Филм разказва за Чернобил и мълчанието в България

Документалният филм „Хроники на неудобната истина – Истината за българския Чернобил“ проследява събитията след аварията в Чернобилската атомна електроцентрала и последиците за България. Премиерата на продукцията е в Зала 1 на Националния дворец на културата.
За създаването на филма и информацията за радиационното замърсяване в предаването „На фокус с Лора Крумова“ разказаха режисьорът и продуцент Калоян Николов, сценаристът Атанас Кръстанов и разказвачът Георги Ненов.
Предупрежденията за втори пик на радиацията
По думите на Атанас Кръстанов след аварията е имало предупреждения за възможен втори пик на радиацията. Според него хората не са били своевременно информирани какви мерки да предприемат, за да се предпазят.
Сценаристът разказва, че личните му спомени от периода са сред мотивите за създаването на филма. Той си спомня конференциите след аварията и дискусиите между учени и журналисти за случващото се.
Историята на „чернобилчетата“
Калоян Николов определя филма като разказ за история, която родителите не са знаели или не са могли да разкажат. В началото на 90-те години родените около периода на аварията са наричани „чернобилчета“.
Георги Ненов също споделя личен спомен. Родителите му са учени, но въпреки това не са разбрали навреме за радиацията.
Според Кръстанов прикриването на информация не е проблем само при Чернобил, а се наблюдава и при други събития, които засягат голям брой хора. Именно тази връзка между личната памет, общественото мълчание и последствията от аварията е в центъра на документалния филм.
Източници: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
21:45 11.10.2026
2 Странно, но факт
21:46 11.10.2026
3 интересно
21:50 11.10.2026
4 Демокрацията не прощава
Коментиран от #11
21:53 11.10.2026
5 Гертруд
21:59 11.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Съвременник
Коментиран от #10
22:05 11.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ОЗ Химик
Така, че всичко, което се говори в момента е само и единствено с цел пропаганда. . Идеята е населението въобще да не си помислят да сменят посоката на взаимоотношения с ЕС и САЩ.
Коментиран от #14
22:12 11.10.2026
10 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #7 от "Съвременник":"Обедненият уран" е уранов изотоп с много ниски и безвредни емисии на неутрони, но с високо специфично тегло, характерно за този метал, което позволява по-голяма кинетична енергия на снаряда. Има също и голяма твърдост.
22:14 11.10.2026
11 Така е
До коментар #4 от "Демокрацията не прощава":Като отвориха границите няколко милиона избягаха от хубавия комунистически режим
Коментиран от #13
22:14 11.10.2026
12 ИНТЕРЕСНО?
22:17 11.10.2026
13 Съвременник
До коментар #11 от "Така е":От демокрацията избягаха повече.
22:22 11.10.2026
14 ИНТЕРЕСНО?
До коментар #9 от "ОЗ Химик":,копи-пейст: "... случила се на 26 април 1986 г. в четвърти блок на Чернобилската атомна електроцентрала (ЧАЕЦ) близо до град Припят, Украйна..."
Какво си "измервал" 1991 г?
22:25 11.10.2026
15 Престъпен режим
22:25 11.10.2026