Китай: САЩ незабавно да поправят грешката си

Китай призова Съединените американски щати да коригират своето, по думите на Пекин, погрешно решение за включването на редица китайски компании, сред които Alibaba и BYD, в списъка с предприятия, за които Вашингтон смята, че са свързани с китайската армия, съобщава Global Times, цитирана от Фокус.

"Китай последователно се противопоставя на твърде широкото тълкуване на понятието за национална сигурност от страна на САЩ, създаването на дискриминационни списъци и неоснователния натиск върху китайските компании. Призоваваме американската страна да поправи грешките си и да прекрати неоправданото преследване на китайски фирми“, заявява говорителят на китайското Министерство на външните работи Лин Дзиен.

Той допълни още, че Пекин ще предприеме всички необходими мерки, за да защити легитимните права и интереси на своите компании.