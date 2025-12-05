Спортът по ТВ в петък (5 декември)

09.00 Формула 2, тренировка за Гран при на Абу Даби Диема спорт 3
10.40 Ски бягане: Световна купа в Трондхайм, квалификация, спринт, мъже и жени Евроспорт 1
11.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
11.00 Плуване в малък басейн, Европейско първенство БНТ 3
11.30 Формула 1, първа тренировка за Гран при на Абу Даби Диема спорт 3
11.50 Северна комбинация: Световна купа в Трондхайм, малка шанца, жени Евроспорт 1
12.20 Ски скокове: Световна купа във Висла, голяма шанца, жени Евроспорт 2
13.00 Формула 2, квалификация за Гран при на Абу Даби Диема спорт 3
13.05 Ски бягане: Световна купа в Трондхайм, спринт, мъже и жени Евроспорт 1
14.00 Фигурно пързаляне: Гран При в Япония, кратка програма, жени Евроспорт 2
14.45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, четвъртфинал Евроспорт 1
15.00 Формула 1, втора тренировка за Гран при на Абу Даби Диема спорт 3
15.05 Северна комбинация: Световна купа в Трондхайм, ски бягане на 5 км, жени Евроспорт 2
15.30 Фратрия – Хебър Диема спорт
16.45 Биатлон: Световна купа в Йостерсунд, спринт, жени Евроспорт 2
17.30 Локомотив (ГО) – Дунав Диема спорт
18.30 Спускане с шейни: Световна купа в Инсбрук, двойки Евроспорт 1
19.00 Жребий за Мондиал 2026 БНТ 3
19.30 Фортуна – Шалке Диема спорт 3
19.30 Пройсен – Хановер Диема спорт 2
19.30 Волейбол, Нефтохимик – ЦСКА МАХ Спорт 2
20.00 Брест – Монако Нова спорт
20.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Бийвър Крийк, спускане, мъже Евроспорт 1
20.30 Голф: PGA тур, Уърлд челъндж, втори ден Евроспорт 2
21.00 Баскетбол, Цървена звезда – Барселона МАХ Спорт 1
21.15 Баскетбол, Панатинайкос – Валенсия МАХ Спорт 3
21.30 Майнц – Борусия (М) Диема спорт 3
21.30 Салфорд – Лейтън Диема спорт
21.45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, четвъртфинал Евроспорт 1
22.00 Овиедо – Майорка МАХ Спорт 4
22.00 Хъл – Мидълзбро Диема спорт 2
22.00 Лил – Марсилия Нова спорт
22.15 Бенфика – Спортинг Ринг
02.00 НХЛ, Ню Джърси – Вегас МАХ Спорт 2
04.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
