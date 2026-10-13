Само на 34 почина Ар Джей Мит от „Breaking Bad“

Ар Джей Мит, познат с ролята на Уолтър-младши в сериала „Breaking Bad“, е починал на 34-годишна възраст. Актьорът е издъхнал в Браунсвил, Тексас.

Смъртта му беше потвърдена от негови представители. „С дълбока тъга споделяме трагичната кончина на обичания актьор, филантроп и страстен защитник на правата на хората с увреждания Ар Джей Мит“, заявиха те.

В изявлението не се посочва причина за смъртта.

Ролята, която го направи известен

Мит изигра Уолтър-младши, сина на главния герой Уолтър Уайт, в когото се превъплъщава Брайън Кранстън. Сериалът „Breaking Bad“ се излъчва между 2008 и 2013 г. и проследява превръщането на учителя по химия Уолтър Уайт в производител и трафикант на наркотици.

Продукцията има 58 номинации за награди „Еми“ в праймтайма и печели 16 от тях, включително две отличия за най-добър драматичен сериал.

Подобно на героя си, Ар Джей Мит е живял с церебрална парализа. Той използва публичността, която му носи сериалът, за да говори за осведомеността, приобщаването и представителството на хората с увреждания.

Работа извън „Breaking Bad“

Участието му в сериала отваря път към други роли в киното и телевизията. През 2021 г. Мит играе в драмата „Триумф“, където се превъплъщава в абитуриент с церебрална парализа, който се опитва да стане борец.

Сред последните му филмови участия са „Love Me Dead“ от 2024 г. и „Westhampton“ от 2025 г. Освен като актьор той е познат и с обществената си работа в подкрепа на хората с увреждания.

Източници: focus-news.net, tmz.com, apnews.com