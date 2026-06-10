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Джейдън Санчо напуска Манчестър Юнайтед

Джейдън Санчо напуска Манчестър Юнайтед

10 Юни, 2026 16:48 547 0

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  • англия

Английският национал и още петима играчи се сбогуват с "червените дяволи"

Джейдън Санчо напуска Манчестър Юнайтед - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Джейдън Санчо, един от най-обещаващите английски полузащитници, официално напуска Манчестър Юнайтед. Клубът потвърди раздялата, като Санчо ще продължи кариерата си като свободен агент, отваряйки нова страница в професионалния си път.

Санчо пристигна на "Олд Трафорд" през 2021 година, след като Манчестър Юнайтед плати внушителните 85 милиона евро на Борусия Дортмунд за неговите услуги. Въпреки големите очаквания, английският национал не успя да се наложи като водеща фигура в състава и през последните сезони често бе изпращан под наем.

През изминалата кампания Санчо носи екипа на Астън Вила, където изигра 39 срещи, реализира един гол и асистира за още три попадения. Преди това той премина през Челси и отново се завърна в Борусия Дортмунд, но така и не успя да възвърне блясъка си от германските терени.

Джейдън Санчо не е единственият, който напуска "червените дяволи" това лято. Манчестър Юнайтед обяви официално раздяла с още петима футболисти: Каземиро, привлечен през 2022 г. за 81,1 милиона евро, Тирел Маласия, който има 50 мача за клуба, Расмус Хойлунд – вече част от Наполи, както и Мануел Угарте и Джошуа Зиркзее.


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