Глобалното бойно присъствие на Русия! Кремъл обмисля преструктуриране на военните си обекти в Сирия

Руското външно министерство заяви, че сътрудничеството със Сирия се развива много активно и че Москва обсъжда с Дамаск "възможно преструктуриране" на своите военни съоръжения в страната, съобщава "Ройтерс".
Свалянето от власт на сирийския президент Башар Асад през декември 2024 г., който беше близък съюзник на Русия, породи въпроси относно бъдещето на руската авиобаза "Хмеймим" в Латакия и военноморската база в Тартус. Оттогава обаче Москва изгради отношения с Ахмед ал Шараа - бивш бунтовнически командир, който сега е президент на Сирия.
"Руско-сирийското сътрудничество се развива много активно", заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова в отговор на въпрос за съобщенията относно планове за създаване на логистичен хъб в Тартус за разпределение на внасяни от Русия стоки в цяла Сирия.
"В рамките на контактите със сирийските партньори се обсъжда и въпросът за руското военно присъствие в Сирия, включително в контекста на възможно преструктуриране на функциите на руските военни обекти", отбеляза тя.
Базите в Сирия са неразделна част от глобалното военно присъствие на Русия. Военноморската база в Тартус е единственият руски център в Средиземно море за ремонт и снабдяване на кораби, а "Хмеймим" е ключов логистичен пункт за военни операции и дейността на наемнически формирования в Африка.
Русия се намеси военно в Сирия през 2015 г. в подкрепа на Асад по време на гражданската война. През 2024 г. беше съобщено, че Русия изтегля сили от фронтовите линии в Северна Сирия и от позиции в планинските райони, населени предимно с представители на алауитската общност на Асад, но не напуска средиземноморските си бази в "Хмеймим" и Тартус.
Москва подкрепя Сирия още от началото на Студената война и призна независимостта ѝ през 1944 г., когато Дамаск се стремеше да се освободи от френското колониално управление. Дълги години Западът считаше Сирия за съветски сателит.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Многоходовото
Коментиран от #2
17:00 10.06.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Многоходовото":точно / за да плаща наема на базите
Коментиран от #7
17:03 10.06.2026
3 Русуфил хардлайнaр
17:07 10.06.2026
4 хаха
17:09 10.06.2026
5 Примати
17:10 10.06.2026
6 Русуфил хардлайнaр
17:11 10.06.2026
7 Кльоц
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ей, пизгър, ти май заседна тук целодневно! Корени ще ти порастнат за стола!
17:14 10.06.2026
8 Ха-ха
17:18 10.06.2026
9 Рycлямска neдepaция ! 🤪🤡
Остава да намерите и гориво да стигнете до там . 🤣🤣🤣
17:25 10.06.2026
10 Въпрос
С приятели като ка Путин - врагове не ти требат.
Коментиран от #11
17:29 10.06.2026
11 1945
До коментар #10 от "Въпрос":Скрит е в някъде; че докопат ли го в Сирия прошка няма да има
17:34 10.06.2026
12 Факти
17:37 10.06.2026
13 А КАК ЩЕ
НПЗта и РАФИНЕРИИ?
КРИЗАТА СЪС БЕНЗИНА СЕ ЗАДУЪЛБОЧАВА
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
А ВСИЧКО ЗАПОЧНА С КУПОНС В КРИМ .
17:50 10.06.2026
14 Монтгомъри
18:08 10.06.2026