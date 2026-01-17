Новини
„Студия Еленов“ тръгва на турне в Пловдивска област

17 Януари, 2026 12:34 481 1

  • димитър еленов-
  • филм-
  • документален филм-
  • пловдивска област

Документалният филм и творческият екип на Димитър Еленов оживяват малките населени места с култура, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост на ЕС

„Студия Еленов“ тръгва на турне в Пловдивска област - 1
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Студия Еленов на турне в Пловдивска област, финансирано от ЕС Екипът на мащабния творчески продукт в памет на актьора, режисьора и театрален педагог Димитър Еленов, дава старт на турнето “Свободен, по-свободен, Димитър“ в Пловдивска област.

Проектът е финансирам от ЕС по Национален план за възстановяване и устойчивост. Целта на този национална обиколка е бърз и лесен достъп до култура и за малките населени места. Така се разбива прекалената децентрализация и фокус само в големите градове.

Още повече, че събитията са в читалищата, а Еленов развиваше своя мисия за възстановяване духа и живота в тези ценни места, така характерни за българския дух.

На тези срещи ще се излъчи документалния филма “ Свободен, по-свободен, Димитър”, който е копродукция с БНТ, актьори от екипа ще прочетат откъси от книгата със спомени и за финал в неформална обстановка на чаша вино публиката ще проведе лична среща с екипа.

Тези срещи са чудесен повод да говорим за свободата и творческия дух на Еленов, за необходимостта от съвременни будители, какъвто той е.

Във време, в което рядко се поглеждаме очи в очи, тези срещи остават ядрото на живата култура, където изкуството, паметта и човешкият разговор са ценност. В първата част на турнето срещите са: С. Яврово, 17.01.2026, 11ч С. Добралък, 17.01.2026, 15 ч С. Гълъбово, 23.01.2026, 18 ч С. Руен, 24.01.2026, 15 ч Проектът се финансира от Европейския съюз чрез инструмента Следващо ПоколениеЕС (NextGenerationEU) чрез процедура BG-RRP-11.025 с наименование: „Представяне пред българската публика на съвременни български продукции от сектора на КТИ“

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гост

    0 0 Отговор
    Точат парите, смешковци! Ама, големи смешковци! Култура или Ляб? А, де?

    13:44 17.01.2026