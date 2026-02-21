Кабинетът в Лондон обмисля отстраняване на принц Андрю от линията за наследяване на трона

Правителството на Великобритания ще обмисли ново законодателство, с което да премахне Андрю Маунтбатън-Уиндзор от линията за наследяване на трона.
Решението ще бъде взето след като приключи полицейското разследване на връзките му с Джефри Епстийн, предава "Ройтерс", цитирана от NOVA.
Представител на правителството заяви, че всяка една промяна в линията за наследяване на трона изисква консултации и постигане на споразумение с другите страни, чийто държавен глава е британският крал Чарлз Трети, брат на Андрю.
В четвъртък принц Андрю бе задържан за няколко часа от полицията в рамките на разследването.
