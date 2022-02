Пол Маккартни планира турне в САЩ

Пол Маккартни планира да направи турне в САЩ, като това ще бъдат първите му концерти пред публика от 2019 г., съобщава Ройтерс.

Изпълнителят обяви четиринадесет дати, като началото на тура "Got Back" ще бъде дадено на 28 април в Спокейн, щата Вашингтон. След това Маккартни ще направи концерти на 2 и 3 май в Сиатъл, става ясно от съобщение на официалния му сайт.

GOT BACK. NORTH AMERICAN TOUR 2022



“I said at the end of the last tour that I’d see you next time. I said I was going to get back to you.

Well, I got back!” - Paul



More info: https://t.co/KhK4WK8Wlr #PaulMcCartneyGotBack pic.twitter.com/106IYKd4fz