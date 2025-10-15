105 години от рождението на легендарния Марио Пузо

Малцина са хората, които могат еднолично да променят популярната култура, които могат да създадат цял жанр, да съградят характери и модели, които не са подвластни на времето. Малцина са хора като Марио Пузо.

Роден на 15 октомври 1920 г., американският писател с италиански произход Марио Джанлуиджи Пузо се превръща в едно от ключовите имена в масовото изкуство на 20 век. Автор на заглавия като „Последният дон“, „Омерта“ и „Умират глупаците“, той печели допълнителна слава и като холивудски сценарист – ангажимент, който му донася наградата „Оскар“, при това цели два пъти. Името му е циментирано благодарение на два блестящи бестселъра, вдъхновили седмото изкуство – „Кръстникът“ и „Сицилианецът“, превърнати съответно от Франсис Форд Копола и от Майкъл Чимино в незабравими филми с участието на Ал Пачино и Кристоф Ламбер.

Появата на книжното събитие „Кръстникът“ през 1969 г. бележи началото на нова ера в мейнстрийм изкуството. Историята на Вито Корлеоне е обречена на безсмъртие – историята на неговия произход и на традициите, които семейството му следва, на цялата палитра от пленителни антигерои, корумпирани полицаи, безскрупулни опоненти и политически машинации, задвижвани от смазания с кръв механизъм на организираната престъпност; историята на неговия най-малък син, Майкъл, който стремително се изкачва до върха, докато постепенно погубва душата си; историята, в която като огледално отражение виждаме всички аспекти на човешкото – от непрогледния мрак до заслепяващата светлина. С изплитането на мащабната и впита в самото сърце на Америка интрига Пузо създава митология със собствени правила и граници, която напуска пределите на художествената измислица и се настанява в колективното съзнание на читатели и зрители от цял свят.

Ала историята продължава и е допълнена от „Сицилианецът“, който вижда бял свят през 1984 г. Този път Пузо ни разкрива eднa забележителна средиземноморска трагедия за противоречив образ с драматична съдба. Точно когато изгнанието на Майкъл в Сицилия е на път да приключи, неочаквано му е възложена важна мисия – да открие и да придружи до Америка младия бандит Салваторе Джулиано. Само че задачата ще се окаже изключително трудна, тъй като Джулиано е сложна личност с още по-сложни и оплетени връзки, пуснали надълбоко корените си в опасно беззаконие, изковано от насилие и мъст.

От една страна, той се възприема като сицилианския Робин Худ, поел нa кръстоносен поход срещу корупцията във властта и срещу самата мафия. От друга, мистериозната му фигура, изгубила се нейде из мъгливия и скалист италиански ландшафт, отдавна се е преобразила в многолика легенда. За едни той е благороден смелчага, за други е неустоим любовник, а за трети – свиреп враг… „Сицилианецът“ е жестоко романтичен и лирично брутален крайъгълен камък на жанровата литература, фокусиран върху кървавия сблъсък между предателството и справедливостта.

По повод 100-годишнината от рождението на Пузо през 2020 г. на български език се появяват двете най-емблематични книги на автора – в нови и луксозни издания, но с оригиналните преводи на Елена Юрукова и Весела Прошкова. „Кръстникът“ излезе от печат през февруари, а „Сицилианецът“ ще нахълта в книжарниците на 28 октомври.