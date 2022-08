Лейди Гага ще си партнира с Хоакин Финикс в продължението на „Жокера“

Продължението на филма "Жокера" с участието на американския актьор Хоакин Финикс ще излезе по кината на 4 октомври 2024 г., предаде Ройтерс, като цитира говорител на компанията "Уорнър брос".

Участие в продукцията може да вземе и певицата Лейди Гага, твърди изданието "Холивуд рипортър", цитирано от ТАСС. Все още обаче не се знае в кой образ ще влезе тя.

Congratulations to Joaquin Phoenix on his first #Oscar win for Best Actor for his performance in #Joker. pic.twitter.com/L97xazplQD