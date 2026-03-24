Документалният филм "IRON MAIDEN: Burning Ambition" с премиера на 8 май (ТРЕЙЛЪР)

24 Март, 2026 07:31 668 0

Вижте историята на емблематичната група, за първи път разказана с техните собствени думи

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В продължение на пет десетилетия Iron Maiden не просто създават музика – те изграждат култура, вдъхновяват няколко поколения и се превръщат в една от най-влиятелните групи в историята на рока. С неподражаем звук, разпознаваема естетика и отдадена публика от всички краища на света, те остават символ на творческа независимост и неподвластен на времето дух. Сега тази изключителна история оживява в Iron Maiden: Burning Ambition, който ни отвежда зад кулисите на едно от най-емблематичните музикални пътешествия, пише plovdiv24.bg.

С безпрецедентен достъп до официални архиви и лични спомени на настоящи и бивши членове на групата, както и със специалното участие на звезди от ранга на Хавиер Бардем, Ларс Улрих и Chuck D, Iron Maiden: Burning Ambition ни кани да преживеем едно интимно и разтърсващо изживяване. Изцяло новите анимационни сцени с легендарния талисман на групата Еди разкриват рядък и непосредствен поглед върху безкомпромисната визия на Iron Maiden и неизменната им връзка с глобалната им армия от фенове.

Трейлърът на Iron Maiden: Burning Ambition ни потапя в уникалната атмосфера на филма и улавя магията и страстта, които превръщат Iron Maiden в глобален феномен и обещава преживяване, което е едновременно сурово, емоционално и незабравимо. Вижте историята на емблематичната група, за първи път разказана с техните собствени думи. IRON MAIDEN са гостували вече пет пъти в България, но никога не са свирили на националния стадион "Васил Левски" - най-голямото подобно съоръжение на открито, на което се провеждат концерти. Това най-сетне ще се случи на 26 май, когато "Девиците" идват с обиколката "Run for Your Lives World Tour 2026" и специални гости американските легенди ANTHRAX, пише werock.bg.

По-рано същия месец по кината на няколко континента ще бъде прожектиран документалният филм за IRON MAIDEN "Burning Ambition". Лентата ще може да се гледа и в киносалоните на все още неизвестна верига у нас. Ясна е датата, на която ще се случи това - 8 май, петък. По-долу може да гледате официален трейлър на филма:


