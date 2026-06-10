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Почина проф. Александър Янчулев

Почина проф. Александър Янчулев

10 Юни, 2026 17:07 1 393 37

  • проф. александър янчулев-
  • кмет-
  • софия-
  • почина

Той е първият демократично избран кмет на София

Почина проф. Александър Янчулев - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

П очина първият демократично избран кмет на София след падането на комунизма проф. Александър Янчулев, съобщиха за БГНЕС от семейството.

Проф. Янчулев, който беше дългогодишен преподавател във ВИАС и автор на исторически книги, почина на 9 юни.

Проф. Александър Янчулев е сред знаковите фигури на българския преход – строителен инженер, университетски преподавател и първият демократично избран кмет на София след падането на комунистическия режим. Той ръководи столицата в един от най-трудните периоди за България – началото на 90-те години, белязано от тежка икономическа и финансова криза.

От инженерството към обществената дейност

Александър Янчулев е роден на 7 октомври 1938 г. в София в семейството на журналиста Стефан Янчулев, представител на прилепския род Янчулеви. Завършва Инженерно-строителния институт със специалност „Хидромелиоративно строителство“ и започва професионалния си път в системата на „Напоителни системи“ – първо в Пазарджик, а по-късно в София.

След това се посвещава на академичната кариера в Университета по архитектура, строителство и геодезия, където дълги години преподава организация на строителството и подготвя поколения инженери.

Политическа роля след 1989 г.

След падането на тоталитарния режим Янчулев се включва активно в Съюза на демократичните сили. През юни 1990 г. е избран за депутат в Седмото Велико народно събрание. В парламента става част от т.нар. „Протест на тридесет и деветимата“ през лятото на 1991 г. – символичен акт на несъгласие с начина, по който протича политическият преход.

Първият демократично избран кмет на София

На 13 октомври 1991 г. Александър Янчулев печели изборите за кмет на София като кандидат на СДС. Това са първите местни избори след края на комунистическия режим и първите, при които кметовете се избират пряко от гражданите.

Мандатът му (1991–1995) преминава в условията на тежка финансова нестабилност, хиперинфлация и ограничени възможности за инвестиции. Въпреки това неговото управление оставя важни символични и административни следи в историята на столицата.

Възстановяване на символите на столицата

По време на мандата на Янчулев е възстановен историческият герб на София в първоначалния му вид. Създадено е и знамето на столицата, върху което е изобразен възстановеният герб. С решение на Столичния общински съвет 17 септември – денят на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София – е обявен за Ден на София.

Управление в условията на криза

Управлението на Александър Янчулев съвпада с едни от най-трудните години за столицата след 1989 г. София се сблъсква с недостиг на финансови ресурси, проблеми в инфраструктурата и сериозни обществени трудности. Особено тежка е водната криза през 1994–1995 г., когато градът преминава през режим на водоснабдяване.

Въпреки ограниченията на времето, Янчулев остава в историята като кмета, който пое управлението на София в началото на демократичния преход и допринесе за възстановяването на градската идентичност и символика.

Поклон пред паметта му!


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    7 8 Отговор
    Дано се оправи човека.

    Коментиран от #27

    17:09 10.06.2026

  • 2 За починал добро или нищо

    29 5 Отговор
    За този много от нищото

    17:09 10.06.2026

  • 3 Жан Виденов

    23 4 Отговор
    Един добър ден за българската демокрация.

    Коментиран от #16

    17:09 10.06.2026

  • 4 марийче мари

    14 3 Отговор
    що не занимаваш с професори били на кьор софра
    и затва бг най бедни и болнави
    а вас някой наивен ви плаща за пълнежи

    17:09 10.06.2026

  • 5 хаха

    30 2 Отговор
    Онзи дето спря водата на София, за да набута чужда компания да стопанисва ВиК?

    Коментиран от #7

    17:10 10.06.2026

  • 6 Фон дер Гаген

    33 3 Отговор
    Именно той източи язовир Искър и цяло лято София стоя без вода.
    Тогава излезе лафа "мирише като софиянка".

    17:12 10.06.2026

  • 7 хехе

    17 1 Отговор

    До коментар #5 от "хаха":

    Аааа не само това помогна с една кръгла сумичка от бюджета на общината на братския краварски народ и уреди синчето си да замине за обора

    17:14 10.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Живуща на ген. Стефан Тошев

    8 7 Отговор
    Светла му памет!
    Забравих отдавна водната криза, но от неговото кметуване останаха засадените липи по Дойран и Ген. Стефан Тошев до крайната спирка на тролей 9. Бяха толкова мънички и крехки дръвчета, че не вярвах, че ще оцелеят. А те пораснаха големи и хубави липи и точно сега ще усещаме аромата им.

    Коментиран от #18

    17:19 10.06.2026

  • 10 Наистина

    18 3 Отговор
    Бог да го прости, при него изпразнихме язовира !

    Коментиран от #14, #20

    17:19 10.06.2026

  • 11 Десетия Софиянец

    12 3 Отговор
    С неговите успехи може да се мери само Василка кметункова

    17:20 10.06.2026

  • 12 Тая Снимка ?

    9 1 Отговор
    От Вестник ?

    Работническо Дело Ли е ?

    Коментиран от #32

    17:22 10.06.2026

  • 13 Смърфиета

    11 2 Отговор
    Велислава Дърева беше написала епиграма за него: "Хубавият кон под скъсан чул се познава, хубавият град – под скъсан Янчул." Прав му път и да предаде много поздрави на Велзевул!!!!

    Коментиран от #29

    17:22 10.06.2026

  • 14 Господ бог

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Наистина":

    Няма! Джаго Трайков да го прости!

    17:24 10.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 юДа си ! +е ++ б е !

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Жан Виденов":

    Майката !

    17:25 10.06.2026

  • 17 Мими Кучева🐕

    6 7 Отговор
    Бог да го прости!Не доживя да види как Окраина пабеждава Расията!🤔🕌🤔

    Коментиран от #31

    17:26 10.06.2026

  • 18 Живуща над кукления театър

    12 1 Отговор

    До коментар #9 от "Живуща на ген. Стефан Тошев":

    По негово време се занемари парка Заимов и седя занемарен над 20 години!!!! Липите да си ги ядете вие от вашата махла!

    17:26 10.06.2026

  • 19 Ганя Путинофила

    2 15 Отговор
    Защо тогава не махна МОЧАТА?
    Софето мяза на постсъветска панелна кочинка!

    Коментиран от #22

    17:27 10.06.2026

  • 20 Кремиковци

    7 2 Отговор

    До коментар #10 от "Наистина":

    източи язовира.

    Коментиран от #28

    17:30 10.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Смърфиета

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Ганя Путинофила":

    Един съвет от мен. Уринирай в едно шише, и си го изпий със здраве!

    17:32 10.06.2026

  • 23 Орк Средец

    3 0 Отговор
    Леле нема вода
    вода у София,
    па настана леле,
    пълна бъркотия.
    ...
    Ток от нея кой си прави
    Нека да го друсне!

    17:35 10.06.2026

  • 24 Хейт

    11 0 Отговор
    Знакови бяха дупките янчулевки. Тогава шофьорите още не бяха виждали лунен пейзаж и за пръв път се сблъскваха с такава инфраструктура. Нямахме си представа, че това ще продължи 35 години. Спомням си и за пръв път, как по негово време видях планини от боклук покрай кофите. Все красоти на демокрацията.

    17:43 10.06.2026

  • 25 Потресен

    6 1 Отговор
    Рогатият е затоплил казана и за теб. И не, няма прошка за онова, което ни причини.

    17:45 10.06.2026

  • 26 Остави София без вода

    5 1 Отговор
    И се видя че центъра на София е с витошки каптаж и водата не спира

    Коментиран от #30

    17:53 10.06.2026

  • 27 Град Козлодуй

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Теб оправиха ли те бай Амет,Мюмюн ,Стамат ,и 40-те римляни от Лом

    17:53 10.06.2026

  • 28 Сила

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Кремиковци":

    Илия Павлов - Зъбчето беше , за ВЕЦ и продадоха тока на Турция !!!
    Да ме прощава бай Павел Найденов ( баща му ), но софиянци го клеха ( и аз също !) и го застигна !!!

    17:55 10.06.2026

  • 29 Нека да пиша

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Смърфиета":

    Теб като Дърева някой оправя ли ви .

    17:58 10.06.2026

  • 30 Сила

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Остави София без вода":

    Защото Иван Иванов , ИСТИНСКИ ИНЖИНЕР !!! и кмет на София го е проектирал и осъществил !!!

    17:59 10.06.2026

  • 31 Нищо

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Мими Кучева🐕":

    Ти ще дочакаш .

    17:59 10.06.2026

  • 32 То е написано

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Тая Снимка ?":

    Бил е в СДС при Костов
    Каквото можал това направил
    Сега се броят на пръсти
    На доста земляци даде апартаменти

    18:00 10.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 СОФИЙСКИ МОРЯК

    4 0 Отговор
    някои още помним безводието в София !

    18:02 10.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ШЕФА

    3 0 Отговор
    Първият Кмет престъпник на София ! но най големият и не надминат такъв е Стефан Софиянски !

    18:06 10.06.2026

  • 37 Варна

    1 0 Отговор
    По времето на този из.од имахме туби наречени Янчулевки,и за това тежко престъпление този НЕ влезе в затвора !

    18:08 10.06.2026

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