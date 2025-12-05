Желязков на блиц-контрол в парламента

Министър-председателят Росен Желязков ще отговаря днес на въпроси на депутати. Той ще участва в т.нар. блиц-контрол, който се провежда всеки първи петък от месеца, а след това ще се включи и в редовния парламентарен контрол.

В редовния парламентарен контрол премиерът ще отговаря за общата политика на правителството за превенция и реакция при пожари и необходимостта от изграждане на устойчив капацитет за пожарна защита и въздушно гасене. Към него има въпрос и за недостига на средства за областните управи за почистване на речните корита в неурбанизирани територии.

В парламентарния контрол ще участват още шестима министри от кабинета. Най-много въпроси - 26, има към министъра на регионалното развитие Иван Иванов. На пет въпроса ще отговарят министрите на земеделието Георги Тахов и на вътрешните работи - Даниел Митов. Два въпроса са зададени към министъра на отбраната Атанас Запрянов и по един - към министрите на правосъдието Георги Георгиев и на енергетиката Жечо Станков.