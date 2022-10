Цигуларка на Пол Маккартни и Стинг ще е специален гост на концертите на Любо Киров

Световноизвестната цигуларка Дорина Марков ще бъде специален гост на концертите на Любо Киров в Зала 1 на НДК на 4 и 5 ноември, съобщиха организаторите от ArtVent. Събитията бяха разпродадени предварително и близо 8000 души ще могат да видят и чуят за първи път на живо съвместните изпълнения на двамата музиканти.

Дорина Марков е творец, който дълбоко вярва в това, че музиката е универсална и не е затворена в отделни жанрови граници. Това я събира и на сцената с Любо Киров, за да изпълнят заедно „Всички пътища водят към теб“.

Цигулката на Дорина Марков звучи в песента на Адел Skyfall, която печели награди „Оскар“, „Златен глобус“, „Грами“ и БРИТ. Българката свири в албумите и концертите на някои от най-известните световни поп и рок музиканти като сър Пол Макартни, Стинг, Адел, Куинси Джоунс, Грегъри Портър, Ози Озбърн, Stereophonics, Гари Барлоу.

Дорина Марков е музикален космополит. Била е концертмайстор на Софийската опера и балет. Трупа опит в най-престижните оркестри в света – Лондонската филхармония, оркестъра на Би Би Си, Academy of St. Martin in the Fields, Britten Sinfonia и други. Тя е единствената българка, поканена за водач на група цигулки в двата оркестъра на Операта в Сидни.

Под палките на най-големите диригенти и в турнетата по света тя изгражда своята репутация на безупречен изпълнител. Всичко това води до покана да се присъедини към групата студийни музиканти в „Аби Роуд“, която събира най-изявените класически музиканти във Великобритания. Оттам за нея се отварят вратите за една дългогодишна мечта – да бъде част от киното. Участвала е в записите на музиката към повече от 300 филма, сред които холивудските хитове „007 Координати: Скайфол“, „Черната пантера“, „Отмъстителите“, „Игрите на глада“, „Междузвездни войни“, „Красавицата и Звяра“, „Властелинът на пръстените“, „Аладин“, „Интерстелар“ и много други.

Тя продължава да се изявява и като класически цигулар и свири камерна музика в различни формации с някой от най-изявените класически музиканти. Едновременно с това преподава в Кингс Колидж (Кралския колеж) в Лондон.

Постоянното търсене на предизвикателства в музиката ще събере Дорина Марков и Любо Киров за първи път, а българската публика ще бъде първата, която ще чуе общите им изпълнения на 4 и 5 ноември.