Новини
Култура »
Край дом в Египет откриха 1,6-метрова глава на Рамзес II

Край дом в Египет откриха 1,6-метрова глава на Рамзес II

14 Октомври, 2026 21:20 874 14

  • рамзес ii-
  • древен египет-
  • археология-
  • египет-
  • бехбейт ел-хагар

Спасителни разкопки в делтата на Нил разкриха останки от две огромни статуи и гранитен блок с царски надписи

Край дом в Египет откриха 1,6-метрова глава на Рамзес II - 1
Снимка: Министерство на туризма и антиките
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Каменен блок с йероглифи, открит от местен жител близо до дома му, доведе до находката на две огромни царски статуи в Египет. Спасителните разкопки в село Бехбейт ел-Хагар, провинция Гарбия, разкриха глава на Рамзес II, част от друга вероятна статуя на същия фараон и блок от розов гранит с царски титли.

Първата находка е глава с височина около 1,6 метра. Рамзес II е представен с двойната корона, която символизира обединението на Горен и Долен Египет. Според Хишам ел-Лейти, генерален секретар на Висшия съвет по антиките на Египет, размерите на фрагмента показват, че цялата статуя заедно с основата вероятно е достигала около 8,5 метра.

„Откритието е важно допълнение към археологическите находки на Египет и ще хвърли повече светлина върху историята и културното значение на Бехбейт ел-Хагар“, заяви министърът на туризма и антиките Шериф Фати, цитиран от „Ахрам онлайн“.

Надписът потвърждава връзката с Рамзес II

До главата е открита и горната част на опорния стълб на статуята. Върху него е изписано хоровото име на владетеля „Хор Ка Нахт Мери Маат“ — един от елементите на царската му титулатура.

Втората находка представлява част от друга царска статуя с дължина около 2,4 метра. Липсват краката и основата, а горната част на головия убор е повредена. Лицето обаче е запазено сравнително добре. Фараонът е изобразен с немес — традиционния царски голов убор на владетелите на Древен Египет. Приликата между чертите на двете лица е сред причините археолозите да предполагат, че и втората статуя е на Рамзес II. Окончателното заключение ще бъде направено след допълнителни изследвания.

На около метър от втората статуя е намерен блок от розов гранит с дължина близо 1,3 метра. Йероглифите върху него съдържат две царски титли на Рамзес II — „цар на Горен и Долен Египет“ и „син на Ра“.

Разкопките продължават

Работата на археолозите започнала, след като жителят съобщил за каменния блок на местната инспекция по антиките. След предварителен оглед той бил определен като археологически артефакт, а на мястото били изпратени екипи на Висшия съвет по антиките.

Разкопките и проучването продължават, за да се установи как са свързани откритите фрагменти и каква е била ролята им в древния архитектурен комплекс. Властите очакват работата да даде повече информация и за историята на района.

Рамзес II е третият фараон от XIX династия на Древен Египет. Той се възкачва на престола около 1290 г. пр.н.е. и управлява приблизително 67 години. Името му остава свързано с едни от най-мащабните строителни проекти в египетската история, сред които храмовете в Абу Симбел.

Източници: english.ahram.org.eg, wam.ae


Египет
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Статия

    1 3 Отговор
    Без интрига, няма какво да се коментира!

    Коментиран от #7

    21:27 14.10.2026

  • 2 мдааааа

    3 3 Отговор
    На Лавров е по-голема ...

    21:33 14.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 мда

    2 3 Отговор
    Подхвърлена, за да я намерят...

    21:40 14.10.2026

  • 5 Пътем

    1 0 Отговор
    "царски голов убор"?? Ама научете се да четете, преди да се подписвате под нещо. И езици учете! Не вярвайте на боговете.

    Коментиран от #8

    21:57 14.10.2026

  • 6 Пътем

    1 0 Отговор
    Опс! Ботовете, не "боговете"!

    22:00 14.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пътьом ,

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пътем":

    Да учиш только руzzкий ли ?

    22:02 14.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ....

    0 0 Отговор
    А Рамзес има 4еπ на главата. Вижда се и с невъоръжено око.😎

    Коментиран от #13

    22:12 14.10.2026

  • 13 мдааааа

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "....":

    "Въоръженото" око е много по-важно ...

    Коментиран от #14

    22:15 14.10.2026

  • 14 между другото

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "мдааааа":

    Короната се нарича Хеджет. Проверявайте си писанията, преди да ги публикувате!

    22:19 14.10.2026