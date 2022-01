Новият албум на The Weeknd е вече факт

Днес, 7-ми януари, канадската суперзвезда The Weeknd представи своя пети студиен албум - Dawn FM, съобщи Анимато Мюзик. Колекцията е продължение на After Hours, който дебютира на върха на Billboard 200 през март 2020 г. The Weeknd обяви премиерата на Dawn FM по-рано тази седмица с публикация в Instagram.

Изданието включва 16 песни със специалното участие на Tyler, the Creator, Lil Wayne, Oneohtrix Point Never и Jim Carrey.

„Слушах Dawn FM с моя добър приятел Abel (The Weeknd) снощи. Беше проникновено, елегантно и ме накара да танцувам из стаята. Вълнувам се, че съм част от неговата симфония.”, написа Jim в Twitter.

Описван като „нова звукова вселена от съзнанието на The Weeknd“, албумът следва музикалната линия на After Hours и хитовете “Blinding Lights” и “Save Your Tears”. От тийзър трейлърите, които артистът сподели в социалните мрежи по-рано тази седмица, разпознаваме диско звученето от 70-те на миналия век, характерно за всички негови проекти през изминалите две години.

Dawn FM беше представен днес сутринта със специален livestream, озаглавен “103.5 Dawn FM“, в дигиталната платформа Amazon Music. 4 минути преди голямото събитие The Weeknd пусна live в личния си Instagram, който събра над милион негови почитатели.