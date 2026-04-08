Обявиха датите на 99-ата и 100-ата церемония за връчване на наградите „Оскар"

8 Април, 2026 17:00 578 3

След юбилейната церемония наградите вече ще се излъчват в YouTube и ще се провеждат на ново място

Събина Андреева

Академията за кинематографично изкуство и наука в САЩ обяви датите, на които ще се състоят 99-ата и 100-ата церемония за връчване на наградите „Оскар", предаде Асошиейтед прес.

През 2027 г. отличията ще бъдат връчени на 14 март, а юбилейната стотна церемония ще е на 5 март 2028 г. Тогава за последен път шоуто ще бъде излъчено в ефира на телевизионния канал ABC, както и ще се състои в традиционния театър „Долби" в Холивуд, припомня изданието, цитирано от БТА.

От 2029 г. церемонията за наградите „Оскар" ще бъде излъчвана в YouTube. Академията за кинематографично изкуство и наука наскоро обяви, че събитието ще се провежда и на ново място - в театъра „Пийкок" в центъра на Лос Анджелис като част от 10-годишно споразумение с компанията AEG (Anschutz Entertainment Group).

Тазгодишната 98-а церемония за киноотличията отбеляза спад на рейтинга си с девет процента, след като няколко години отчиташе ръст на зрителския интерес. Конан О'Брайън се завърна като водещ на церемонията, на която филмът „Битка след битка" спечели наградите за най-добър филм и най-добър режисьор, Майкъл Б. Джордан – за най-добър актьор за ролята си в „Грешници“, а Джеси Бъкли – за най-добра актриса за участието си в „Хамнет“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Кукутигу

    3 0 Отговор
    Егати изпечения мошеник и лъжец. На черното вика бяло и обратно. Пълен кулумижон е този.

    17:40 08.04.2026

  • 2 Към 1

    2 0 Отговор
    Това се отнася за Тръмп.

    17:42 08.04.2026

  • 3 Цвете

    1 0 Отговор
    СЕГА ДА ГИ ИЗЛЪЧАТ ОТ ИЗРАЕЛ.НАЛИ СА ПРИЯТЕЛИ ДВАМАТА УМНИЦИ.ЕДИН ЧЕРВЕН КИЛИМ И МАЛКО ЦВЕТЯ ЗА РАЗНООБРАЗИЕ.

    19:46 08.04.2026