Foreigner празнуват 50 години в София през 2026 г.

На 30 юни 2026 г. София ще стане арена на едно историческо музикално събитие – легендарната банда FOREIGNER ще отпразнува своята 50-годишнина.

Това юбилейно турне носи особена тежест – то може да се окаже последното в славната им история. Но тази група, минала през бури, болезнени загуби и битки със съдбата, продължава да излиза пред препълнени арени по цял свят и да пее химни, които знаем наизуст, съобщиха организаторите от София Мюзик Ентърпрайсис (СМЕ), цитирани от nova.bg.

Рокът, който оцеля въпреки всичко

FOREIGNER са буквално школа по устойчивост и сила на характера. През годините те се сбогуваха с оригиналния басист Ед Галиарди (2014) и съоснователя и мултиинструменталист Иън Макдоналд (2022). Мик Джоунс – двигателят и визионерът зад групата – продължава да се бори с болестта на Паркинсон и не излиза на сцена от 2023 г. насам, но остана нейният непоклатим духовен лидер. Той продължава да движи всичко около бандата и дори пише нови песни в студиото заедно с певеца Малдонадо.

Човешките истории са не по-малко драматични: Лу Грам, легендарният оригинален вокал, преживя тежка битка с мозъчен тумор, която остави следи върху гласа и силите му. И въпреки това той продължи понякога да се качва на сцена.

През декември 2025 г. FOREIGNER ще направят специално американско минитурне с гост-участието на Грам, където той ще пее рамо до рамо с новия фронтмен Луис Карлос Малдонадо – момент, който ще събере миналото и бъдещето на една жива легенда.

След 18 години с Кели Хансен, който обяви своето оттегляне тази година, по-младият (и, между другото, страхотен!) певец Малдонадо официално пое щафетата на вокалите. Пълноценен член на групата още от 2021 г., той вече е естествената връзка между класическия звук и новата енергия.

Правилото на Мик Джоунс

Основателят на FOREIGNER винаги е следвал едно правило – в бандата има място само за топ музиканти. Затова не е случайно, че басистът Джеф Пилсън идва от култовите Dokken, а останалите – Майкъл Блустийн (клавишни), Брус Уотсън (китара) и Крис Фрейзър (барабани) – са сред най-висококласните музиканти на рок сцената днес.

Музиката, която никога не остарява

FOREIGNER не са просто ретро спомен. Техните химни – от Cold As Ice и Hot Blooded до вечната молитва I Want To Know What Love Is – и днес звучат нонстоп в радиоефира, във филми, реклами и сериали, и продължават да събират нови фенове. Днес групата е с над 80 милиона продадени албума, 1 милиард стрийма само за един хит, и десетки милиони слушатели по света всяка седмица. Вероятно всеки от нас, в различен период от живота си, е имал (и още пази) емоционален спомен, пряко свързан с някое парче на Foreigner – било то бурно парти, незабравимо романтично изживяване или лична победа.

FOREIGNER – 10 факта, които правят легендата безсмъртна

Приемане в Rock & Roll Hall of Fame (2024).

80+ милиона продадени албума по света.

9 хита в Топ 10 – повече от Journey и Aerosmith; 16 парчета в Топ 30.

‘I Want To Know What Love Is’ – 1 млрд. стрийма в Spotify (повече от The Who, Pink Floyd, Bob Dylan).

Албумът “4” държи рекорда на Atlantic Records за най-дълго време на №1 в Billboard.

“Waiting For A Girl Like You” – рекордни 14 седмици в Топ чарта на Billboard.

20+ млн. радиослушатели седмично (Classic Rock радио).

Песни в хит филми и сериали – Stranger Things, The Eternals, Happy Gilmore 2.

“Jukebox Hero – The Musical” (2019, Торонто) – сценичен мюзикъл, изграден върху техните хитове.

Симфоничният проект (2018) – 12 седмици №1 в Billboard Classical; концерти в Royal Albert Hall и Sydney Opera House.

На 30 юни 2026 г. в столичната Арена 8888 българската публика ще бъде свидетел на последния марш на рок титаните.

Билетите влизат в продажба в петък - 5 септември в 12.00 часа и ще могат да бъдат закупени в мрежите на Eventim, Bilet.bg и Ticketportal. Деца до 10 год. възраст влизат без билет, но не могат дa ползват отделно седящо място.