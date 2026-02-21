Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Кабинетът в Лондон обмисля отстраняване на принц Андрю от линията за наследяване на трона

Кабинетът в Лондон обмисля отстраняване на принц Андрю от линията за наследяване на трона

21 Февруари, 2026 06:37, обновена 21 Февруари, 2026 05:49 1 190 6

Намерението налага консултации с държавния глава, който е брат на скандалния благородник

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Правителството на Великобритания ще обмисли ново законодателство, с което да премахне Андрю Маунтбатън-Уиндзор от линията за наследяване на трона.

Решението ще бъде взето след като приключи полицейското разследване на връзките му с Джефри Епстийн, предава "Ройтерс", цитирана от NOVA.

Представител на правителството заяви, че всяка една промяна в линията за наследяване на трона изисква консултации и постигане на споразумение с другите страни, чийто държавен глава е британският крал Чарлз Трети, брат на Андрю.

В четвъртък принц Андрю бе задържан за няколко часа от полицията в рамките на разследването.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин..

    12 2 Отговор
    А ма не с лошо! Принц Ендрю е ръкоположен за Лама в Великобритания от Лама Епстайн!

    05:58 21.02.2026

  • 2 рептилитe

    13 3 Отговор
    си късат опашката

    06:01 21.02.2026

  • 3 Да се видят какви боклуци управляват,

    15 2 Отговор
    същата помия е и в България, как искате запъртъка да не мирише!? И у нас, където и да разровиш, започва да вони! Народе???

    06:19 21.02.2026

  • 4 Преливане от пусто в празно

    10 3 Отговор
    Андрю Маунтбатън-Уиндзор е осми по ред в линията по наследяване на трона….

    06:43 21.02.2026

  • 5 Госあ

    9 0 Отговор
    Покрай тия твари имаше педофилски скандали отдавна !

    08:49 21.02.2026

  • 6 Механик

    2 0 Отговор
    ПП-ДБ са КАТЕГОРИЧНО недоволни от това решение и ще направят подписка в защита на принца.

    09:24 21.02.2026

