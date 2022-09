Васил Петров пред ФАКТИ: Задава се „циганско лято“ и най-доброто тепърва предстои!

Васил Петров е български певец, композитор и художник. Известен с прозвищата Българският Франк Синатра и Другият.

Той е сред най-изявените певци на България. Петров е натрупал поредица от награди, редица успешни записи, както и изпълнения, вариращи от камерни до Биг Бенд и филхармонични оркестри на големите сцени и фестивали в страната и чужбина. Репертоарът му включва оригинални композиции и съвременни интерпретации на джаз стандарти и песни, написани от самия него, всички от които са подплатени с чудесна импровизация, изящна фраза и поезия. Роден е на 30 април 1964 г. в София, в семейството на геодезист картограф и математичка. Кръстен е на своя дядо, който е основал хор „Кавал“. Баща му е свирил на хармоника. Семейството му има далечна връзка с маестро Георги Атанасов. Певецът бързо се налага на българската музикална сцена. През 1991 година се дипломира в Консерваторията в София, във вокалния факултет със специалност поп музика. Активно концертира по джаз фестивали и концертни зали и турнета в България и чужбина, с голям брой концертни изяви по цял свят.

- „Отмина лятото, идва есента“ – се пее в една песен. Как премина Вашето лято? Разкажете ни за интересните мигове и концертите с Хилда Казасян?

- Още не е свършило, пък и се задава и циганско лято, но в общи линии интензивно и приятно. Представихме програмата „Световното кино в музика“ в цялата страна, предимно по морето и сега предстоят още няколко концерти до края на годината, първите от които са на 9 септември на Дамасцена и на 10 септември в Несебър.

- Как премина Вашето самостоятелно турне? В кои градове прозвучаха прескрасните песни във ваше изпълнение?

- Слава Богу, чудесно през август. Благодаря на всички хора, които препълниха откритите и закрити пространства по време на концертите в Свети Влас на летния театър, град Елена в читалището (беше предвиден на открита сцена в с.Марян, но поради вероятност за валежи се състоя в град Елена), в град Казанлък в двора на Алиолува къща, в Кърджали в двора на красивия Регионален исторически музей и в Пазарджик в Драматичния театър. И септември продължаваме концертите SymphoNY way.

- Имахте голям успех с концертите SymphonNY way. На какво се дължи този успех? Как избирате репертоара си и какво да очаква публиката занапред?

- Нескромно е да говоря за себе си, може да зададете този въпрос на публиката и тя ще ви отговори по-добре от мен, но това което аз мога да кажа, е че подреждайки програма за проекта SymphoNY way, от който вече имаме 25 издания (25 концерта) из България, се получи без да искаме една драматична възходяща линия в репертоара. Успях да селектирам в една концертна програма няколко стила – джаз, поп, рок и класика, пречупени през моята призма и тази на оркестраторите. Това са Бийтълс, Ковърдейл, Блек Мор, Ленън Маккартни, Джордж Харисон, КИС, Дюк Елингтън и Хуан Тизол и други. Най-вече успеха се дължи и на чудесните музиканти от Врачанска филхармония с маестро Христо Павлов, Йордан Тоновски (пиано), Христо Минчев (бас), Кристиан Желев (ударни) и специалния ми гост брилятната цигуларка Зорница Иларионова. Сега на 11-ти септември сме в София на сцената на Парк-театър „Борисова градина“ от 20:30ч., на 16 септември сме в Благоевград в зала Яворов от 19:00ч. и на 17-ти в Разлог на открита сцена по покана на Общината. А билети могат да се закупят на касите на залите и в мрежата на Ивентим.

- Васил, заедно с творческата ви дейност феновете ви се радват и на хубави снимки в социалните мрежи с планински пейзажи....Обичате ли планината и планинските преходи?

- Естествено, това е наследство от баща ми, Бог да го прости, който още от малък ме запали по плуването в морето, карането на ски и преходите във всички красиви Български планини.

- Не се ли уморявате да сте постоянно в движение? Откъде черпите сили? Откъде идва този порив?

- Слава Богу аз обичам много да пътувам, ако не обичах, не знам как щях да издържа на този интезитет. Между концертите из страната почти винаги имам свободни дни, в които мога да се отдам на тази моя страст. Връзката с природата ме зарежда и вдъхновява. Господ ни е дал толкова красива природа и ще е престъпление ако не ѝ обръщаме внимание.

- Наскоро посетихте водопада Срамежливеца....От къде разбрахте за това чудно място? Какво усетихте там?

- Божествено място, една от най-красивите гледки на които съм бил свидетел. Усеща се мощта на природата и нейната красота в пълния ѝ аспект. Разбрах от местните хора за водопада.

- А как се отнасяте към водата – морето, езерата, реките? Ако обичате вода + планина използвам случая да ви поканя в родопскто село Езерово където езерото гали подножието на връх Аида и Драгойна!

- Благодаря за поканата, ще се възползвам неминуемо. Още от малък имам съприкосновение, както споменах по-горе благодарение на баща ми, исключително много обичам морето и водата. Не се лишавайте от този подарък. От малък обичам да плувам под вода, което в последвствие се оказа много благотворно за обема на белите дробове, което пък от своя страна ми помага при пеенето на дългите фрази (да пееш дълго без да дишаш).

- Как или с какво най-много релаксирате между концертите?

- Както вече стана дума, с почивка сред природата.

- На 25 март направихте изложба с графики в Пловдив и всичко се разпродаде за първи път! Как се чувствахте в амплоа на художник? Публиката как възприе творбите ви? Мислите ли за нова изложба?

- Да, винаги. Почувствах се много приятно изненадан, въпреки, че аз не се чувствам като художник.

- Планирате нов албум, LOVE SONGS song vol.2 . Нещо повече за този албум?

- След интереса и успеха на LOVE SONGS Vol.1 , който излезе миналата година и все още може да се намери в музикалните магазини и книжарници, планирам за следващата, ако е рекъл Господ, LOVE SONGS Vol.2 . В момента селектирам парчетата, които да влезнат в него, както и ще включа нови авторски песни.

- Какво още ви предстои в творчески план : концерти, нова музика, нови турнета?

- Продължаваме концертите „Световното кино в музика“ с Хилда Казасян, Теодосий Спасов, Плевенска филхармония с маестро Борислав Йоцов, Христо Йоцов, Живко Петров, Митко Карамфилов и Мишо Йосифов в градовете, където не сме представили тази програма. Всички дати са публикувани на фен страниците ми в социалните мрежи (фейсбук и инстраграм). Планирам Коледно турне през декември, както и в свободното време ще довърша някои идеи за авторска песен и дует с Хилда Казасян, както и нов мой сингъл.

- Васил, поговорихме за творчеството ви, за Васил Петров артиста. Какво не знаем за Васил Петров човека? Вярващ ли сте? Често ли се обръщате към Бог?

- Опрелено, да. Би било глупаво да избягваме връзката си със Създателя на всичко видимо и невидимо. И в частност, като венец на творението на нас самите. Една кратка молитва преди концерт или нещо друго, винаги дава страхотни резултати.

- И в края на нашето интервю какво ще пожелаете на нашите читатели и вашите фенове? Ако трябва да завършим с песен, коя ще е тя?

- Господ да им дава здраве и умението да различават талантливата от бездарна музика. А ако трябва да зъвършим с песен – “ The best is yet to come” или в превод „Най-доброто предстои“. И до нови срещи.

Интервю на Оля Ал-Ахмед