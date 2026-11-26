Майкъл Джайлс, съоснователят и оригинален барабанист на King Crimson, почина на 84-годишна възраст. Музикантът е издъхнал на 23 ноември, а смъртта му беше обявена два дни по-късно от звукозаписната компания DGM. Причината за смъртта не е съобщена.

„Неговото изключително ритмично въображение, музикална чувствителност и изобретателен подход към барабаните бяха основополагащи за пионерското звучене на групата“, заяви DGM в почит към Джайлс.

От Giles, Giles and Fripp до King Crimson

Джайлс поставя началото на най-важната си музикална история през 1967 г., когато заедно с брат си Питър Джайлс и китариста Робърт Фрип основава Giles, Giles and Fripp. Триото издава единствения си албум The Cheerful Insanity of Giles, Giles and Fripp през 1968 г., но Питър Джайлс напуска състава по-късно същата година.

Майкъл Джайлс и Фрип продължават съвместната си работа с Иън Макдоналд, а към тях се присъединяват басистът и вокалист Грег Лейк и текстописецът Питър Синфийлд. Така се оформя ранният състав на King Crimson, който дебютира на живо през април 1969 г.

Барабаните зад прогресив рок класиката

През октомври 1969 г. King Crimson издава In the Court of the Crimson King – албум, превърнал се в една от определящите творби на прогресив рока. Той достига до Топ 5 във Великобритания и Топ 30 в САЩ, а свиренето на Джайлс се превръща в един от отличителните му елементи.

Неговият стил съчетава мощни преходи, джазови влияния, прецизно усещане за ритъм и способност да следва резките промени в структурата на песните. Барабаните му са особено важни за композиции като 21st Century Schizoid Man, в която тежките ударни фигури се редуват с бързи и сложни смени на ритъма.

След първия албум Джайлс напуска King Crimson, но участва като сесиен музикант във втория албум на групата – In the Wake of Poseidon. През 1970 г. издава McDonald and Giles заедно с Иън Макдоналд.

Работа извън групата

През следващите десетилетия Джайлс работи с различни изпълнители, сред които Брайън Фери, Кевин Ейърс и Антъни Филипс. През 2002 г. се присъединява към 21st Century Schizoid Band – формация, събрала няколко бивши членове на King Crimson.

Влиянието му достига и до следващите поколения барабанисти. Нийл Пийрт от Rush го определя като „много важно влияние“ върху собственото си развитие. Със смъртта на Джайлс прогресивният рок губи един от музикантите, участвали в създаването на неговия ранен и разпознаваем език.

Източници: theguardian.com, pitchfork.com