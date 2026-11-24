Първият детски „Букър“ обяви кратък списък от осем книги, а в избора на победителя ще участват и деца. Сред младите съдии е Ибрахим, който получава новината за избора си по телефона от председателя на журито Франк Кот rel-Бойс, докато е извикан обратно в училище.

„Не мога да бъда по-щастлив“, казва Ибрахим за избора си. Той признава, че е „твърде развълнуван, за да се зарадва истински“, но вече мисли за мястото си в историята на новата награда.

Децата ще имат решаващ глас

Франк Котрел-Бойс, Лоли Адeфоуп и Санчита Басу Де Саркар ще работят заедно с детските съдии. Адeфоуп е актриса, позната от сериалите „Призраци“ и „Ужасни истории“, а Басу Де Саркар е собственик на отличавана детска книжарница.

Котрел-Бойс подчертава, че участието на деца е важно, защото наградата е създадена именно за детски книги. „Ако децата не обикнат една книга, тя няма да спечели“, казва той. Според него младите читатели рядко се притесняват да изразят мнението си, дори когато разговарят с възрастни професионалисти.

Ибрахим също не очаква възрастните да наложат избора си. „Възрастните няма да контролират тази среща“, заявява той.

Ибрахим описва четенето като начин да се откъсне от външния свят. Понякога това увлечение стига дотам, че е трябвало да помоли майка си да му прибере книга, защото не е могъл да спре да чете и е получил главоболие.

Той не разкрива кой от осемте финалисти му харесва най-много, но обяснява какво очаква от книгата победител. За него значение имат различните гледни точки, новите персонажи и сюжетите, които не повтарят едни и същи модели.

Победителят в първото издание на детския „Букър“ ще бъде обявен на 2 февруари 2027 г. Решението ще бъде взето от смесено жури, което трябва да покаже не само какво оценяват специалистите, но и какво действително увлича младите читатели.