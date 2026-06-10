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Глобалното бойно присъствие на Русия! Кремъл обмисля преструктуриране на военните си обекти в Сирия
  Тема: Сирия

Глобалното бойно присъствие на Русия! Кремъл обмисля преструктуриране на военните си обекти в Сирия

10 Юни, 2026 16:53 865 14

  • русия-
  • сирия-
  • башар асад-
  • ахмед аш шараа-
  • латакия-
  • хмеймим-
  • владимир путин

Военноморската база в Тартус е единственият руски център в Средиземно море за ремонт и снабдяване на кораби, а "Хмеймим" е ключов логистичен пункт за военни операции и дейността на наемнически формирования в Африка

Глобалното бойно присъствие на Русия! Кремъл обмисля преструктуриране на военните си обекти в Сирия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Руското външно министерство заяви, че сътрудничеството със Сирия се развива много активно и че Москва обсъжда с Дамаск "възможно преструктуриране" на своите военни съоръжения в страната, съобщава "Ройтерс".

Свалянето от власт на сирийския президент Башар Асад през декември 2024 г., който беше близък съюзник на Русия, породи въпроси относно бъдещето на руската авиобаза "Хмеймим" в Латакия и военноморската база в Тартус. Оттогава обаче Москва изгради отношения с Ахмед ал Шараа - бивш бунтовнически командир, който сега е президент на Сирия.

"Руско-сирийското сътрудничество се развива много активно", заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова в отговор на въпрос за съобщенията относно планове за създаване на логистичен хъб в Тартус за разпределение на внасяни от Русия стоки в цяла Сирия.

"В рамките на контактите със сирийските партньори се обсъжда и въпросът за руското военно присъствие в Сирия, включително в контекста на възможно преструктуриране на функциите на руските военни обекти", отбеляза тя.

Базите в Сирия са неразделна част от глобалното военно присъствие на Русия. Военноморската база в Тартус е единственият руски център в Средиземно море за ремонт и снабдяване на кораби, а "Хмеймим" е ключов логистичен пункт за военни операции и дейността на наемнически формирования в Африка.

Русия се намеси военно в Сирия през 2015 г. в подкрепа на Асад по време на гражданската война. През 2024 г. беше съобщено, че Русия изтегля сили от фронтовите линии в Северна Сирия и от позиции в планинските райони, населени предимно с представители на алауитската общност на Асад, но не напуска средиземноморските си бази в "Хмеймим" и Тартус.

Москва подкрепя Сирия още от началото на Студената война и призна независимостта ѝ през 1944 г., когато Дамаск се стремеше да се освободи от френското колониално управление. Дълги години Западът считаше Сирия за съветски сателит.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Многоходовото

    11 8 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #2

    17:00 10.06.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Многоходовото":

    точно / за да плаща наема на базите

    Коментиран от #7

    17:03 10.06.2026

  • 3 Русуфил хардлайнaр

    8 4 Отговор
    Украинския военен министър каза че военна помощ не е имало а само с пари. Димитър стоянов казва, че сме спряли военната помощ а не продажбите на оръжие за Украйна. Радев казва че спираме да даваме оръжие на Украйна. Защо деГрадев и стоянов не се видят да си съгласуват показанията, да ни са злагат?

    17:07 10.06.2026

  • 4 хаха

    8 3 Отговор
    И да кажете на Иван Дурачок да не се мъчи да пали дронове... ХАХАХА

    17:09 10.06.2026

  • 5 Примати

    8 4 Отговор
    Най - добре да преосмислят присъствието си в Крим… а след ден два и в руските региони

    17:10 10.06.2026

  • 6 Русуфил хардлайнaр

    6 3 Отговор
    Чух Крим станал остров! Няма сух път!

    17:11 10.06.2026

  • 7 Кльоц

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ей, пизгър, ти май заседна тук целодневно! Корени ще ти порастнат за стола!

    17:14 10.06.2026

  • 8 Ха-ха

    8 4 Отговор
    Фалиралата Русийка ще преструктурира военната си база в склад за картофи.!

    17:18 10.06.2026

  • 9 Рycлямска neдepaция ! 🤪🤡

    7 4 Отговор
    Те ги изгониха като kpacтави xиени от Сирия, те преструктуриране щели да правят . 🤣🤣
    Остава да намерите и гориво да стигнете до там . 🤣🤣🤣

    17:25 10.06.2026

  • 10 Въпрос

    8 4 Отговор
    Абе... ко става с Башарчо?! Май вече не са дружки с ка Путчо.
    С приятели като ка Путин - врагове не ти требат.

    Коментиран от #11

    17:29 10.06.2026

  • 11 1945

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Въпрос":

    Скрит е в някъде; че докопат ли го в Сирия прошка няма да има

    17:34 10.06.2026

  • 12 Факти

    5 4 Отговор
    Русия е икономическо и военно джудже.

    17:37 10.06.2026

  • 13 А КАК ЩЕ

    3 3 Отговор
    ПРЕСТРУКТУРИРА

    НПЗта и РАФИНЕРИИ?

    КРИЗАТА СЪС БЕНЗИНА СЕ ЗАДУЪЛБОЧАВА

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    А ВСИЧКО ЗАПОЧНА С КУПОНС В КРИМ .

    17:50 10.06.2026

  • 14 Монтгомъри

    2 1 Отговор
    Сирия сама дойде на крака за сътрудничеството с Кремъл!

    18:08 10.06.2026

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