Новини
България »
Очаква се банкоматите да не работят в рамките на един до два часа в новогодишната нощ

Очаква се банкоматите да не работят в рамките на един до два часа в новогодишната нощ

5 Декември, 2025 07:04, обновена 5 Декември, 2025 06:09 573 8

  • банкомати-
  • левове-
  • евро

От 1 януари заменяме българския лев с евро

Очаква се банкоматите да не работят в рамките на един до два часа в новогодишната нощ - 1
Снимка: БНТ
Фокус Фокус

Въпрос, който вълнува доста хора - как ще се разплащаме в новогодишната нощ. След като Асоциацията на банките в България съобщи, че прекъсване ще е необходимо за техническо пренастройване на системите към новата валута, и е добре да имаме пари в брой, пише БНТ.

В кои дни да очакваме проблеми с плащания с карти и онлайн разплащания?

Християн Прашков, Мениджър "Стратегически инициативи" в търговска банка отговаря на въпроса: "Не бих използвал думата проблеми, по-скоро ще има кратки моменти на прекъсване, за да се случи самата евроконверсия и това са часовете около полунощ. Очакванията са периодът, в който няма да има работоспособност на банкоматите, да е в рамките на един до два часа, времето ще е наистина много малко. В началото на декември планираме масова комуникация, в която ще обявим всички крайни часове за работа с плащания, карти, банкомати и клиентите ще могат да са наясно кое кога до колко часа ще работи."


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаберих

    3 1 Отговор
    Едно време жените готвеха като майките си, но днешно време пият и пушат,като бащите си!

    06:13 05.12.2025

  • 2 Изедници

    2 0 Отговор
    Това ли е единственото решение на проблема? За 35 год успяхте да ликвидирате мисловната си дейност. В тази държава никога няма решение или то ще дойде по-късно.

    06:15 05.12.2025

  • 3 Разумен

    4 1 Отговор
    Ще я карам на стартов пакет от пощата !

    Коментиран от #6

    06:15 05.12.2025

  • 4 Фен

    3 1 Отговор
    И за тези два часа стотици бронирани автомобили с хиляди охранители и техници ще обикаля градове и паланки, ще вадят омразните левове, ще зареждат божественото евро, ще настройват и тестват банкоматите за новите купюри.... Атлантическа идилия!

    06:29 05.12.2025

  • 5 Пълните простотии

    0 2 Отговор
    Кой ползва банкомат в новогодишната нощ? Даже за такси се плаща с телефон.

    06:34 05.12.2025

  • 6 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Разумен":

    и аз съм се заредил със стартови пакети !

    06:52 05.12.2025

  • 7 Предатели,

    2 0 Отговор
    Не бързайте с банкоматите, лъвът все още е жив!

    07:06 05.12.2025

  • 8 Очаква се

    1 0 Отговор
    На камерите на банкоматите да сложат ИИ със софтуер за лицево разпознаване, така че дори и да не работи, да ви начислява такса.

    07:28 05.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове