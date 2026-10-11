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Филм разказва за Чернобил и мълчанието в България

Филм разказва за Чернобил и мълчанието в България

11 Октомври, 2026 21:36 599 15

  • чернобил-
  • радиация-
  • документален филм-
  • калоян николов-
  • атанас кръстанов

„Хроники на неудобната истина“ проследява последиците от аварията и липсата на навременна информация за радиационното замърсяване

Филм разказва за Чернобил и мълчанието в България - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Документалният филм „Хроники на неудобната истина – Истината за българския Чернобил“ проследява събитията след аварията в Чернобилската атомна електроцентрала и последиците за България. Премиерата на продукцията е в Зала 1 на Националния дворец на културата.

За създаването на филма и информацията за радиационното замърсяване в предаването „На фокус с Лора Крумова“ разказаха режисьорът и продуцент Калоян Николов, сценаристът Атанас Кръстанов и разказвачът Георги Ненов.

Предупрежденията за втори пик на радиацията

По думите на Атанас Кръстанов след аварията е имало предупреждения за възможен втори пик на радиацията. Според него хората не са били своевременно информирани какви мерки да предприемат, за да се предпазят.

„Мерките се взимат много лесно, просто трябва да се съобщи и обясни чрез методите за информиране на гражданите“, посочи Кръстанов.

Сценаристът разказва, че личните му спомени от периода са сред мотивите за създаването на филма. Той си спомня конференциите след аварията и дискусиите между учени и журналисти за случващото се.

Историята на „чернобилчетата“

Калоян Николов определя филма като разказ за история, която родителите не са знаели или не са могли да разкажат. В началото на 90-те години родените около периода на аварията са наричани „чернобилчета“.

Георги Ненов също споделя личен спомен. Родителите му са учени, но въпреки това не са разбрали навреме за радиацията.

Според Кръстанов прикриването на информация не е проблем само при Чернобил, а се наблюдава и при други събития, които засягат голям брой хора. Именно тази връзка между личната памет, общественото мълчание и последствията от аварията е в центъра на документалния филм.

Източници: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    15 3 Отговор
    А ФИЛМ ЗА ДНЕШНОТО МЪЛЧАНИЕ ЗА ЗАГИВАЩА БЪЛГАРИЯ,КОГА?

    21:45 11.10.2026

  • 2 Странно, но факт

    5 4 Отговор
    Днес, най-чистата природа е именно околността край Чернобил.Там се провеждат екскурзии от ЕС, за да могат европейците да наблюдават мечки, лосове, вълци, рисове, елени и други изчезнали животни от Зелената Европа. Както и най-чиста е демилитализираната зона между КНДР и Южна корея. Познайте защо.

    21:46 11.10.2026

  • 3 интересно

    9 4 Отговор
    Това ли е "обяснението" за малоyмното поколение Z?

    21:50 11.10.2026

  • 4 Демокрацията не прощава

    9 5 Отговор
    Чернобилската катастрофа е най-тежката ядрена авария в историята, случила се на 26 април 1986. България тогава, при комунизма, е 9 милиона, остава толкова до Демократичната катастрофа 1989. След това стига до 5 милиона, осакатени духовно и физически хора. Където син убива майка , защото му забранява интернет.

    Коментиран от #11

    21:53 11.10.2026

  • 5 Гертруд

    5 3 Отговор
    А кога ще поговорим за генномодифицираните храни- тихия ежедневен убиец? За Е- подобрителите и пластмасата в опаковки и облекла пряко въздействащи върху нас?

    21:59 11.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Съвременник

    6 4 Отговор
    Още една филмова клоака, в която са излети пари за бездарници. За бомбандировките с уран в Сърбия на 200км от България и връзката им с онкологичните заболявания в България няма да има филм, американския уран е демократичен.

    Коментиран от #10

    22:05 11.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ОЗ Химик

    4 2 Отговор
    През 91 година служих в Плевен, а после към щаба на флота и се занимавах точно с измерването на радиационната обстановка и събирането на данни от страната, които предавах в Ген. Щаб-а. - Никъде в страната нямаше завишени норми на радиация!
    Така, че всичко, което се говори в момента е само и единствено с цел пропаганда. . Идеята е населението въобще да не си помислят да сменят посоката на взаимоотношения с ЕС и САЩ.

    Коментиран от #14

    22:12 11.10.2026

  • 10 ПРИПОМНЯНЕ

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Съвременник":

    "Обедненият уран" е уранов изотоп с много ниски и безвредни емисии на неутрони, но с високо специфично тегло, характерно за този метал, което позволява по-голяма кинетична енергия на снаряда. Има също и голяма твърдост.

    22:14 11.10.2026

  • 11 Така е

    3 6 Отговор

    До коментар #4 от "Демокрацията не прощава":

    Като отвориха границите няколко милиона избягаха от хубавия комунистически режим

    Коментиран от #13

    22:14 11.10.2026

  • 12 ИНТЕРЕСНО?

    3 2 Отговор
    Дa, нямaшe инфoрмaция, нo прeд чeшмитe нa coфийcкaтa цeнтрaлнa бaня ce извихa километрични oпaшки зa вoдa... Дa, нямaшe инфoрмaция..., а нa дeчурлигaтa в училищa и дeтcки грaдини пък рaздaдохa хaпчeтa йoд...било "планово", а не профилактично.

    22:17 11.10.2026

  • 13 Съвременник

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Така е":

    От демокрацията избягаха повече.

    22:22 11.10.2026

  • 14 ИНТЕРЕСНО?

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "ОЗ Химик":

    ,копи-пейст: "... случила се на 26 април 1986 г. в четвърти блок на Чернобилската атомна електроцентрала (ЧАЕЦ) близо до град Припят, Украйна..."
    Какво си "измервал" 1991 г?

    22:25 11.10.2026

  • 15 Престъпен режим

    0 1 Отговор
    Социал-комунистипеските престъпници са се криели като хлебарки, докато са оставили невинните хора на улицата по открито небе, майки и деца, да бъдат подложени на радиацията цели два пъти. Не 1 път, 2 пъти. Когато чак в България са открити горещи частици от гръмналата атомна централа в селдвие на фрапираща некадърност и наглост.

    22:25 11.10.2026