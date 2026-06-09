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Китай: САЩ незабавно да поправят грешката си

Китай: САЩ незабавно да поправят грешката си

9 Юни, 2026 17:39 3 405 36

  • сащ-
  • китай-
  • си дзинпин-
  • тайван-
  • доналд тръмп

Пекин ще предприеме всички необходими мерки, за да защити легитимните права и интереси на своите компании

Китай: САЩ незабавно да поправят грешката си - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Китай призова Съединените американски щати да коригират своето, по думите на Пекин, погрешно решение за включването на редица китайски компании, сред които Alibaba и BYD, в списъка с предприятия, за които Вашингтон смята, че са свързани с китайската армия, съобщава Global Times, цитирана от Фокус.

"Китай последователно се противопоставя на твърде широкото тълкуване на понятието за национална сигурност от страна на САЩ, създаването на дискриминационни списъци и неоснователния натиск върху китайските компании. Призоваваме американската страна да поправи грешките си и да прекрати неоправданото преследване на китайски фирми“, заявява говорителят на китайското Министерство на външните работи Лин Дзиен.

Той допълни още, че Пекин ще предприеме всички необходими мерки, за да защити легитимните права и интереси на своите компании.


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Hi,Трампоч!

    46 7 Отговор
    Знай,че Китайският дракон,няма да ти търпи номерата...!

    Коментиран от #5

    17:47 09.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Доналд Дък, шматарок

    43 4 Отговор
    Адашко го закъса! Китай не е Гренландия!

    17:48 09.06.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 32 Отговор
    ама сега или веднага? ориза джии

    Коментиран от #6, #25

    17:49 09.06.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 22 Отговор

    До коментар #1 от "Hi,Трампоч!":

    и ще спре да произвежда за запада нали?

    Коментиран от #8, #9, #10, #13, #26

    17:49 09.06.2026

  • 6 Вчера!!!

    18 3 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Господин Си каза!!!

    Коментиран от #7

    17:51 09.06.2026

  • 7 Ама той откъде да знае?!

    13 2 Отговор

    До коментар #6 от "Вчера!!!":

    Като не чете...!

    17:53 09.06.2026

  • 8 Ами

    21 3 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Може и да спре, особено ако западът вече не може да си плаща......

    Коментиран от #12

    17:53 09.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Има ли смисъл да говорим...?!

    15 2 Отговор
    Тръмпи,откровено го освиркаха!
    А той каза-,,Ооо-не,това са аплодисменти...!"...😂😝😂!

    17:56 09.06.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 19 Отговор

    До коментар #8 от "Ами":

    ми..кат не може да плаща купувача , фалира и продавача..затва ли китайците , дет НИЩО не могат да измислят сами , ревнаха , когато САЩ ги заплаши , да им изгони студентите?//аа и за последните АИ чипове дет се молиха , незнам кво стана

    Коментиран от #16, #19, #20

    17:57 09.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тов. ЧЛЕНИН

    5 4 Отговор
    Таваришчи , преди години ви казвах , че бай Дончо фо хапи кучито , ама вие - НЕТ - наш човек е ...😀

    Коментиран от #32

    17:58 09.06.2026

  • 15 Някой

    6 3 Отговор
    Да включим Гугъл, Фейсбук и другите, като свързани с американските власти! Още повече че навремето са финансирани от тях.

    17:58 09.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 А долари на тапети искат ли

    12 2 Отговор
    САЩ искат да получат нещо срещу това, но бъркат държавата.

    18:00 09.06.2026

  • 18 Бай Дончо

    2 10 Отговор
    Готово. Преместих си го в другия крачол

    18:01 09.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 К.р.а.с.т.а.в

    9 2 Отговор

    До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    К.о.т.а.р.а.к

    Коментиран от #21

    18:02 09.06.2026

  • 21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 9 Отговор

    До коментар #20 от "К.р.а.с.т.а.в":

    аз СЪМ от рода КАР СТАРК , севера помни/игра на тронове

    Коментиран от #22

    18:09 09.06.2026

  • 22 Ти си от сорта -

    11 2 Отговор

    До коментар #21 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ,,Въздух,под налягане!"...!!!

    Коментиран от #23

    18:17 09.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 кравария

    8 2 Отговор
    изтече в канала!

    18:29 09.06.2026

  • 25 К.о.т.А.К.А. 🐱

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Иран за 3 дня, хахаха

    18:32 09.06.2026

  • 26 Мишок

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ами ако им спрат вибраторите от сателита?

    18:37 09.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Американските компании

    2 5 Отговор
    Са по-важни. Инвестирам от години в SP500, защото знам, че американците ще си запазят позицията на световен хегемон, а ако това има някакви индикации да се промени - демократичните мерки и бомби влизат в действие.

    Коментиран от #31

    18:41 09.06.2026

  • 29 За съжаление,

    4 1 Отговор
    Единствените наистина ефикасни мерки, биха били удари с ядрено оръжие! Всичко останало са пълни глупости, които само удължават агонията! Дошло е време разделно - може да остане само един!

    18:47 09.06.2026

  • 30 1234

    6 2 Отговор
    От 65 водещи технологии в света в момента Китай е лидер в 55 от тях. 85% от патентите в квантовите технологии са китайски. В ИИ в Китай са заети 3 пъти повече учени, отколкото в сащ. Китайската икономика по покупателна способност е далеч по напред от американската. Къде са тръгнали американците да спират с голгъз китайската лавина, ще ги помете

    Коментиран от #33

    18:48 09.06.2026

  • 31 Отдавна се е

    5 0 Отговор

    До коментар #28 от "Американските компании":

    Променило а ти живееш в миналия век

    18:52 09.06.2026

  • 32 Бай Араб

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Тов. ЧЛЕНИН":

    Бай Дончо е бизнесмен фалирал три пъти и сега купен от ФСБ / записан като агент Краснов/Много често си позволява своеволия, не го прави умишлено.

    Коментиран от #34

    19:07 09.06.2026

  • 33 Бай Араб

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "1234":

    Ти добре ли си?

    19:09 09.06.2026

  • 34 Да бе

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Бай Араб":

    Много добре знае какво прави, сега започва игра на борсата, след две седмици, като изкупи спадналите акции, ще си промени решението и ще гушне още 1 млд

    19:23 09.06.2026

  • 35 мишо

    1 0 Отговор
    "Пекин ще предприеме всички необходими мерки, за да защити легитимните права и интереси на своите компании"
    Оставете ракетите които Русия може да нанесе по Запада да сте чули Путин да има тая решителност и смелост да каже това ? Няма да го чуете защото прави всичко възможно да се хареса на колегите и партньорите си как така ще ги обиди ? когато той възпитаният , културният да направи нещо подобно ? Да му св.ал.ят гащ..ите от зад....ника му пак няма да ги обиди по добре да го облекат в розово и с високи токчета -- той е нисък на ръст -- и така няма да откаже на никой от колегите си .

    19:37 09.06.2026

  • 36 Анджо

    1 0 Отговор
    Защо джитайците се молят да продават в САЩ , няма обяснение. Нали с русняко са приятели да си продават на тях. А и голяма територия може и на склад да им стои стоката.🙆как не се сетих, вярно бе

    19:40 09.06.2026

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