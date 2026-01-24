Новини
24 януари: Отбелязваме Международния ден на образованието

24 Януари, 2026

Инициативата за днешния празник е на ООН

24 януари: Отбелязваме Международния ден на образованието - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

На 24 януари светът отбелязва Международния ден на образованието – дата, учредена от ООН през 2018 г., за да подчертае централната роля на образованието за мира, устойчивото развитие и социалната мобилност. Празникът се отбелязва официално от 2019 г. и всяка година има конкретна тематична насоченост, свързана с най-острите предизвикателства пред глобалните образователни системи.

Образованието отдавна не се възприема единствено като средство за професионална реализация. В контекста на културата и изкуствата то формира критично мислене, културна грамотност и способност за разбиране на сложни обществени процеси. Развитието на киното, музиката, театъра и визуалните изкуства е пряко зависимо от нивото на образование и от достъпа до знания, които изграждат информирана и активна публика.

По данни на UNESCO, повече от 250 милиона деца и младежи по света все още не посещават училище, а близо 770 милиона възрастни са функционално неграмотни. В над 40 държави недостигът на квалифицирани учители се определя като критичен, а конфликтите и икономическата нестабилност продължават да прекъсват образователния процес за милиони ученици.

Темата на Международния ден на образованието за 2026 година е свързана с ролята на образованието като обществено благо и фундаментално човешко право в условията на бързи технологични и социални промени. Акцентът е поставен върху необходимостта от инвестиции в качествено, приобщаващо и устойчиво обучение, което да подготвя младите хора не само за пазара на труда, но и за активно гражданско участие.

Данните на UNESCO показват, че глобалните разходи за образование остават неравномерни: в страните с ниски доходи публичното финансиране на ученик е средно над 10 пъти по-ниско в сравнение с развитите икономики. В същото време дигитализацията на обучението, ускорена след пандемията, създава нови възможности, но и задълбочава неравенствата заради липсата на достъп до интернет и технологии в големи части от света.

В този контекст Международният ден на образованието служи като напомняне, че знанието остава ключов ресурс за културното развитие, икономическата стабилност и социалната кохезия. Състоянието на образованието по света все по-ясно се очертава като решаващ фактор не само за бъдещето на отделните общества, но и за глобалната устойчивост като цяло.


Оценка 3.3 от 3 гласа.
  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    Образованите знаят,
    че Плевен е е Източна България
    колкото България е в Източна Европа ❗

    09:17 24.01.2026

  • 2 Отбелязваме

    международния ден на образованието, а погребахме българското.

    09:18 24.01.2026

  • 3 Ироничен

    Честито!

    09:39 24.01.2026

  • 4 Милена

    „Унищожаването на всяка нация не изисква атомни бомби или използване на далекобойни ракети. Нужно е само спад в качеството на образованието и позволяване на студентите да преписват на изпити.

    Пациенти умират от ръцете на такива лекари. Сгради се срутват от ръцете на такива инженери. Пари се губят от ръцете на такива икономисти и счетоводители. Справедливостта се губи в ръцете на такива адвокати и съдии.

    Крахът на образованието е крахът на една нация.”

    За съжаление точно това се случи и у нас след "демократичните" промени!

    10:13 24.01.2026

  • 5 Сандо

    На този ден в България трябва да се провеждат траурни шествия с тъжни песни и тревожен звън на камбаните като знак за унищоженото българско образование и погубеното бъдеще на нашите деца!

    10:16 24.01.2026