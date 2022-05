Бъста Раймс на 50 г.: възходите и паденията на едно момче от Бруклин

Бъста Раймс е едно от първите и най-знаменити имена, които бележат историята на рапа и хип-хопа. Роден като Тревър-Джордж Смит - младши, в ямайско семейство, изпълнителят едва ли очаква какво е подготвило за него времето, извън границите на Бруклин, пише dir.bg. Получава псевдонима си от Чък Ди от Пъблик Енеми, заради играча по американски футбол от НФЛ Джордж "Бъстър" Раймс. На 12 години се мести в Лонг Айланд, защото родителите му се развеждат. По-късно живее и в Ливърпул и Моркамб, Англия, но отново се връща в САЩ.

Бъста е дете, когато хип-хопът се появява и добива популярност. На живо вижда групите Колд Кръш Брадърс и The Force Md"s на рап битка и тогава се ражда любовта му към музиката, която го съпътства и до днес. През 1989 година в Лонг Айлънд, с Чарли Браун, Динко Ди и Кът Монитор Майло формират хип-хоп групата Leaders of the New School. Дебютният им албум "Бъдеще без минало" излиза през 1991 година. За жалост, само две години по-късно, групата се разпада поради нарастващата популярност на Бъста Раймс.

Кариерата му минава през много възходи и падения. Не му е лесно да пробие в музиката. Участва като гостуващ певец в песни на свои колеги, като например Биг Деди Кейн, Ноториъс Би Ай Джи и други. Дебютният му сингъл е "Woo Hah!! Got you all in check". Той е и част от първия му албум "The Coming" (1996 г.). Следващите му албуми също са успешни, като в тях има поне един или два хита. Най-известният сред тях остава "I Know What You Want" с участието на Марая Кери и Flipmode Squad.

Албумът "The Big Bang" е първият номер 1 албум в кариерата на Бъста Раймс с над 209 000 продадени копия. Определено името му пасва идеално като ръкавица. С годините обаче, популярността му започва на намалява, а на сцената идват нови рапъри, които стават известни сред новото поколение.

Бъста Раймс се изявява и като актьор в няколко филма като "Who's the Man?" (1993), "Strapped" (1993), "Higher Learning" (1995) и други. Заради актьорската си игра известно време не издава албуми, докато не се завръща с "The Big Bang".

Рапърът се отличава не само с бързото си рапиране, но и със стила си. Винаги се стреми да изглежда добре и сам споделя, че има слабост към бижутата.

"Предците ми са казвали, че трябва да изглеждаш добре, за да се чувстваш добре", казва той.

А като стана дума за произхода му, Раймс се гордее с него. В продължение на години косата му винаги е сплетена на характерни ямайски плитки, както и много често използва ямайски сленг в песните си и докато говори. Всичко това само по себе си е достойно за възхищение. Има четири деца, три от които са от Джоун Ууд. Четвъртото дете е от Джил Мискели.

На никого не убягна драстичната трансформация на Бъста Раймс. Напълнява драстично и това не е в следствие на запуснатост. Историята е много по-тъжна. След смъртта на баща си и мениджъра си, Бъста изпада в тежък траур, който го кара да яде, пие и работи повече. По този начин напълнява драстично, но това не е всичко. Развива и други заболявания като сънна апнея. Когато човек с това заболяване заспи, в един момент спира да диша.

"Докато спях в колата на сина си, си поех толкова силно въздух, че синът ми се уплаши. На него и семейството им трябваха 15 минути да ме събудят. Мислеха, че умирам", споделя той

Бъста Раймс споделя, че в продължение на две години е започнал да губи гласа си. След случката със сънната апнея той отива на лекар, за да го прегледа, тъй като скоро щял да лети за концерт в Дубай. Докторът веднага го изпратил в спешното. Оказва се, че 80% от дихателните му пътища са запушени и дори настинка може да го убие. Цялата история разказва в интервю в шоуто на Тамрън Хол миналата година. С течение на времето успява значително да свали теглото си и можем да видим колко по-щастлив и здрав се чувства.

Бъста Раймс прави път за хип-хопа, така че тези след него да могат да се развиват и да правят това, което им доставя удоволствие. Тази седмица един от "оригиналните" в този стил навърши 50 години и сме сигурни, че песните му ще се слушат и помнят поне още толкова.