Столична община временно затваря пътните участъци към Витоша през уикенда

Във връзка с очакван снеговалеж и много ниски температури, Столична община временно затваря пътните участъци към Алеко и Златни Мостове в часовия диапазон от 10:00 до 15:00 ч. през предстоящия уикенд.

Градският транспорт ще се движи по установеното разписание. Има готовност за пускане на допълнителни линии на при необходимост и увеличен брой туристи.

Мярката има за цел да:

осигури безпрепятственото движение на градския транспорт и на снегопочистващата техника.

предотврати пътнотранспортни инциденти и блокиране на пътната мрежа;

Столична община призовава гражданите да ограничат пътуванията в посочения часови диапазон и стриктно да спазват въведените временни ограничения.

Общината следи обстановката и при необходимост ще информира своевременно за промени.