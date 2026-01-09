Новини
Шофьор на бус загина при катастрофа с тир на пътя Русе-Бяла

9 Януари, 2026 11:07 729 3

Вследствие на произшествието движението в участъка е временно преустановено

Шофьор на бус загина при катастрофа с тир на пътя Русе-Бяла - 1
Мария Атанасова

Тежък пътен инцидент е регистриран тази сутрин на главния път Русе – Бяла, като по първоначална информация има и загинал човек, съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева.

Сигналът за произшествието е подаден малко преди 09:00 часа на телефон 112. Инцидентът е възникнал на около 200 метра след разклона за село Иваново в посока град Бяла при удар между товарен камион и бус.

По първоначална информация загиналият е водачът на буса. Вследствие на произшествието движението в участъка е временно преустановено. От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че трафикът на леки автомобили се осъществява по обходен маршрут – през Бесарабово - Иваново - Две могили - Бяла и обратно. Шофьорите на тежкотоварни автомобили изчакват на място.

На местопроизшествието предстои извършване на оглед от дежурна оперативна група на МВР, съдебен лекар и експерти, като се предприемат действия за изясняване на точните обстоятелства и причините за настъпване на инцидента, съобщи още Малчева.


  • 1 Хипотетично

    0 0 Отговор
    Несъобразена с пътните условия скорост, съчетана с досадните нарушения на пътните правила и норми.

    11:09 09.01.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Работи бе! Средната скорост и другия рекет на пътя работят!
    Тва сега някви си неподдържани пътища и неподготвени шофьори са само дребни детайли.

    11:18 09.01.2026

  • 3 сега ще влезе в бройката на намалелите

    1 0 Отговор
    статистически измрели по наште пътища .

    11:24 09.01.2026

