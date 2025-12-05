Новини
Желязков на блиц-контрол в парламента

5 Декември, 2025 05:59, обновена 5 Декември, 2025 06:02 574 5

  • росен желязков-
  • парламент-
  • блиц контрол

Шестима министри от кабинета ще отговарят на депутатски въпроси

Желязков на блиц-контрол в парламента - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР

Министър-председателят Росен Желязков ще отговаря днес на въпроси на депутати. Той ще участва в т.нар. блиц-контрол, който се провежда всеки първи петък от месеца, а след това ще се включи и в редовния парламентарен контрол.

В редовния парламентарен контрол премиерът ще отговаря за общата политика на правителството за превенция и реакция при пожари и необходимостта от изграждане на устойчив капацитет за пожарна защита и въздушно гасене. Към него има въпрос и за недостига на средства за областните управи за почистване на речните корита в неурбанизирани територии.

В парламентарния контрол ще участват още шестима министри от кабинета. Най-много въпроси - 26, има към министъра на регионалното развитие Иван Иванов. На пет въпроса ще отговарят министрите на земеделието Георги Тахов и на вътрешните работи - Даниел Митов. Два въпроса са зададени към министъра на отбраната Атанас Запрянов и по един - към министрите на правосъдието Георги Георгиев и на енергетиката Жечо Станков.


София / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последният печели

    5 0 Отговор
    Нещо като викторина, стани богат, пееш или лъжеш или България търси хотелиер.

    06:05 05.12.2025

  • 2 Невероятни

    4 0 Отговор
    глупости се случват в този парламент. И не са всичките там, защото били обидени. Е кои глупаци събират пари, за да им плащат по 10000лв, след като те и хабер си нямат, защо са там?!

    06:07 05.12.2025

  • 3 хаберих

    1 0 Отговор
    Много ергени мечтаят за красива, умна и грижовна съпруга. Много женени мъже мечтаят за същото.

    06:11 05.12.2025

  • 4 Както

    4 0 Отговор
    винаги фалшив , отговорите от 2 - 3 изречения , не казващи нищо конкретно и след изрецитерането им пред микрофона , светкавично хуква победоносно да седне . Иначе цялото "изслушване" е едно непродуктивно голямо нищо ! Както и на другите министри ! А кифленското държание , намеса ни в клин ни в ръкав по всяко време , ако някой от опозицията говори и не ѝ изнася , както и змийската злоба са пълна катастрофа и позор !

    06:28 05.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

