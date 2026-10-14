Велики рок, поп и метъл албуми, излезли на 14 октомври

В музикалната история 14 октомври събира в един календарен ден албуми от няколко различни епохи и жанра. Сред тях са „Heroes“ на Дейвид Бауи, „Alive II“ на Kiss, „She's So Unusual“ на Синди Лоупър, „Can't Slow Down“ на Лайънъл Ричи, „Live After Death“ на Iron Maiden и „Nimrod“ на Green Day.

Бауи и Kiss задават тона през 1977 г.

На 14 октомври 1977 г. Дейвид Бауи издава „Heroes“ – втория албум от Берлинската му трилогия. Записан с участието на Брайън Ино и продуцента Тони Висконти, той събира експериментален рок, електронни текстури и едноименната песен, превърнала се в един от символите на творчеството му. В албума свири и Робърт Фрип от King Crimson.

„Heroes“ достига трето място в британската класация. За работата по продължението на „Low“ Бауи казва: „Знаехме, че имаме в себе си още един такъв албум.“

Същата дата носи и „Alive II“ на Kiss. Концертният албум включва изпълнения от турнето на групата, а в студийната част са добавени нови песни. В САЩ записът достига седмо място, превръщайки се в едно от важните концертни издания в каталога на Kiss.

Поп класики от 1981 и 1983 г.

На 14 октомври 1981 г. Принс издава „Controversy“ – четвъртия си студиен албум. В него фънк, поп, рок и ню уейв звучат заедно с политически и религиозни теми. Заглавната песен, „Sexuality“ и „Annie Christian“ показват артист, който все по-уверено контролира едновременно музиката и посланията си.

Две години по-късно датата се оказва особено силна за поп музиката. Синди Лоупър издава дебюта си „She's So Unusual“, от който идват „Girls Just Want to Have Fun“, „Time After Time“ и „She Bop“. Албумът достига четвърто място в САЩ и ражда пет сингъла, влезли в американския топ 40.

На същия ден Лайънъл Ричи пуска „Can't Slow Down“. Албумът оглавява класациите в САЩ и Великобритания, включва „All Night Long (All Night)“ и „Hello“, а през 1985 г. печели „Грами“ за албум на годината.

Хард рокът и метълът превземат датата

На 14 октомври 1985 г. излизат два различни, но важни рок албума. INXS издават „Listen Like Thieves“, а Iron Maiden – „Live After Death“. Концертният запис на британската метъл група е направен по време на мащабното световно турне от 1984 и 1985 г., преминало през повече от 20 държави и над 180 концерта.

През 1997 г. към списъка се присъединява „Nimrod“ на Green Day. Петият албум на американската група показва по-широк диапазон от пънк рок и включва „Hitchin' a Ride“, „Nice Guys Finish Last“ и баладата „Good Riddance (Time of Your Life)“.

Метъл линията продължава през 2003 г. с „Ember to Inferno“ – дебютния албум на Trivium, а през 2014 г. с „Blood In, Blood Out“ на Exodus, десетия студиен запис на американската траш метъл група.

Така 14 октомври остава дата, в която се срещат берлинският експеримент на Бауи, сценичната мощ на Kiss и Iron Maiden, поп мелодиите на Лоупър и Ричи и по-тежките звуци на Trivium и Exodus.

Източници: ultimateclassicrock.com, classicbands.com, rhino.com