Почина проф. Александър Янчулев

П очина първият демократично избран кмет на София след падането на комунизма проф. Александър Янчулев, съобщиха за БГНЕС от семейството.
Проф. Янчулев, който беше дългогодишен преподавател във ВИАС и автор на исторически книги, почина на 9 юни.
Проф. Александър Янчулев е сред знаковите фигури на българския преход – строителен инженер, университетски преподавател и първият демократично избран кмет на София след падането на комунистическия режим. Той ръководи столицата в един от най-трудните периоди за България – началото на 90-те години, белязано от тежка икономическа и финансова криза.
От инженерството към обществената дейност
Александър Янчулев е роден на 7 октомври 1938 г. в София в семейството на журналиста Стефан Янчулев, представител на прилепския род Янчулеви. Завършва Инженерно-строителния институт със специалност „Хидромелиоративно строителство“ и започва професионалния си път в системата на „Напоителни системи“ – първо в Пазарджик, а по-късно в София.
След това се посвещава на академичната кариера в Университета по архитектура, строителство и геодезия, където дълги години преподава организация на строителството и подготвя поколения инженери.
Политическа роля след 1989 г.
След падането на тоталитарния режим Янчулев се включва активно в Съюза на демократичните сили. През юни 1990 г. е избран за депутат в Седмото Велико народно събрание. В парламента става част от т.нар. „Протест на тридесет и деветимата“ през лятото на 1991 г. – символичен акт на несъгласие с начина, по който протича политическият преход.
Първият демократично избран кмет на София
На 13 октомври 1991 г. Александър Янчулев печели изборите за кмет на София като кандидат на СДС. Това са първите местни избори след края на комунистическия режим и първите, при които кметовете се избират пряко от гражданите.
Мандатът му (1991–1995) преминава в условията на тежка финансова нестабилност, хиперинфлация и ограничени възможности за инвестиции. Въпреки това неговото управление оставя важни символични и административни следи в историята на столицата.
Възстановяване на символите на столицата
По време на мандата на Янчулев е възстановен историческият герб на София в първоначалния му вид. Създадено е и знамето на столицата, върху което е изобразен възстановеният герб. С решение на Столичния общински съвет 17 септември – денят на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София – е обявен за Ден на София.
Управление в условията на криза
Управлението на Александър Янчулев съвпада с едни от най-трудните години за столицата след 1989 г. София се сблъсква с недостиг на финансови ресурси, проблеми в инфраструктурата и сериозни обществени трудности. Особено тежка е водната криза през 1994–1995 г., когато градът преминава през режим на водоснабдяване.
Въпреки ограниченията на времето, Янчулев остава в историята като кмета, който пое управлението на София в началото на демократичния преход и допринесе за възстановяването на градската идентичност и символика.
Поклон пред паметта му!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #27
17:09 10.06.2026
2 За починал добро или нищо
17:09 10.06.2026
3 Жан Виденов
Коментиран от #16
17:09 10.06.2026
4 марийче мари
и затва бг най бедни и болнави
а вас някой наивен ви плаща за пълнежи
17:09 10.06.2026
5 хаха
Коментиран от #7
17:10 10.06.2026
6 Фон дер Гаген
Тогава излезе лафа "мирише като софиянка".
17:12 10.06.2026
7 хехе
До коментар #5 от "хаха":Аааа не само това помогна с една кръгла сумичка от бюджета на общината на братския краварски народ и уреди синчето си да замине за обора
17:14 10.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Живуща на ген. Стефан Тошев
Забравих отдавна водната криза, но от неговото кметуване останаха засадените липи по Дойран и Ген. Стефан Тошев до крайната спирка на тролей 9. Бяха толкова мънички и крехки дръвчета, че не вярвах, че ще оцелеят. А те пораснаха големи и хубави липи и точно сега ще усещаме аромата им.
Коментиран от #18
17:19 10.06.2026
10 Наистина
Коментиран от #14, #20
17:19 10.06.2026
11 Десетия Софиянец
17:20 10.06.2026
12 Тая Снимка ?
Работническо Дело Ли е ?
Коментиран от #32
17:22 10.06.2026
13 Смърфиета
Коментиран от #29
17:22 10.06.2026
14 Господ бог
До коментар #10 от "Наистина":Няма! Джаго Трайков да го прости!
17:24 10.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 юДа си ! +е ++ б е !
До коментар #3 от "Жан Виденов":Майката !
17:25 10.06.2026
17 Мими Кучева🐕
Коментиран от #31
17:26 10.06.2026
18 Живуща над кукления театър
До коментар #9 от "Живуща на ген. Стефан Тошев":По негово време се занемари парка Заимов и седя занемарен над 20 години!!!! Липите да си ги ядете вие от вашата махла!
17:26 10.06.2026
19 Ганя Путинофила
Софето мяза на постсъветска панелна кочинка!
Коментиран от #22
17:27 10.06.2026
20 Кремиковци
До коментар #10 от "Наистина":източи язовира.
Коментиран от #28
17:30 10.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Смърфиета
До коментар #19 от "Ганя Путинофила":Един съвет от мен. Уринирай в едно шише, и си го изпий със здраве!
17:32 10.06.2026
23 Орк Средец
вода у София,
па настана леле,
пълна бъркотия.
...
Ток от нея кой си прави
Нека да го друсне!
17:35 10.06.2026
24 Хейт
17:43 10.06.2026
25 Потресен
17:45 10.06.2026
26 Остави София без вода
Коментиран от #30
17:53 10.06.2026
27 Град Козлодуй
До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Теб оправиха ли те бай Амет,Мюмюн ,Стамат ,и 40-те римляни от Лом
17:53 10.06.2026
28 Сила
До коментар #20 от "Кремиковци":Илия Павлов - Зъбчето беше , за ВЕЦ и продадоха тока на Турция !!!
Да ме прощава бай Павел Найденов ( баща му ), но софиянци го клеха ( и аз също !) и го застигна !!!
17:55 10.06.2026
29 Нека да пиша
До коментар #13 от "Смърфиета":Теб като Дърева някой оправя ли ви .
17:58 10.06.2026
30 Сила
До коментар #26 от "Остави София без вода":Защото Иван Иванов , ИСТИНСКИ ИНЖИНЕР !!! и кмет на София го е проектирал и осъществил !!!
17:59 10.06.2026
31 Нищо
До коментар #17 от "Мими Кучева🐕":Ти ще дочакаш .
17:59 10.06.2026
32 То е написано
До коментар #12 от "Тая Снимка ?":Бил е в СДС при Костов
Каквото можал това направил
Сега се броят на пръсти
На доста земляци даде апартаменти
18:00 10.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 СОФИЙСКИ МОРЯК
18:02 10.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 ШЕФА
18:06 10.06.2026
37 Варна
18:08 10.06.2026