Легендите от Iron Maiden празнуват 50 години на сцена, идват у нас през 2026 г.

Легендарната британска банда Iron Maiden обяви нови дати от грандиозното си двугодишно турне „Run For Your Lives“, с което празнува своята 50-годишнина. Българската публика ще има привилегията да бъде част от това историческо събитие на 26 май 2026 г. на стадион „Васил Левски“ в София, съобщават от Fest Team.

Сетлистът съдържа песни от най-емблематичните години от началото на кариерата на Maiden, а шоуто се очаква да бъде най-впечатляващото в историята на групата. Това е турне, което няма да има еквивалент и шансът да се преживее на живо в София е наистина уникален.

Билетите за шоуто влизат в продажба в 11:00 сутринта на 23 септември и както винаги са първо достъпни само за членовете на фен клуба на Iron Maiden.

Втората възможност за ексклузивни предварителни продажби е за членовете на Fest Club от 24 септември в 11:00, а масовата продажба за всички е на Ticket Station в събота на 27 септември в 11:00. Билети ще можете да откриете на цени между 99 и 280 лв.

„Всички ние истински се наслаждаваме на Run For Your Lives турнето. Феновете бяха невероятни, сетлистът е идеален за 50-годишнината, а шоуто вероятно е най-доброто ни досега, интересът към билетите беше изключителен – почти навсякъде разпродадено и над милион души в публиката. Затова решихме да изнесем още концерти в Европа, преди да поемем към останалите части на света по-късно през годината. Разбира се, Саймън Доусън отново ще бъде с нас зад барабаните и както той, така и цялата група, искаме да благодарим на феновете за невероятното посрещане, което му оказахте по време на първия етап от турнето. Винаги сме обичали да свирим по фестивали, особено защото така достигаме и до публика, която не идва единствено заради нас и ние харесваме това предизвикателство! Затова решихме в този период да се върнем на възможно най-много големи метъл фестивали. Освен това, ще изнесем концерти на стадиони в Гърция, Румъния, Словакия и България, където не успяхме да свирим тази година, а винаги сме се наслаждавали на страстната енергия на феновете там”, каза басистът и основател на бандата Стив Харис.

Мениджърът Род Смолууд коментира, че реакцията на феновете и медиите към първата част от турнето Run For Your Lives е била изключително позитивна, а шоуто се е превърнало в едно от най-добрите в историята на Iron Maiden.

Групата ще изнесат концерти и на други стадиони, освен в София, като в Хановер, Лион и Милано, където ще бъдат първата метъл група, свирила на легендарния "Сан Сиро". Сред акцентите за 2026 е и завръщането им в Париж за специално шоу в La Défense Arena, което ще бъде заснето.

23 май – Атина, Гърция – OAKA

26 май – София, България – Стадион „Васил Левски“

28 май – Букурещ, Румъния – Arena Națională

30 май – Братислава, Словакия – Národný Futbalový Štadión

2 юни – Хановер, Германия – Heinz von Heiden Arena

10 юни – Амстердам, Нидерландия – Ziggo Dome

17 юни – Милано, Италия – San Siro Stadium

22 юни – Париж, Франция – Paris La Défense Arena

28 юни – Лион-Десин, Франция – Groupama Stadium

7 юли – Лисабон, Португалия – Estádio da Luz

11 юли – Великобритания – специално хедлайн шоу (детайли предстои да бъдат обявени)

