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Шефката на НДК: Не взимам 14 000 евро заплата, Евтим Милошев има лоши съветници

Шефката на НДК: Не взимам 14 000 евро заплата, Евтим Милошев има лоши съветници

9 Юни, 2026 19:19 825 27

  • андрияна татарова-
  • евтим милошев-
  • ндк-
  • заплати

Аз не се страхувам от нищо. Не се страхуваме и от проверки, но нека истината излезе наяве. Целта е разграбването на НДК

Шефката на НДК: Не взимам 14 000 евро заплата, Евтим Милошев има лоши съветници - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тук съм, за да дам яснота каква е моята заплата и какво се е случило в този период, в който ние управляваме Националния дворец на културата. Направих си труда да разпечатам и ви нося моите фишове за заплати, за да видите, че в периода от встъпването ми в длъжност през февруари 2024 г. до септември 2025 г. аз съм получавала заплата не повече от 3 000 и няколко лева. В края на 2024 г. аз съм получавала 2235 лв. - в пъти по-малко от много служители в НДК. Това каза в интервю за предаването “Лице в лице” по бТВ изпълнителният директор на НДК Андрияна Татарова.

“НДК е огромно дружество. То е търговско дружество с принципал Министерство на културата, което е собственост на капитала. Това търговско дружество плаща данъци като всяко друго търговско дружество и има огромен сграден фонд, който поддържа и се руши непрекъснато. Това търговско дружество има огромни разходи, които трябва да поема. Колкото повече правехме ремонти и поддържахме сградата, толкова повече ни се намалява заплатата”, продължи с обяснението си тя.

По думите ма Татарова именно това е наложило разговори с Агенцията за публичните предприятия и принципала на НДК - Министерство на културата. “Темата беше свързана с това какво може да бъде променено така, че ние да бъдем стимулирани да поддържаме тази сграда. Държавата не ни дава един лев нито за поддръжката на сградата, нито за възнагражденията, нито за социалните осигуровки, които плащаме като търговско дружество, нито за Данък “Сгради”, който е огромен. Тези средства трябва да бъдат изкарани от дружеството, това не са бюджетни пари. Ние не сме държавни служители, както министърът упомена. Ние сме на самоиздръжка, не получаваме държавен бюджет. Нека видим заплатите в бюджетните организации: театри и опери. Нека да видим в медиите, които са държавни. Те имат приблизителни на моята заплата в последно време. Донесла съм разпечатка от банковата ми сметка и са 9 700 евро за управлението на две дружества: Варна и София”, отбеляза шефката на НДК.

“Не, в последните месеци не съм взела близо 14 000 евро. Вменява се, че ние сами сме определили заплатите си и сме взели такова решение. Ние не определяме нищо сами: нито Съветът на директорите, нито аз като изпълнителен директор, нито който и да е друг борд. Това се решава по методология. Бъдете абсолютно сигурни, че не сме нарушили закона”, Андрияна Татарова, като посочи, че заплатата ѝ е станала по-висока от септември 2025 г.

“За мен този спор е махленски. За мен диалогът е много по-съществен да бъде изнесен. Да бъде изнесен колко получават бюджетните организации в културата, да бъде изнесен колко получават директорите на телевизиите, медиите, които са от държавния бюджет. Това е много важен разговор, който трябва да се изнесе извън НДК. Много е тъжно това нещо да се случва през медиите. Според мен, трябва да има институционален диалог”, коментира още тя.

Тя предупреди Евтим Милошев, че е заобиколен от “лоши съветници”. “Той е подведен от хора, които са около него. Атаката идва от едни и същи хора, които не излизат от кабинета му. Това са хора, които са ограбили театрите, поне двама от тях със сигурност. Това са Илко Ганев, който беше заместник-министър, г-жа Михайлова, която дълго време отговаряше за театрите и в момента е върната като съветник, и Христо Мутафчиев. Те не излизат от кабинета му. Тези хора искат да разграбят не само театрите, както го направиха . Това са много лоши съветници. Аз не се страхувам от нищо. Не се страхуваме и от проверки, но нека истината излезе наяве. Целта е разграбването на НДК ”, посочи Татарова.

Тя заяви още, че няма да подаде оставка, защото няма реални основания за това.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А кои са тези, които са получавали

    12 0 Отговор
    в пъти повече от тези 3000 лв, да каже?

    19:22 09.06.2026

  • 2 Това

    10 0 Отговор
    травестит ли е ? И тръгнало да се обединява като първа махленка ! Нивото на НДК и културата !

    19:23 09.06.2026

  • 3 Тошко маймуната

    14 0 Отговор
    Обяви си заплатата тогава, защо се притесняваш да кажеш колко поличаваш?

    19:24 09.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Р.Н

    10 1 Отговор
    Ако е толкова очернено името ви, напуснете.
    Евтим Милошев е публична фигура, за разлика от Вас.И не говори празни приказки.

    19:24 09.06.2026

  • 7 Бай Тошо направи НДК

    10 0 Отговор
    а тая разправя, че не било държавно!
    Тогава кой си присвои НДК?

    19:24 09.06.2026

  • 8 Винкело

    8 0 Отговор
    Да бе, след осигуровки и данъци - общо към 30% - стават таман от 14 000 на 9700 евро. Всичко е точно. Обаче тая си мисли, че заплатата е това, което взема чисто. Ами не е. Което пък показва в кои орбити живее.

    19:25 09.06.2026

  • 9 негласуващ

    7 0 Отговор
    не е луд,който изяжда баницата/мафиятя/,а който му я дава/народа/!

    19:25 09.06.2026

  • 10 Закривай кочината!

    5 0 Отговор
    Тая се е ояла и е станала супер нагла!

    19:27 09.06.2026

  • 11 честен ционист

    3 0 Отговор
    Жената може да се води на ниска заплата, но да фактурира всеи месец НДК за нещо, което не е по професионалните й задължения.

    19:27 09.06.2026

  • 12 оня с коня

    7 1 Отговор
    дърта фльорца с претенции

    19:28 09.06.2026

  • 13 Дзак

    5 0 Отговор
    Нека да ги разкрият.

    19:28 09.06.2026

  • 14 Е, поне разкри

    5 0 Отговор
    какви заплати взимат държавните търтей!

    19:29 09.06.2026

  • 15 Исторически парк

    4 0 Отговор
    Таа взема 3 пъти повече от президента 🤬

    19:31 09.06.2026

  • 16 Ивелин Михайлов

    5 0 Отговор
    Лоши щото те хванаха, че си си надула сама зверски заплатата😉😝

    19:31 09.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Татарова

    2 0 Отговор
    Понеже съм татарка, нема да подавам оставка. Искам да клюцам още!

    19:32 09.06.2026

  • 19 Исторически парк

    3 0 Отговор
    То по разграбено от това няма как да стане ма 120 милиона лева дългове от крадене 🤣🤣😂😅😆

    19:32 09.06.2026

  • 20 А колко

    0 0 Отговор
    ...13999 по-точно

    19:34 09.06.2026

  • 21 Васил

    1 0 Отговор
    Не е взимала 14к евро а 13999 евро за това се е обидила.

    19:39 09.06.2026

  • 22 Повярвахме

    1 0 Отговор
    Вероятно допълнителните и приходи са от ескорт. Вярно че е старичка и не особено фотогенична, но пък има уста, подходящи за орални специалитети.

    19:39 09.06.2026

  • 23 Бай онзи

    1 0 Отговор
    До кога ще има смучещи бордове в държавните предприятия?????Пиявици върху тялото на народа!!!!

    19:40 09.06.2026

  • 24 Малката Андриана на Андрияна

    1 0 Отговор
    Всички да ме цункате

    19:40 09.06.2026

  • 25 Стефанц

    0 0 Отговор
    Става ясно като четеш между редовете, че от 09.2025 госпожата взема бруто 14000 евро ( 9700 нето)
    Искам да ми каже тя ли е автор на методиката с която си е дигнала заплатата ?

    19:41 09.06.2026

  • 26 ВАЖНО Е ДА СИ РУСИЧКО

    0 0 Отговор
    Русо гладно нема.

    19:41 09.06.2026

  • 27 Когато Те Управлява !

    0 0 Отговор
    Самодеец !

    Всичко Можеш !

    Да Очакваш !

    Но В Самодейна !

    България !

    Всичко Е !

    Така !

    Заедно !

    Със !

    Нейното !

    Законодателство !

    19:41 09.06.2026

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