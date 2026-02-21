Ремонт затваря временно летище „Васил Левски“

Регулярни дейности по почистване на пространството около пистата няма да позволи самолети да кацат и излитат за няколко часа от летище "Васил Левски" на 23 и 24 февруари.
От аеропорта уточниха за NOVA, че в понеделник между 1:15 и 2:50 ч. през нощта, както и от 1:05 до 3: 35 във вторник е предвиден ремонт на шахти.
През този интервал няма планирани полети, а затварянето не е свързано по никакъв начин с присъствието на американските самолети у нас, казаха за NOVA от пресцентъра на летището.
1 Така е
05:54 21.02.2026
3 лъжи и пак лъжи
Коментиран от #119
05:59 21.02.2026
4 Българин.
До коментар #2 от "Mими Кучева🐕🦺":Тъка е!Пак заблуждават раята по медиите!
Коментиран от #37
06:00 21.02.2026
5 Данко Харсъзина
Коментиран от #18
06:00 21.02.2026
6 Нека
Коментиран от #7, #27, #51
06:01 21.02.2026
8 Данко Харсъзина
06:03 21.02.2026
10 Да, бе, ремонти
Коментиран от #72
06:08 21.02.2026
12 Ремонти
Запрянов, запри се бе,некрозо!
06:11 21.02.2026
13 Данко Харсъзина
Коментиран от #17
06:14 21.02.2026
14 Къде е гривестата
Тая ще ни стопи лагерите!
06:15 21.02.2026
15 Ура,,Ура
06:21 21.02.2026
16 И защо точно
Искам да се включа доброволно в почистването И безплатно!
Гюро, къде да се запиша?
Коментиран от #112
06:22 21.02.2026
17 Да, бе Хаярсъз
До коментар #13 от "Данко Харсъзина":Турците са прости, че да си хабят ПВО ракетите заради над.упен Ганю. Иранците няма да ударят по турция, защото те са хитри и не пуснаха американските агресори на тяхна територия.
Коментиран от #20
06:24 21.02.2026
18 Оооо
До коментар #5 от "Данко Харсъзина":Абе, ти не спиш ли бе? Денонощно си тук. Омръзна на всички.
06:24 21.02.2026
19 Българин .
06:26 21.02.2026
20 Данко Харсъзина
До коментар #17 от "Да, бе Хаярсъз":Щото са в НАТО. И са най читавия ни съсед. Ама питай Надка. Нали беше суматия време посланик в Анкара. Или онази мистрия дето се прави на Президент. Гюро не го броя. Той няма глава.
Коментиран от #23
06:30 21.02.2026
21 На демократичните бонбардировки
06:30 21.02.2026
22 Има ни пак
06:34 21.02.2026
23 Абе трол досаден
До коментар #20 от "Данко Харсъзина":Туркието няма никакъв интерес да ни пази. Сами сме си виновни, че шоpoшоидите ни вкарват и в тая ционисткоамериканска война, и никой отвън няма да ни помогне, даже ще ни вредят допълнително при всяка една възможност.
06:34 21.02.2026
24 България окупирана държава
Коментиран от #25, #120
06:37 21.02.2026
25 Данко Харсъзина
До коментар #24 от "България окупирана държава":На украинците продаваме джепане, а на американците керосин. Алъш вериш, келепирец, далавера. Ганя още от времето с дисагите знае кое как.
Коментиран от #45, #89
06:43 21.02.2026
26 "Ремонт"
Коментиран от #31
06:46 21.02.2026
27 Данко Харсъзина
До коментар #6 от "Нека":Гюро сега е зает да уволнява следователи, да унищожава улики и да прикрива следи. Че мноо педофили са щъкали из Петрохан. Не го търси.
Коментиран от #35
06:48 21.02.2026
28 мдаааа дааа
06:52 21.02.2026
29 ВСЕКИ МРАЗИ
Коментиран от #49
06:52 21.02.2026
30 странна работа
06:54 21.02.2026
31 я па тоя
До коментар #26 от ""Ремонт"":Ти какво искаш? Докато кацат самолетите, валяците да сменят асфалта ли? Аман от разбирачи.
Коментиран от #42, #65, #92
06:55 21.02.2026
32 Ще го
06:57 21.02.2026
33 Въпросче
Коментиран от #40
07:02 21.02.2026
34 да ве да
07:03 21.02.2026
36 Баш софиянец
07:13 21.02.2026
37 Тъмен субект
До коментар #4 от "Българин.":Тя раята не се връзва много, така че каквото искат да си приказват.
07:14 21.02.2026
38 оня с коня
07:17 21.02.2026
39 1020
07:18 21.02.2026
40 Още едно въпросче
До коментар #33 от "Въпросче":Защото не могат да кацат в Доброславци ли? Много ги разбирате тези неща ве.
Коментиран от #43
07:22 21.02.2026
41 Пешо
07:24 21.02.2026
44 абе
До коментар #43 от "Поредно въпросче":Защо си изнервен? СВО не върви по план?
Коментиран от #47
07:29 21.02.2026
45 От такива над..пени "тарикати" като тебе
До коментар #25 от "Данко Харсъзина":сме се докарали на тоя хал с "ремонтите на шахти" заради краварските инвазии по цялк свят.
07:31 21.02.2026
46 Ти да видиш
07:31 21.02.2026
47 Не ме интересува СВО-то ти,
До коментар #44 от "абе":но дано в ши...аната ви София наистина завалят ирански ракети, че и това ще ви е малко на либнeраcткaтa продaжна гняc!
Коментиран от #48
07:32 21.02.2026
49 Ха ха
До коментар #29 от "ВСЕКИ МРАЗИ":Значи трябва да се мразим всичките
07:38 21.02.2026
50 две страхотни новини
Възраждане си отиде!
07:38 21.02.2026
51 Моарейн
До коментар #6 от "Нека":Ха-ха, неумно-кресливец и истина!!! Това е оксиморон, колега. Само не разбрах защо лъжат сега за причините за затваряне на летището, след като вчера в прав текст си го казаха, че е заради самолетите на господаря отвъд Голямата локва.
Коментиран от #53, #56
07:39 21.02.2026
52 така е
07:40 21.02.2026
53 брей
До коментар #51 от "Моарейн":И какво ще направят самолетите между 1.30 и 2.30 сутринта? А през останалото време кво?
07:41 21.02.2026
54 Фен
Коментиран от #57, #61
07:50 21.02.2026
55 Бригада Ново Летище
Коментиран от #59
07:52 21.02.2026
56 бай Митко
До коментар #51 от "Моарейн":"..., а затварянето не е свързано по никакъв начин с присъствието на американските самолети у нас, ..."
"Гузен негонен бяга!" е българска поговорка, добре пасваща за случая! Никой не ги пита, пък те отговарят! Всичко е от ясно по ясно, от момента когато външната ни министърка взе да срича, че не знае и ще провери при питане за краварските самолети! Не сме канарчета и не продължавайте с лъжите си! Просто за нищо не ви вярваме недраги държавници и политици!
Коментиран от #58
07:54 21.02.2026
57 неФ
До коментар #54 от "Фен":Така изглежда. Шефа каза, че ще пращаме консерви с боб и русенско варено на американците и на иранците.
07:55 21.02.2026
58 какво ще направят
До коментар #56 от "бай Митко":Какво ще направят американските самолети през нощта в прозорец от един час, в който и без това няма граждански полети, заради безшумната схема на летището?
Коментиран от #62
07:57 21.02.2026
59 бабаНaдка чиF00Tска
До коментар #55 от "Бригада Ново Летище":Първо ремонт, после разбомбяне. Ако след туй има оцелели, може пак ремонт.
07:57 21.02.2026
60 ужас
07:58 21.02.2026
61 бай Митко
До коментар #54 от "Фен":Сакън, недей! Пък може и да си прав, нас кой ни брои за нещо след като се видя, че държавниците ни не знаят нищо за кацналите краварски самолети! Е днес вече знаят щом ще се "ремонтира" спешно летището!
Коментиран от #63
07:59 21.02.2026
62 бай Митко
До коментар #58 от "какво ще направят":Колега коментиращ признавам си, аз не знам дали ще излитат или ще кацат, но се обзалагам, че и ти не знаеш!!! Само ще допълня, че това са високотехнологични машини, бързо кацат и бързо излитат!!!
Коментиран от #64, #66
08:03 21.02.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
66 пак да питам
До коментар #62 от "бай Митко":С какво тези машини са по-високотехнологични от останалите граждански самолети на летището?
Коментиран от #79
08:11 21.02.2026
67 мада
До коментар #65 от "Пътен инженер":Колко летища си асфалтирал до момента?
Коментиран от #68, #76
08:12 21.02.2026
68 Бригада Ново Летище
До коментар #67 от "мада":По-добре питай персите. Те бая летища в Израел "асфалтираха" и имат опит. Така че не се коси толкова
Коментиран от #70
08:15 21.02.2026
69 Едноок
Ненормалниците от бл. Изток , да не решат че помагаме на краварите. А пък ние само асфалтираме с тяхна помощ. Та, мисълта ми е, нека пресцентъра на летището информира коректно и аятоласите.
08:17 21.02.2026
70 врно ли
До коментар #68 от "Бригада Ново Летище":Колко и кои летища асфалтираха в Израел и как коментатора е придобил опит в асфалтирането на летища?
Коментиран от #78
08:17 21.02.2026
71 Весел Патиланчо
Защо самолетите им са допуснати на българска земя питайте политиците, които сте си избрали. И пак си ги изберете в април.
Коментиран от #74
08:18 21.02.2026
72 Шопо
До коментар #10 от "Да, бе, ремонти":Българя е колония на САЩ да назначат един Губернатор и да приключваме с цирка наречен демокрация
Коментиран от #75
08:18 21.02.2026
73 Едноок
До коментар #11 от "Mими Кучева🐕🦺":Авария или атентат на борда. Или пък доставка на асфалтова машина последен шут!
08:19 21.02.2026
74 така е
До коментар #71 от "Весел Патиланчо":Ами къде са тръгнали да ползват американски машини българско летище. Ние тука само руски машини ползваме и те са си добре.
08:19 21.02.2026
75 Патриарх Гундяев
До коментар #72 от "Шопо":Точно така. Сащисана калония е.
Мутрафоновна - в пондельник 8.30 в кабинета ми!
08:20 21.02.2026
76 Последно
До коментар #67 от "мада":снощи асфалтирах международното летище на макятимеждукраците, че бая се беше амортизирала пистата от денонощна употреба.
Коментиран от #77, #85, #88
08:26 21.02.2026
79 бай Митко
До коментар #66 от "пак да питам":Ало, ало! Слушайте внимателно, няма да повтарям: Амаааа, че си глупава!
Хубав ден! Отивам да карам ски!
Коментиран от #81
08:38 21.02.2026
80 брях
До коментар #78 от "Пътен инженер":В чужбина така ли слагате асфалта?
08:39 21.02.2026
81 слушаме внимательно
До коментар #79 от "бай Митко":отговори
08:40 21.02.2026
82 Пенсионерът
08:41 21.02.2026
85 защо обиждаме
До коментар #76 от "Последно":Гладен ли си?
08:49 21.02.2026
86 Ний ша Ва упрайм
Коментиран от #87
08:50 21.02.2026
87 така е
До коментар #86 от "Ний ша Ва упрайм":За две нощи по един час ще ни инвазират и окупират!
08:54 21.02.2026
91 няма да се пуашиш
До коментар #89 от "87654":Болгария не за границе. Москва ще помогне на Иран. Колко миналия път. Не плаши ся.
08:56 21.02.2026
92 Хохо Бохо
До коментар #31 от "я па тоя":Разбирача в случая си ти. Има пуснат NOTAN летището ще работи САМО ЗА ВОЕННИ САМОЛЕТИ. Явно огромните КЦ стратотанкери могат да кацат върху валяци. Нали така бе умен?
Коментиран от #93, #96, #98, #105
08:57 21.02.2026
95 А50
Коментиран от #97
09:01 21.02.2026
96 на Хохо очичките са големи
До коментар #92 от "Хохо Бохо":Колко да са огромни тези стратотанкери бе? Те и за С-130 писаха че бил Колос. Ахахаха.
09:02 21.02.2026
97 ами - Е
До коментар #95 от "А50":ама пречи на руската пропаганда.
09:02 21.02.2026
99 А50
09:03 21.02.2026
100 предпоследно
До коментар #94 от "ми то пе":Това също е рапортувано.
Изглежда тук обижда единствено вътрешно лице от редакцията.
09:04 21.02.2026
101 Хехе
09:04 21.02.2026
102 Митя
09:05 21.02.2026
103 А50
09:07 21.02.2026
104 Ти да видиш
Коментиран от #121
09:08 21.02.2026
106 Методиев
09:22 21.02.2026
107 Бай Тошо
09:26 21.02.2026
108 Американците Идват!!!
09:27 21.02.2026
109 Пълни глупости,
Коментиран от #111
09:51 21.02.2026
110 дядо поп
09:55 21.02.2026
111 верно ли
До коментар #109 от "Пълни глупости,":Нощно време и без това летището е затворено за да не вдига шум на спяща София. А с какво въздушните цистерни са по-различни от който и да е друг трафик на летището?
09:56 21.02.2026
112 Госта..
До коментар #16 от "И защо точно":Абе каква растителност посред ЗИМА ???
09:59 21.02.2026
113 Българин
Коментиран от #114
09:59 21.02.2026
114 и кво
До коментар #113 от "Българин":Те винаги са с приоритет. И не само по това време. Информацията е, че независимо от безшумната схема на софийското летище и ремонта, ако имат нужда, военни самолети могат да кацат.
10:05 21.02.2026
115 затварят аеродрума
10:32 21.02.2026
116 Ива
10:50 21.02.2026
117 хаха
Или да питаме Румяна Бъчварова сивия кардинал
11:15 21.02.2026
118 мишена......
11:21 21.02.2026
119 Може ли Иран да удари София
До коментар #3 от "лъжи и пак лъжи":ГОЛЯМА ЛЪЖА! РЕМОНТ А ВОЕННИ САМОЛЕТИ СВОБОДНО МОГАТ ДА КАЦАТ И Излитат. ПРОВЕРЯВАТ ШАХТИ ЗА БОМБИ И ЗАВАРЯВАТ КАПАЦИ ЗА ДА НЕ ИЗКОЧИ БАШАР. ЛЕТИЩЕ СОФИЯ СТАНА ВОЕННО. ТУРЦИЯ НЕ ПУСКА ЯНКИ ДА ПРИПАРЯТ ДО ВОЕННИТЕ ИМ ЛЕТИЩА. ЗАщо ли? А ние разрешаваме да правят каквото си искат. СЛУЖЕБНОТО МАЙКОПРОДАВСТВО МНОГО НАВЕДЕНО НА ЯНКИТЕ, ЧАК ЛИЖАТ ОБУВКИ. Може ли Иран да удари София дека стана база на САЩ?
11:45 21.02.2026
120 КОЙТО НЕ УЧИ ИСТОРИЯТА, ПОВТАРЯ ГРЕШКИ!
До коментар #24 от "България окупирана държава":КАПАЦИТЕНА ШАХТИТЕ СА ВРАТИ КЪМ ПОДЗЕМНИТЕ БОМБОУБЕЖИЩА, ТРЕБЕ ДА СЕ СМАЖАТ И ПРОГОНЯТ, ДА НЕ СКЪРЦА, СИСТЕМАТА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ МЕМА ЛИ ДА РЕМОНТИРАТЕ И ДА Е ТЕСТВАТЕ В 2 ИЛИ 3 ЧАСА? МОЖЕ И ТЕНИРОВКА ПО МАСОВО ИЗЛИТАНЕ И КАЦАНЕ!. МАЙКОПРОДАВЦИТЕ КЕ ЗАТРИЯТ СОФИЯ. ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ УБИТИТЕ СОФИЯНЦИ ПРЕЗ 42 43 ОТ ЯНКИТЕ ПРЕЗ 2СВ!
12:01 21.02.2026
121 Илиева
До коментар #104 от "Ти да видиш":Чакаме Йотова да се изкаже,като главнокомандващ…..Ако не го направи ще слушаме жълтопаветниците Мирчев и Гнома,Василев и новата звезда Гюров.Тежко ни😩
16:14 21.02.2026