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Археолози откриха монументална сграда в Русокастро (СНИМКИ)

Археолози откриха монументална сграда в Русокастро (СНИМКИ)

30 Октомври, 2026 12:01 709 1

  • русокастро-
  • археология-
  • разкопки

Открити са и огромно количество артефакти

Археолози откриха монументална сграда в Русокастро (СНИМКИ) - 1
Снимки: Регионален исторически музей – Бургас
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

В самия край на тазгодишните проучвания в средновековния град Русокастро, бургаските археолози откриха монументална сграда с ширина 7,60 м и неизвестна още дължина, която е в близост до вътрешната южна крепостна стена.

Археолози откриха монументална сграда в Русокастро (СНИМКИ)
Снимки: Регионален исторически музей – Бургас

Археолози откриха монументална сграда в Русокастро (СНИМКИ)

Зидовете са дебели 1,1 м и са изградени от камъни с обилна хоросанова спойка. Вътрешните лица на стените на сградата са дебело измазани с розов хидрофобен (водонепропусклив) хоросан. Това показва, че тя е ползвана за водохранилище или склад за хранителни припаси. Най-вероятно това е първият етаж на постройката, която се е намирала в централния квартал на града. Предполага се, че над него е имало втори, жилищен етаж.

Открити са огромно количество движими находки, сред които сребърни монети на българския цар Иван Александър, венециански сребърни грошове – матапани, медни монети и мн. др., които вече се почистват в реставрационното ателие на бургаския музей.

Археолози откриха монументална сграда в Русокастро (СНИМКИ)

Археолози откриха монументална сграда в Русокастро (СНИМКИ)

Археолози откриха монументална сграда в Русокастро (СНИМКИ)

Археолози откриха монументална сграда в Русокастро (СНИМКИ)

Разкопките на средновековният град Русокастро се финансират от Министерски съвет на Република България и от Община Камено, и се организират и изпълняват от Регионален исторически музей – Бургас. Русокастро е в списъка на приоритетните държавни обекти, които се финансират за нуждите на културния туризъм в България.


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