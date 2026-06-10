Глобалното бойно присъствие на Русия! Кремъл обмисля преструктуриране на военните си обекти в Сирия

Руското външно министерство заяви, че сътрудничеството със Сирия се развива много активно и че Москва обсъжда с Дамаск "възможно преструктуриране" на своите военни съоръжения в страната, съобщава "Ройтерс".

Свалянето от власт на сирийския президент Башар Асад през декември 2024 г., който беше близък съюзник на Русия, породи въпроси относно бъдещето на руската авиобаза "Хмеймим" в Латакия и военноморската база в Тартус. Оттогава обаче Москва изгради отношения с Ахмед ал Шараа - бивш бунтовнически командир, който сега е президент на Сирия.

"Руско-сирийското сътрудничество се развива много активно", заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова в отговор на въпрос за съобщенията относно планове за създаване на логистичен хъб в Тартус за разпределение на внасяни от Русия стоки в цяла Сирия.

"В рамките на контактите със сирийските партньори се обсъжда и въпросът за руското военно присъствие в Сирия, включително в контекста на възможно преструктуриране на функциите на руските военни обекти", отбеляза тя.

Базите в Сирия са неразделна част от глобалното военно присъствие на Русия. Военноморската база в Тартус е единственият руски център в Средиземно море за ремонт и снабдяване на кораби, а "Хмеймим" е ключов логистичен пункт за военни операции и дейността на наемнически формирования в Африка.

Русия се намеси военно в Сирия през 2015 г. в подкрепа на Асад по време на гражданската война. През 2024 г. беше съобщено, че Русия изтегля сили от фронтовите линии в Северна Сирия и от позиции в планинските райони, населени предимно с представители на алауитската общност на Асад, но не напуска средиземноморските си бази в "Хмеймим" и Тартус.

Москва подкрепя Сирия още от началото на Студената война и призна независимостта ѝ през 1944 г., когато Дамаск се стремеше да се освободи от френското колониално управление. Дълги години Западът считаше Сирия за съветски сателит.