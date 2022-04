The Weeknd с най-много номинации за наградите на Billboard

Рапърът The Weeknd получи най-много - 17 номинации за музикалните награди на "Billboard". Сред категориите, в които той се бори за отличие са за най-добър изпълнител и най-добър R&B певец.

По брой на номинации след него се нарежда изпълнителката Доджа Кет, която тази година се състезава за 13 отличия. Сред номинациите, които получи са за най-добър изпълнител, най-добра певица, най-добра R&B певица.

Джъстин Бийбър, Кание Уест и Оливия Родриго имат по 13 номинации, а Дрейк е с 11. С по девет са Дуа Липа и Ед Шийран.

Освен The Weeknd и Доджа Кет за приза за най-добър изпълнител се борят Дрейк, Оливия Родриго и Тейлър Суифт.

В категорията за най-добър певец бившият партньор на Бела Хадид се конкурира с Дрейк, Ед Шийран, Джъстин Бийбър и Lil Nas X.

Доджа Кет пък е номинирана за най-добра певица редом до Адел, Дуа Липа, Оливия Родриго и Тейлър Суифт.

За отличието на "Billboard" за най-добра група/дуо се състезават BTS, "Glass Animals", "Imagine Dragons", "Migos" и "Silk Sonic".

За най-добър албум се конкурират Адел с "30", Доджа Кет с "Planet Her", Дрейк със "Certified Lover Boy", Морган Уолъс с "Dangerous: The Double Album", както и Оливия Родриго с дебютния ѝ "Sour".

Номинираните за най-добра песен, стигнала до класацията Hot 100 на "Billboard", са "Kiss Me More" на Доджа Кет и Сиза , "Levitating" на Дуа Липа, "Good 4 U" на Оливия Родриго, "Stay" на Кид Ларой и Джъстин Бийбър, както и "Save Your Tears" в изпълнение на The Weeknd и Ариана Гранде.

29-ата церемонията за връчването на отличията на списание "Billboard" ще бъде на 15 май в Лас Вегас и ще се излъчва по NBC.

Номинациите за наградите на "Billboard" се основават на продажбите на албумите и синглите, включително в стрийминг платформите, по радиото, предава БТА. Отчита се и социалната ангажираност. Те не се избират от жури или професионална организация.