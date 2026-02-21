Новини
България »
София »
Ремонт затваря временно летище „Васил Левски“

21 Февруари, 2026 06:37, обновена 21 Февруари, 2026 05:53

  • летище-
  • ремонт-
  • мерки-
  • полети-
  • софия

Почистване на пространството около пистата няма да позволи самолети да кацат и излитат за няколко часа на 23 и 24 февруари

Снимка: Уикипедия
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Регулярни дейности по почистване на пространството около пистата няма да позволи самолети да кацат и излитат за няколко часа от летище "Васил Левски" на 23 и 24 февруари.

От аеропорта уточниха за NOVA, че в понеделник между 1:15 и 2:50 ч. през нощта, както и от 1:05 до 3: 35 във вторник е предвиден ремонт на шахти.

През този интервал няма планирани полети, а затварянето не е свързано по никакъв начин с присъствието на американските самолети у нас, казаха за NOVA от пресцентъра на летището.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така е

    23 41 Отговор
    ремонт на ремонта !

    05:54 21.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 лъжи и пак лъжи

    154 3 Отговор
    "ремонта" са краварските самолети които ще бомбят иран

    Коментиран от #119

    05:59 21.02.2026

  • 4 Българин.

    137 4 Отговор

    До коментар #2 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Тъка е!Пак заблуждават раята по медиите!

    Коментиран от #37

    06:00 21.02.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    15 109 Отговор
    С чалмите е свършено. Заминават при Садам и Кадафи. Цистерните излитат в полунощ.

    Коментиран от #18

    06:00 21.02.2026

  • 6 Нека

    113 4 Отговор
    излезе Гюро да каже истината !

    Коментиран от #7, #27, #51

    06:01 21.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Данко Харсъзина

    114 6 Отговор
    Ще презареждат Стелтовете във въздуха. Лошото е, че България влиза в обсега на иранските ракети.

    06:03 21.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Да, бе, ремонти

    97 2 Отговор
    Да не падна някоя иранска далекобойна ракета на пистата? Или пък американските летящи цистерни я счупиха?

    Коментиран от #72

    06:08 21.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ремонти

    99 4 Отговор
    Или предиекст за затваряне на летището, заради американските убийци?
    Запрянов, запри се бе,некрозо!

    06:11 21.02.2026

  • 13 Данко Харсъзина

    40 35 Отговор
    Да се надяваме, че братята турци ще прихванат иранските ракети. Те си купиха С 400 от руснаците. Нашите С 300 Тагаренко ги изпрати в Украйна. Да не стане като по времето когато обявихме "символична" война на САЩ и Великобритания.

    Коментиран от #17

    06:14 21.02.2026

  • 14 Къде е гривестата

    58 17 Отговор
    Шарлатанка? Главкомандстващ?
    Тая ще ни стопи лагерите!

    06:15 21.02.2026

  • 15 Ура,,Ура

    106 4 Отговор
    Затварянето не било свързано с американските военни самолети??!!! Тия ги разправяйте на снаха ми Гюрга. Вече сме в необявена война.

    06:21 21.02.2026

  • 16 И защо точно

    87 2 Отговор
    В работни дни- понеделник и вторник?
    Искам да се включа доброволно в почистването И безплатно!
    Гюро, къде да се запиша?

    Коментиран от #112

    06:22 21.02.2026

  • 17 Да, бе Хаярсъз

    74 3 Отговор

    До коментар #13 от "Данко Харсъзина":

    Турците са прости, че да си хабят ПВО ракетите заради над.упен Ганю. Иранците няма да ударят по турция, защото те са хитри и не пуснаха американските агресори на тяхна територия.

    Коментиран от #20

    06:24 21.02.2026

  • 18 Оооо

    39 8 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    Абе, ти не спиш ли бе? Денонощно си тук. Омръзна на всички.

    06:24 21.02.2026

  • 19 Българин .

    45 8 Отговор
    Между 00.00 и 5 сутринта ще нападнат Иран!

    06:26 21.02.2026

  • 20 Данко Харсъзина

    17 40 Отговор

    До коментар #17 от "Да, бе Хаярсъз":

    Щото са в НАТО. И са най читавия ни съсед. Ама питай Надка. Нали беше суматия време посланик в Анкара. Или онази мистрия дето се прави на Президент. Гюро не го броя. Той няма глава.

    Коментиран от #23

    06:30 21.02.2026

  • 21 На демократичните бонбардировки

    73 3 Отговор
    вече ремонт на шахти ли ще им казваме?

    06:30 21.02.2026

  • 22 Има ни пак

    63 5 Отговор
    Както е тръгнало скоро ще има ремонт на шахти и по черноморските ни пристанища.

    06:34 21.02.2026

  • 23 Абе трол досаден

    55 5 Отговор

    До коментар #20 от "Данко Харсъзина":

    Туркието няма никакъв интерес да ни пази. Сами сме си виновни, че шоpoшоидите ни вкарват и в тая ционисткоамериканска война, и никой отвън няма да ни помогне, даже ще ни вредят допълнително при всяка една възможност.

    06:34 21.02.2026

  • 24 България окупирана държава

    65 4 Отговор
    Американските войски превърнаха международното летище София в България в основна зона за спиране на самолети-цистерни в подкрепа на бъдещи удари срещу Иран. На тов му се вика подай газ !

    Коментиран от #25, #120

    06:37 21.02.2026

  • 25 Данко Харсъзина

    23 19 Отговор

    До коментар #24 от "България окупирана държава":

    На украинците продаваме джепане, а на американците керосин. Алъш вериш, келепирец, далавера. Ганя още от времето с дисагите знае кое как.

    Коментиран от #45, #89

    06:43 21.02.2026

  • 26 "Ремонт"

    55 4 Отговор
    На 23 и 24 щяло да било затворило за няколко часа. Гоуеми сте оптимисти! А после ще отвори ли някога? Защото когато пристигне ремонтната група от Иран, по въздух, на Васил Кунчев ще може само картофи да се садят. За служителите там, от сега започвайте да си търсите друга работа

    Коментиран от #31

    06:46 21.02.2026

  • 27 Данко Харсъзина

    44 9 Отговор

    До коментар #6 от "Нека":

    Гюро сега е зает да уволнява следователи, да унищожава улики и да прикрива следи. Че мноо педофили са щъкали из Петрохан. Не го търси.

    Коментиран от #35

    06:48 21.02.2026

  • 28 мдаааа дааа

    52 4 Отговор
    На това натовско присъствие вече ремонт ли му викат!!!!

    06:52 21.02.2026

  • 29 ВСЕКИ МРАЗИ

    43 4 Отговор
    ПРЕДАТЕЛИТЕ!!! ВКЛЮЧИТЕЛНО И БЪЛГАРСКИТЕ !!!

    Коментиран от #49

    06:52 21.02.2026

  • 30 странна работа

    33 11 Отговор
    ама така сте го написали все едно в селото има пет летища разбираш ли… бе напишете летището в софия и толклва

    06:54 21.02.2026

  • 31 я па тоя

    6 34 Отговор

    До коментар #26 от ""Ремонт"":

    Ти какво искаш? Докато кацат самолетите, валяците да сменят асфалта ли? Аман от разбирачи.

    Коментиран от #42, #65, #92

    06:55 21.02.2026

  • 32 Ще го

    34 2 Отговор
    коландри Америка , нали Боювите пратеници подписаха тоя дни сдружението за.......мир !

    06:57 21.02.2026

  • 33 Въпросче

    51 4 Отговор
    Ако случайно ционситката операция срещи Иран се закучи, тия ремонти на шахти ще станат ли денонощни?

    Коментиран от #40

    07:02 21.02.2026

  • 34 да ве да

    31 3 Отговор
    Бай Дончо тогава ли, ще атакува иранския народ?

    07:03 21.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Баш софиянец

    58 1 Отговор
    Глупости! Какви ремонти при наличието на американски военни самолети. Поне да си мълчат вместо да дрънкат тия нелепици.

    07:13 21.02.2026

  • 37 Тъмен субект

    37 1 Отговор

    До коментар #4 от "Българин.":

    Тя раята не се връзва много, така че каквото искат да си приказват.

    07:14 21.02.2026

  • 38 оня с коня

    35 3 Отговор
    Иран ЛЮТО се закани при едно Амер. Нападение да бомбардира военни съоръжения във всяка държава в Региона,откъдето се извършва инвазия.Присъствието на тия Амер. самолети по тази логика предполага,че хубавото ни Летище ще бъде направено на "Разораната целина" от Ирански ракети,т.е. въпросният ремонт следва да се извърши След това.Да,обаче е казано че монетата има 2 страни и според Правителството този предварителен ремонт съвсем не е излишен понеже колкото повече ремонти - толкова повече Трудова заетост!

    07:17 21.02.2026

  • 39 1020

    49 4 Отговор
    Прави ли му впечатление и на някой друг връзката между ремонта на летището и служебните министри Запрянов и Нейнски?

    07:18 21.02.2026

  • 40 Още едно въпросче

    3 22 Отговор

    До коментар #33 от "Въпросче":

    Защото не могат да кацат в Доброславци ли? Много ги разбирате тези неща ве.

    Коментиран от #43

    07:22 21.02.2026

  • 41 Пешо

    35 1 Отговор
    Поне вече знаем кога ще бомбата персите,сигурно вече и те знаят

    07:24 21.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 абе

    1 25 Отговор

    До коментар #43 от "Поредно въпросче":

    Защо си изнервен? СВО не върви по план?

    Коментиран от #47

    07:29 21.02.2026

  • 45 От такива над..пени "тарикати" като тебе

    32 1 Отговор

    До коментар #25 от "Данко Харсъзина":

    сме се докарали на тоя хал с "ремонтите на шахти" заради краварските инвазии по цялк свят.

    07:31 21.02.2026

  • 46 Ти да видиш

    32 1 Отговор
    И сигур ремонтаджиите ще са ирански бригади...

    07:31 21.02.2026

  • 47 Не ме интересува СВО-то ти,

    34 2 Отговор

    До коментар #44 от "абе":

    но дано в ши...аната ви София наистина завалят ирански ракети, че и това ще ви е малко на либнeраcткaтa продaжна гняc!

    Коментиран от #48

    07:32 21.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Ха ха

    12 1 Отговор

    До коментар #29 от "ВСЕКИ МРАЗИ":

    Значи трябва да се мразим всичките

    07:38 21.02.2026

  • 50 две страхотни новини

    3 27 Отговор
    Еврото дойде!
    Възраждане си отиде!

    07:38 21.02.2026

  • 51 Моарейн

    36 1 Отговор

    До коментар #6 от "Нека":

    Ха-ха, неумно-кресливец и истина!!! Това е оксиморон, колега. Само не разбрах защо лъжат сега за причините за затваряне на летището, след като вчера в прав текст си го казаха, че е заради самолетите на господаря отвъд Голямата локва.

    Коментиран от #53, #56

    07:39 21.02.2026

  • 52 така е

    3 20 Отговор
    Москва пак ще помогне на Иран. Колкото помогна преди това на Иран, Афганистан, Сирия, Венецуела и Армения.

    07:40 21.02.2026

  • 53 брей

    3 17 Отговор

    До коментар #51 от "Моарейн":

    И какво ще направят самолетите между 1.30 и 2.30 сутринта? А през останалото време кво?

    07:41 21.02.2026

  • 54 Фен

    26 1 Отговор
    Явно ще участваме във войната срещу Иран. Бог, който и да е той, да ни е на помощ.

    Коментиран от #57, #61

    07:50 21.02.2026

  • 55 Бригада Ново Летище

    25 1 Отговор
    Дет съ вика, затваряте го за един хубав последен ремонт

    Коментиран от #59

    07:52 21.02.2026

  • 56 бай Митко

    29 2 Отговор

    До коментар #51 от "Моарейн":

    "..., а затварянето не е свързано по никакъв начин с присъствието на американските самолети у нас, ..."

    "Гузен негонен бяга!" е българска поговорка, добре пасваща за случая! Никой не ги пита, пък те отговарят! Всичко е от ясно по ясно, от момента когато външната ни министърка взе да срича, че не знае и ще провери при питане за краварските самолети! Не сме канарчета и не продължавайте с лъжите си! Просто за нищо не ви вярваме недраги държавници и политици!

    Коментиран от #58

    07:54 21.02.2026

  • 57 неФ

    5 11 Отговор

    До коментар #54 от "Фен":

    Така изглежда. Шефа каза, че ще пращаме консерви с боб и русенско варено на американците и на иранците.

    07:55 21.02.2026

  • 58 какво ще направят

    6 13 Отговор

    До коментар #56 от "бай Митко":

    Какво ще направят американските самолети през нощта в прозорец от един час, в който и без това няма граждански полети, заради безшумната схема на летището?

    Коментиран от #62

    07:57 21.02.2026

  • 59 бабаНaдка чиF00Tска

    21 1 Отговор

    До коментар #55 от "Бригада Ново Летище":

    Първо ремонт, после разбомбяне. Ако след туй има оцелели, може пак ремонт.

    07:57 21.02.2026

  • 60 ужас

    19 0 Отговор
    Пропаганда не върви. А стараем ся.

    07:58 21.02.2026

  • 61 бай Митко

    26 1 Отговор

    До коментар #54 от "Фен":

    Сакън, недей! Пък може и да си прав, нас кой ни брои за нещо след като се видя, че държавниците ни не знаят нищо за кацналите краварски самолети! Е днес вече знаят щом ще се "ремонтира" спешно летището!

    Коментиран от #63

    07:59 21.02.2026

  • 62 бай Митко

    10 4 Отговор

    До коментар #58 от "какво ще направят":

    Колега коментиращ признавам си, аз не знам дали ще излитат или ще кацат, но се обзалагам, че и ти не знаеш!!! Само ще допълня, че това са високотехнологични машини, бързо кацат и бързо излитат!!!

    Коментиран от #64, #66

    08:03 21.02.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 пак да питам

    3 11 Отговор

    До коментар #62 от "бай Митко":

    С какво тези машини са по-високотехнологични от останалите граждански самолети на летището?

    Коментиран от #79

    08:11 21.02.2026

  • 67 мада

    3 8 Отговор

    До коментар #65 от "Пътен инженер":

    Колко летища си асфалтирал до момента?

    Коментиран от #68, #76

    08:12 21.02.2026

  • 68 Бригада Ново Летище

    14 1 Отговор

    До коментар #67 от "мада":

    По-добре питай персите. Те бая летища в Израел "асфалтираха" и имат опит. Така че не се коси толкова

    Коментиран от #70

    08:15 21.02.2026

  • 69 Едноок

    17 1 Отговор
    Едно време се гласуваше само прелитане на чижди аероплани. Сега - ремонти, доставка на гориво, авария или атентант на аероплани; кацат всякакви.
    Ненормалниците от бл. Изток , да не решат че помагаме на краварите. А пък ние само асфалтираме с тяхна помощ. Та, мисълта ми е, нека пресцентъра на летището информира коректно и аятоласите.

    08:17 21.02.2026

  • 70 врно ли

    0 10 Отговор

    До коментар #68 от "Бригада Ново Летище":

    Колко и кои летища асфалтираха в Израел и как коментатора е придобил опит в асфалтирането на летища?

    Коментиран от #78

    08:17 21.02.2026

  • 71 Весел Патиланчо

    18 1 Отговор
    Американците са се оплакали от капаците на шахтите, които са разместени и неравни за нежните им самолети, и нашите са се втурнали да ги наместват. Това е.
    Защо самолетите им са допуснати на българска земя питайте политиците, които сте си избрали. И пак си ги изберете в април.

    Коментиран от #74

    08:18 21.02.2026

  • 72 Шопо

    21 1 Отговор

    До коментар #10 от "Да, бе, ремонти":

    Българя е колония на САЩ да назначат един Губернатор и да приключваме с цирка наречен демокрация

    Коментиран от #75

    08:18 21.02.2026

  • 73 Едноок

    10 1 Отговор

    До коментар #11 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Авария или атентат на борда. Или пък доставка на асфалтова машина последен шут!

    08:19 21.02.2026

  • 74 така е

    9 5 Отговор

    До коментар #71 от "Весел Патиланчо":

    Ами къде са тръгнали да ползват американски машини българско летище. Ние тука само руски машини ползваме и те са си добре.

    08:19 21.02.2026

  • 75 Патриарх Гундяев

    2 11 Отговор

    До коментар #72 от "Шопо":

    Точно така. Сащисана калония е.
    Мутрафоновна - в пондельник 8.30 в кабинета ми!

    08:20 21.02.2026

  • 76 Последно

    4 2 Отговор

    До коментар #67 от "мада":

    снощи асфалтирах международното летище на макятимеждукраците, че бая се беше амортизирала пистата от денонощна употреба.

    Коментиран от #77, #85, #88

    08:26 21.02.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 бай Митко

    5 2 Отговор

    До коментар #66 от "пак да питам":

    Ало, ало! Слушайте внимателно, няма да повтарям: Амаааа, че си глупава!
    Хубав ден! Отивам да карам ски!

    Коментиран от #81

    08:38 21.02.2026

  • 80 брях

    2 8 Отговор

    До коментар #78 от "Пътен инженер":

    В чужбина така ли слагате асфалта?

    08:39 21.02.2026

  • 81 слушаме внимательно

    0 5 Отговор

    До коментар #79 от "бай Митко":

    отговори

    08:40 21.02.2026

  • 82 Пенсионерът

    19 2 Отговор
    Калинката в пенсионна възраст начело на министерството на войната веднага да си хвърля оставката!

    08:41 21.02.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 защо обиждаме

    0 3 Отговор

    До коментар #76 от "Последно":

    Гладен ли си?

    08:49 21.02.2026

  • 86 Ний ша Ва упрайм

    15 2 Отговор
    какъв ремонт като си е жива инвазия и окупация

    Коментиран от #87

    08:50 21.02.2026

  • 87 така е

    12 1 Отговор

    До коментар #86 от "Ний ша Ва упрайм":

    За две нощи по един час ще ни инвазират и окупират!

    08:54 21.02.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 няма да се пуашиш

    1 9 Отговор

    До коментар #89 от "87654":

    Болгария не за границе. Москва ще помогне на Иран. Колко миналия път. Не плаши ся.

    08:56 21.02.2026

  • 92 Хохо Бохо

    8 1 Отговор

    До коментар #31 от "я па тоя":

    Разбирача в случая си ти. Има пуснат NOTAN летището ще работи САМО ЗА ВОЕННИ САМОЛЕТИ. Явно огромните КЦ стратотанкери могат да кацат върху валяци. Нали така бе умен?

    Коментиран от #93, #96, #98, #105

    08:57 21.02.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 А50

    9 0 Отговор
    Ами то по принцип не беше ле забранено изпълнението на регулярни полети през ноща заради шума от 22:00 до 06:00.

    Коментиран от #97

    09:01 21.02.2026

  • 96 на Хохо очичките са големи

    1 3 Отговор

    До коментар #92 от "Хохо Бохо":

    Колко да са огромни тези стратотанкери бе? Те и за С-130 писаха че бил Колос. Ахахаха.

    09:02 21.02.2026

  • 97 ами - Е

    1 7 Отговор

    До коментар #95 от "А50":

    ама пречи на руската пропаганда.

    09:02 21.02.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 А50

    7 1 Отговор
    До сега не е жбявяван такова спиране за почистване. Май друга ще да е причината, да го имат в предвид иранците

    09:03 21.02.2026

  • 100 предпоследно

    1 1 Отговор

    До коментар #94 от "ми то пе":

    Това също е рапортувано.
    Изглежда тук обижда единствено вътрешно лице от редакцията.

    09:04 21.02.2026

  • 101 Хехе

    10 1 Отговор
    А американските самолети излетяха ли вече?

    09:04 21.02.2026

  • 102 Митя

    3 1 Отговор
    Колко много махмурлии!!!

    09:05 21.02.2026

  • 103 А50

    14 2 Отговор
    И един пробит цент няма да платят реинджърите за изпэлзването и амортизациятъ на летището. Боко им го даде безплатно когато се пазареше с посланничката да не го бутнат по време на първите голем4452и протести

    09:07 21.02.2026

  • 104 Ти да видиш

    15 2 Отговор
    Ремонт на шахти на летище В.Левски...Айде де ..! Точно сега когато има десет американски военни самолети. Ние не сме канарчета. И какво отношение има В. Левски към българската авиация и летище Враждебна ? Луда работа.

    Коментиран от #121

    09:08 21.02.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Методиев

    8 0 Отговор
    Царя казваше - вервайте ми! Сега на кой да вярваме? Какво пречи да се каже точната причина?

    09:22 21.02.2026

  • 107 Бай Тошо

    6 0 Отговор
    Ха, ха, хаааа ...... !

    09:26 21.02.2026

  • 108 Американците Идват!!!

    1 9 Отговор
    КОПЕЙКИТЕ РИВАТ!!!

    09:27 21.02.2026

  • 109 Пълни глупости,

    13 3 Отговор
    брат ми работи на летището и ми каза, че летището се затваря, за да няма въздушен трафик, който да пречи на излитащите въздушни цистерни. Това с ремонта е абсолютна лъжа.

    Коментиран от #111

    09:51 21.02.2026

  • 110 дядо поп

    12 2 Отговор
    По никакъв начин не е свързано с краварските самолети , да бе , ние доматите ги ядем с коловете.

    09:55 21.02.2026

  • 111 верно ли

    3 4 Отговор

    До коментар #109 от "Пълни глупости,":

    Нощно време и без това летището е затворено за да не вдига шум на спяща София. А с какво въздушните цистерни са по-различни от който и да е друг трафик на летището?

    09:56 21.02.2026

  • 112 Госта..

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "И защо точно":

    Абе каква растителност посред ЗИМА ???

    09:59 21.02.2026

  • 113 Българин

    11 0 Отговор
    Поне се научете да лъжете. Има официална информация, че точно по това време ще имат право да излизат и кацат военни самолети.

    Коментиран от #114

    09:59 21.02.2026

  • 114 и кво

    3 4 Отговор

    До коментар #113 от "Българин":

    Те винаги са с приоритет. И не само по това време. Информацията е, че независимо от безшумната схема на софийското летище и ремонта, ако имат нужда, военни самолети могат да кацат.

    10:05 21.02.2026

  • 115 затварят аеродрума

    6 1 Отговор
    за да елиминират евентуален интерес на слонските арендатори.

    10:32 21.02.2026

  • 116 Ива

    11 0 Отговор
    "Верваме ви"...подлоги , предоставили сте гражданско летище за военни операции на миротвореца " Тръмп.

    10:50 21.02.2026

  • 117 хаха

    5 0 Отговор
    Миленчо за идиоти ли ни мислиш, я намерете принца и да иде да целуне Гаражната принцеса та белким се събуди и да каже какво става/
    Или да питаме Румяна Бъчварова сивия кардинал

    11:15 21.02.2026

  • 118 мишена......

    5 0 Отговор
    тука им е логистиката!самолети цистерни и транспортни!дано поне са дали добри пари,щото гърция е в нато , но не им даде коридор....

    11:21 21.02.2026

  • 119 Може ли Иран да удари София

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "лъжи и пак лъжи":

    ГОЛЯМА ЛЪЖА! РЕМОНТ А ВОЕННИ САМОЛЕТИ СВОБОДНО МОГАТ ДА КАЦАТ И Излитат. ПРОВЕРЯВАТ ШАХТИ ЗА БОМБИ И ЗАВАРЯВАТ КАПАЦИ ЗА ДА НЕ ИЗКОЧИ БАШАР. ЛЕТИЩЕ СОФИЯ СТАНА ВОЕННО. ТУРЦИЯ НЕ ПУСКА ЯНКИ ДА ПРИПАРЯТ ДО ВОЕННИТЕ ИМ ЛЕТИЩА. ЗАщо ли? А ние разрешаваме да правят каквото си искат. СЛУЖЕБНОТО МАЙКОПРОДАВСТВО МНОГО НАВЕДЕНО НА ЯНКИТЕ, ЧАК ЛИЖАТ ОБУВКИ. Може ли Иран да удари София дека стана база на САЩ?

    11:45 21.02.2026

  • 120 КОЙТО НЕ УЧИ ИСТОРИЯТА, ПОВТАРЯ ГРЕШКИ!

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "България окупирана държава":

    КАПАЦИТЕНА ШАХТИТЕ СА ВРАТИ КЪМ ПОДЗЕМНИТЕ БОМБОУБЕЖИЩА, ТРЕБЕ ДА СЕ СМАЖАТ И ПРОГОНЯТ, ДА НЕ СКЪРЦА, СИСТЕМАТА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ МЕМА ЛИ ДА РЕМОНТИРАТЕ И ДА Е ТЕСТВАТЕ В 2 ИЛИ 3 ЧАСА? МОЖЕ И ТЕНИРОВКА ПО МАСОВО ИЗЛИТАНЕ И КАЦАНЕ!. МАЙКОПРОДАВЦИТЕ КЕ ЗАТРИЯТ СОФИЯ. ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ УБИТИТЕ СОФИЯНЦИ ПРЕЗ 42 43 ОТ ЯНКИТЕ ПРЕЗ 2СВ!

    12:01 21.02.2026

  • 121 Илиева

    0 0 Отговор

    До коментар #104 от "Ти да видиш":

    Чакаме Йотова да се изкаже,като главнокомандващ…..Ако не го направи ще слушаме жълтопаветниците Мирчев и Гнома,Василев и новата звезда Гюров.Тежко ни😩

    16:14 21.02.2026

Новини по градове:
