Късен шок за Юнайтед: изпусната победа срещу Уест Хем на „Олд Трафорд“

5 Декември, 2025 06:09 606 0

  • манчестър юнайтед-
  • уест хем-
  • футбол

Лондончани спасиха точката в самия край, а Юнайтед пропиля контролирана среща

Късен шок за Юнайтед: изпусната победа срещу Уест Хем на „Олд Трафорд“ - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Последният мач от 14-ия кръг във Висшата лига предложи драматичен завършек. Манчестър Юнайтед и Уест Хем завършиха 1:1, като „чуковете“ измъкнаха равенството с късен гол в 83-тата минута.

Юнайтед започна по-активно и през първото полувреме принуди Алфонс Ареола да се намесва решително. Стражът на Уест Хем отрази опасни удари на Брайън Мбемо и Джошуа Зиркзее, с което запази вратата си суха до почивката.

След подновяването на играта „червените дяволи“ логично стигнаха до откриване на резултата. Шут на Каземиро рикошира в Матеуш Фернандеш и попадна в Диого Дало, който овладя и с нисък удар отблизо реализира. Това беше първият му шампионатен гол от май 2024 г., първо попадение в Премиър лийг на „Олд Трафорд“ и общо четвърти гол в елита на Англия.

В края обаче Юнайтед се пропука. Нусар Мазрауи изчисти от голлинията удар с глава на Джаръд Боуен, но при последвалия рикошет Сунгуту Магаса бе най-съобразителен и прати топката във вратата за 1:1.

Мачът имаше и исторически момент за Бруно Фернандеш, който записа своя 205-и двубой като титуляр в лигата. Така той изравни Неманя Видич. Повече стартиращи мачове за Юнайтед сред чужденците (извън Острова) имат единствено Патрис Евра (265) и Микаел Силвестър (225).

След равенството Манчестър Юнайтед се измести на осмо място с 22 точки. Уест Хем остава в опасната зона – 18-а позиция с 12 пункта.


