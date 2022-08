Arctic Monkeys пускат нов албум на 21 октомври

Arctic Monkeys ще издадат седмия си студиен албум "The Car" на 21 октомври, информира БНР.

Една от най-известните британски групи изнесе за първи път концерт в България на 12 август пред Морската гара в Бургас.

Британските рокаджии записват албума в Butley Priory в Съфолк, La Frette в Париж и RAK Studios в Лондон. Той ще включва 10 песни, включително „I Ain’t Quite Where I Think I Am“, която групата представи на живо на Zurich Openair в Швейцария. Продуциран е от Джеймс Форд.

"The Car" започва там където "Tranquility Base Hotel + Casino" завърши. Албумът представя групата от Шефилд в нов разкошен музикален пейзаж и съдържа някои от най-богатите и възнаграждаващи вокални изпълнения в кариерата на Алекс Търнър.

Барабанистът Мат Хелдърс съобщи миналата година, че записът е „почти“ готов. „Беше малко несвързано как трябваше да го направим и има неща за довършване“, отбеляза той.



Алекс Търнър сподели: "Трябва да следваш инстинктите си по същия начин, както си го направил в самото начало. По този начин всичко се чувства сякаш е свързано с нас преди 20 години в гаража, когато всичко беше чист инстинкт."

Луксозната версия на предстоящия албум ще бъде налична на лимитиран сив винил и гланцово изображение на корицата чрез официалния им уеб магазин.



Ексклузивният винил с кремав цвят ще бъде наличен в независими магазини за звукозаписи. Албумът ще се предлага на стандартен LP, CD, касета и ще бъде наличен във всички стрийминг платформи.



Траклистът на "The Car" изглежда така:



1. There’d Better Be A Mirrorball

2. I Ain’t Quite Where I Think I Am

3. Sculptures Of Anything Goes

4. Jet Skis On The Moat

5. Body Paint

6. The Car

7. Big Ideas

8. Hello You

9. Mr Schwartz

10. Perfect Sense