Китай: САЩ незабавно да поправят грешката си

Китай призова Съединените американски щати да коригират своето, по думите на Пекин, погрешно решение за включването на редица китайски компании, сред които Alibaba и BYD, в списъка с предприятия, за които Вашингтон смята, че са свързани с китайската армия, съобщава Global Times, цитирана от Фокус.
"Китай последователно се противопоставя на твърде широкото тълкуване на понятието за национална сигурност от страна на САЩ, създаването на дискриминационни списъци и неоснователния натиск върху китайските компании. Призоваваме американската страна да поправи грешките си и да прекрати неоправданото преследване на китайски фирми“, заявява говорителят на китайското Министерство на външните работи Лин Дзиен.
Той допълни още, че Пекин ще предприеме всички необходими мерки, за да защити легитимните права и интереси на своите компании.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Hi,Трампоч!
Коментиран от #5
17:47 09.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Доналд Дък, шматарок
17:48 09.06.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #6, #25
17:49 09.06.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Hi,Трампоч!":и ще спре да произвежда за запада нали?
Коментиран от #8, #9, #10, #13, #26
17:49 09.06.2026
6 Вчера!!!
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Господин Си каза!!!
Коментиран от #7
17:51 09.06.2026
7 Ама той откъде да знае?!
До коментар #6 от "Вчера!!!":Като не чете...!
17:53 09.06.2026
8 Ами
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Може и да спре, особено ако западът вече не може да си плаща......
Коментиран от #12
17:53 09.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Има ли смисъл да говорим...?!
А той каза-,,Ооо-не,това са аплодисменти...!"...😂😝😂!
17:56 09.06.2026
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #8 от "Ами":ми..кат не може да плаща купувача , фалира и продавача..затва ли китайците , дет НИЩО не могат да измислят сами , ревнаха , когато САЩ ги заплаши , да им изгони студентите?//аа и за последните АИ чипове дет се молиха , незнам кво стана
Коментиран от #16, #19, #20
17:57 09.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Тов. ЧЛЕНИН
Коментиран от #32
17:58 09.06.2026
15 Някой
17:58 09.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 А долари на тапети искат ли
18:00 09.06.2026
18 Бай Дончо
18:01 09.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 К.р.а.с.т.а.в
До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":К.о.т.а.р.а.к
Коментиран от #21
18:02 09.06.2026
21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #20 от "К.р.а.с.т.а.в":аз СЪМ от рода КАР СТАРК , севера помни/игра на тронове
Коментиран от #22
18:09 09.06.2026
22 Ти си от сорта -
До коментар #21 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":,,Въздух,под налягане!"...!!!
Коментиран от #23
18:17 09.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 кравария
18:29 09.06.2026
25 К.о.т.А.К.А. 🐱
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Иран за 3 дня, хахаха
18:32 09.06.2026
26 Мишок
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ами ако им спрат вибраторите от сателита?
18:37 09.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Американските компании
Коментиран от #31
18:41 09.06.2026
29 За съжаление,
18:47 09.06.2026
30 1234
Коментиран от #33
18:48 09.06.2026
31 Отдавна се е
До коментар #28 от "Американските компании":Променило а ти живееш в миналия век
18:52 09.06.2026
32 Бай Араб
До коментар #14 от "Тов. ЧЛЕНИН":Бай Дончо е бизнесмен фалирал три пъти и сега купен от ФСБ / записан като агент Краснов/Много често си позволява своеволия, не го прави умишлено.
Коментиран от #34
19:07 09.06.2026
33 Бай Араб
До коментар #30 от "1234":Ти добре ли си?
19:09 09.06.2026
34 Да бе
До коментар #32 от "Бай Араб":Много добре знае какво прави, сега започва игра на борсата, след две седмици, като изкупи спадналите акции, ще си промени решението и ще гушне още 1 млд
19:23 09.06.2026
35 мишо
Оставете ракетите които Русия може да нанесе по Запада да сте чули Путин да има тая решителност и смелост да каже това ? Няма да го чуете защото прави всичко възможно да се хареса на колегите и партньорите си как така ще ги обиди ? когато той възпитаният , културният да направи нещо подобно ? Да му св.ал.ят гащ..ите от зад....ника му пак няма да ги обиди по добре да го облекат в розово и с високи токчета -- той е нисък на ръст -- и така няма да откаже на никой от колегите си .
19:37 09.06.2026
36 Анджо
19:40 09.06.2026