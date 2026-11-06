Uriah Heep излизат за последен път пред българска публика тази вечер

Uriah Heep ще изнесе концерт в София като част от прощалното турне The Magician’s Farewell. Шоуто ще се състои в „Арена 8888 София“, а организатор е Bulgaria Live Music. Концертът е посветен на 55-годишната рок история на британската група.

По думите на организаторите турнето е последната обиколка на Uriah Heep, с която музикантите слагат край на световната си концертна кариера.

„Това е последната обиколка на групата“, посочват организаторите от Bulgaria Live Music.

Съставът, воден от китариста Мик Бокс, има зад гърба си 40 милиона продадени албума и над 4000 концерта. Сред песните, с които Uriah Heep изгражда популярността си, са Gypsy, Bird of Prey и Walking in Your Shadow.

Възходът на групата започва във Великобритания и САЩ, а сред най-успешните ѝ албуми са Demons and Wizards, The Magician’s Birthday и Sweet Freedom. И трите продукции получават златен статут в Съединените щати и влизат в топ 40 на класацията Billboard.

Софийският концерт е част от поредицата срещи на Uriah Heep с публиката по света преди края на мащабните концертни обиколки на групата.