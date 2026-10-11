Филм разказва за Чернобил и мълчанието в България

Документалният филм „Хроники на неудобната истина – Истината за българския Чернобил“ проследява събитията след аварията в Чернобилската атомна електроцентрала и последиците за България. Премиерата на продукцията е в Зала 1 на Националния дворец на културата.

За създаването на филма и информацията за радиационното замърсяване в предаването „На фокус с Лора Крумова“ разказаха режисьорът и продуцент Калоян Николов, сценаристът Атанас Кръстанов и разказвачът Георги Ненов.

Предупрежденията за втори пик на радиацията

По думите на Атанас Кръстанов след аварията е имало предупреждения за възможен втори пик на радиацията. Според него хората не са били своевременно информирани какви мерки да предприемат, за да се предпазят.

„Мерките се взимат много лесно, просто трябва да се съобщи и обясни чрез методите за информиране на гражданите“, посочи Кръстанов.

Сценаристът разказва, че личните му спомени от периода са сред мотивите за създаването на филма. Той си спомня конференциите след аварията и дискусиите между учени и журналисти за случващото се.

Историята на „чернобилчетата“

Калоян Николов определя филма като разказ за история, която родителите не са знаели или не са могли да разкажат. В началото на 90-те години родените около периода на аварията са наричани „чернобилчета“.

Георги Ненов също споделя личен спомен. Родителите му са учени, но въпреки това не са разбрали навреме за радиацията.

Според Кръстанов прикриването на информация не е проблем само при Чернобил, а се наблюдава и при други събития, които засягат голям брой хора. Именно тази връзка между личната памет, общественото мълчание и последствията от аварията е в центъра на документалния филм.

Източници: nova.bg