car“, „We Hate“, „Delete“, „Singularity“ и „Burned Out“. Финалната композиция „We’re Still Here“ включва Пол „Айън“ Баркър – басист и дългогодишен партньор на Юргенсен в Ministry и Revolting Cocks. Баркър участва в групата между 1986 и 2004 г.

Юргенсен описва „Hate To Go“ като обобщение на различни страни от звученето на Ministry – хардкор, амбиент, тежки китари и социални коментари. Темите включват политическа власт, общественото напрежение, социалните мрежи и изкуствения интелект. В песента „Singularity“ е разгледана идеята за момент, в който изкуственият интелект може да надмине човешките способности.

Краят ще дойде след прощалното турне

Издаването на албума не е непосредственият последен концерт на Ministry. Прощалното световно турне започва през април 2027 г. с дати в Европа, а след това групата ще продължи с концерти в Северна Америка.

Официалният край е насрочен за 30 октомври 2027 г. – точно година след премиерата на албума. Тогава Ministry ще изнесе голям концерт в Лос Анджелис с гост-музиканти, чиито имена засега не са обявени. След това Юргенсен планира да се оттегли от сцената и да се посвети на живот извън музикалната индустрия.

Източници: apnews.com, pitchfork.com, musicradar.com


САЩ
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