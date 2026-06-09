Шефката на НДК: Не взимам 14 000 евро заплата, Евтим Милошев има лоши съветници

Тук съм, за да дам яснота каква е моята заплата и какво се е случило в този период, в който ние управляваме Националния дворец на културата. Направих си труда да разпечатам и ви нося моите фишове за заплати, за да видите, че в периода от встъпването ми в длъжност през февруари 2024 г. до септември 2025 г. аз съм получавала заплата не повече от 3 000 и няколко лева. В края на 2024 г. аз съм получавала 2235 лв. - в пъти по-малко от много служители в НДК. Това каза в интервю за предаването “Лице в лице” по бТВ изпълнителният директор на НДК Андрияна Татарова.

“НДК е огромно дружество. То е търговско дружество с принципал Министерство на културата, което е собственост на капитала. Това търговско дружество плаща данъци като всяко друго търговско дружество и има огромен сграден фонд, който поддържа и се руши непрекъснато. Това търговско дружество има огромни разходи, които трябва да поема. Колкото повече правехме ремонти и поддържахме сградата, толкова повече ни се намалява заплатата”, продължи с обяснението си тя.

По думите ма Татарова именно това е наложило разговори с Агенцията за публичните предприятия и принципала на НДК - Министерство на културата. “Темата беше свързана с това какво може да бъде променено така, че ние да бъдем стимулирани да поддържаме тази сграда. Държавата не ни дава един лев нито за поддръжката на сградата, нито за възнагражденията, нито за социалните осигуровки, които плащаме като търговско дружество, нито за Данък “Сгради”, който е огромен. Тези средства трябва да бъдат изкарани от дружеството, това не са бюджетни пари. Ние не сме държавни служители, както министърът упомена. Ние сме на самоиздръжка, не получаваме държавен бюджет. Нека видим заплатите в бюджетните организации: театри и опери. Нека да видим в медиите, които са държавни. Те имат приблизителни на моята заплата в последно време. Донесла съм разпечатка от банковата ми сметка и са 9 700 евро за управлението на две дружества: Варна и София”, отбеляза шефката на НДК.

“Не, в последните месеци не съм взела близо 14 000 евро. Вменява се, че ние сами сме определили заплатите си и сме взели такова решение. Ние не определяме нищо сами: нито Съветът на директорите, нито аз като изпълнителен директор, нито който и да е друг борд. Това се решава по методология. Бъдете абсолютно сигурни, че не сме нарушили закона”, Андрияна Татарова, като посочи, че заплатата ѝ е станала по-висока от септември 2025 г.

“За мен този спор е махленски. За мен диалогът е много по-съществен да бъде изнесен. Да бъде изнесен колко получават бюджетните организации в културата, да бъде изнесен колко получават директорите на телевизиите, медиите, които са от държавния бюджет. Това е много важен разговор, който трябва да се изнесе извън НДК. Много е тъжно това нещо да се случва през медиите. Според мен, трябва да има институционален диалог”, коментира още тя.

Тя предупреди Евтим Милошев, че е заобиколен от “лоши съветници”. “Той е подведен от хора, които са около него. Атаката идва от едни и същи хора, които не излизат от кабинета му. Това са хора, които са ограбили театрите, поне двама от тях със сигурност. Това са Илко Ганев, който беше заместник-министър, г-жа Михайлова, която дълго време отговаряше за театрите и в момента е върната като съветник, и Христо Мутафчиев. Те не излизат от кабинета му. Тези хора искат да разграбят не само театрите, както го направиха . Това са много лоши съветници. Аз не се страхувам от нищо. Не се страхуваме и от проверки, но нека истината излезе наяве. Целта е разграбването на НДК ”, посочи Татарова.

Тя заяви още, че няма да подаде оставка, защото няма реални основания за това.