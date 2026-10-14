Край дом в Египет откриха 1,6-метрова глава на Рамзес II

Каменен блок с йероглифи, открит от местен жител близо до дома му, доведе до находката на две огромни царски статуи в Египет. Спасителните разкопки в село Бехбейт ел-Хагар, провинция Гарбия, разкриха глава на Рамзес II, част от друга вероятна статуя на същия фараон и блок от розов гранит с царски титли.

Първата находка е глава с височина около 1,6 метра. Рамзес II е представен с двойната корона, която символизира обединението на Горен и Долен Египет. Според Хишам ел-Лейти, генерален секретар на Висшия съвет по антиките на Египет, размерите на фрагмента показват, че цялата статуя заедно с основата вероятно е достигала около 8,5 метра.

„Откритието е важно допълнение към археологическите находки на Египет и ще хвърли повече светлина върху историята и културното значение на Бехбейт ел-Хагар“, заяви министърът на туризма и антиките Шериф Фати, цитиран от „Ахрам онлайн“.

Надписът потвърждава връзката с Рамзес II

До главата е открита и горната част на опорния стълб на статуята. Върху него е изписано хоровото име на владетеля „Хор Ка Нахт Мери Маат“ — един от елементите на царската му титулатура.

Втората находка представлява част от друга царска статуя с дължина около 2,4 метра. Липсват краката и основата, а горната част на головия убор е повредена. Лицето обаче е запазено сравнително добре. Фараонът е изобразен с немес — традиционния царски голов убор на владетелите на Древен Египет. Приликата между чертите на двете лица е сред причините археолозите да предполагат, че и втората статуя е на Рамзес II. Окончателното заключение ще бъде направено след допълнителни изследвания.

На около метър от втората статуя е намерен блок от розов гранит с дължина близо 1,3 метра. Йероглифите върху него съдържат две царски титли на Рамзес II — „цар на Горен и Долен Египет“ и „син на Ра“.

Разкопките продължават

Работата на археолозите започнала, след като жителят съобщил за каменния блок на местната инспекция по антиките. След предварителен оглед той бил определен като археологически артефакт, а на мястото били изпратени екипи на Висшия съвет по антиките.

Разкопките и проучването продължават, за да се установи как са свързани откритите фрагменти и каква е била ролята им в древния архитектурен комплекс. Властите очакват работата да даде повече информация и за историята на района.

Рамзес II е третият фараон от XIX династия на Древен Египет. Той се възкачва на престола около 1290 г. пр.н.е. и управлява приблизително 67 години. Името му остава свързано с едни от най-мащабните строителни проекти в египетската история, сред които храмовете в Абу Симбел.

Източници: english.ahram.org.eg, wam.ae