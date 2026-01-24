24 януари: Отбелязваме Международния ден на образованието

На 24 януари светът отбелязва Международния ден на образованието – дата, учредена от ООН през 2018 г., за да подчертае централната роля на образованието за мира, устойчивото развитие и социалната мобилност. Празникът се отбелязва официално от 2019 г. и всяка година има конкретна тематична насоченост, свързана с най-острите предизвикателства пред глобалните образователни системи.

Образованието отдавна не се възприема единствено като средство за професионална реализация. В контекста на културата и изкуствата то формира критично мислене, културна грамотност и способност за разбиране на сложни обществени процеси. Развитието на киното, музиката, театъра и визуалните изкуства е пряко зависимо от нивото на образование и от достъпа до знания, които изграждат информирана и активна публика.

По данни на UNESCO, повече от 250 милиона деца и младежи по света все още не посещават училище, а близо 770 милиона възрастни са функционално неграмотни. В над 40 държави недостигът на квалифицирани учители се определя като критичен, а конфликтите и икономическата нестабилност продължават да прекъсват образователния процес за милиони ученици.

Темата на Международния ден на образованието за 2026 година е свързана с ролята на образованието като обществено благо и фундаментално човешко право в условията на бързи технологични и социални промени. Акцентът е поставен върху необходимостта от инвестиции в качествено, приобщаващо и устойчиво обучение, което да подготвя младите хора не само за пазара на труда, но и за активно гражданско участие.

Данните на UNESCO показват, че глобалните разходи за образование остават неравномерни: в страните с ниски доходи публичното финансиране на ученик е средно над 10 пъти по-ниско в сравнение с развитите икономики. В същото време дигитализацията на обучението, ускорена след пандемията, създава нови възможности, но и задълбочава неравенствата заради липсата на достъп до интернет и технологии в големи части от света.

В този контекст Международният ден на образованието служи като напомняне, че знанието остава ключов ресурс за културното развитие, икономическата стабилност и социалната кохезия. Състоянието на образованието по света все по-ясно се очертава като решаващ фактор не само за бъдещето на отделните общества, но и за глобалната устойчивост като цяло.