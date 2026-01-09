Новини
България »
Столична община временно затваря пътните участъци към Витоша през уикенда

9 Януари, 2026 11:10 557 9

  • со-
  • витоша

Градският транспорт ще се движи по разписание

Столична община временно затваря пътните участъци към Витоша през уикенда - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Във връзка с очакван снеговалеж и много ниски температури, Столична община временно затваря пътните участъци към Алеко и Златни Мостове в часовия диапазон от 10:00 до 15:00 ч. през предстоящия уикенд.

Градският транспорт ще се движи по установеното разписание. Има готовност за пускане на допълнителни линии на при необходимост и увеличен брой туристи.

Мярката има за цел да:

осигури безпрепятственото движение на градския транспорт и на снегопочистващата техника.

предотврати пътнотранспортни инциденти и блокиране на пътната мрежа;

Столична община призовава гражданите да ограничат пътуванията в посочения часови диапазон и стриктно да спазват въведените временни ограничения.

Общината следи обстановката и при необходимост ще информира своевременно за промени.


България
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 604

    6 0 Отговор
    ми то друго и неможе да направи, щот е пълно с усвоители на европара......

    11:13 09.01.2026

  • 2 пълнят болници и морги

    2 1 Отговор
    леда е непреодолим . и разбира се падащите дървета, скали и лавини . то витоша не е еверест я . няма какво да се лъжем . а за лед има важно посъветване . който ходи с малко пясък в джобчето може кат види леда малко да понаръси . да пробва много бавно да премине . има и самоделни котки . един канап с 2-3 навървени гайки или капачки ламаринени се завръзва на върха на стъпалото . пестят по 20 евро за котки .

    11:21 09.01.2026

  • 3 Евроджендър

    6 0 Отговор
    Некадърниците за по-лесно затварят, че пет километра път не могат да изчистят

    11:32 09.01.2026

  • 4 по сталински

    4 0 Отговор
    Няма път - няма катастрофи и загинали пътници от падащи дървета.
    Кмета взима най-ефективните мерки в защита на софиянци.

    11:33 09.01.2026

  • 5 Нищоправеца

    5 0 Отговор
    Евала Васко, евала ухо некадърно! Щом очевидно не можеш да си вържеш обувките даже правилно, най-добре забрани на всички софиянци да излизат от домовете си и да изхвърлят боклук. Тогава може и да се справиш

    Коментиран от #7

    11:36 09.01.2026

  • 6 така е лесно, нали Бобчева

    2 0 Отговор
    вместо да почистиш , затваряш.
    ВМесто пясък - предупреждение за поледица

    Нали Терзиев ДС и Бобчева отчитат справяне.

    А да не забравим и доктора от
    ИЗГРЕВ МОЖЕ
    Може да ремонтира градинка по персонално искане

    иначе няма пари да изреже изсъхнали дървета

    Коментиран от #9

    11:41 09.01.2026

  • 7 мерки шивашки

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Нищоправеца":

    Па той го почти стори и поръча боклука да се събира в големи чували (т.е.за седмица) за по-бързото му товарене от смет фирмата.

    11:44 09.01.2026

  • 8 Трол

    1 0 Отговор
    Столична община раздаде противогази на населението, за да не усещат миризмата от камарите с боклук.

    11:47 09.01.2026

  • 9 в защита на

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "така е лесно, нали Бобчева":

    Бобчева изпълнява разпореждания, иначе си е отдавна на тази позиция, когато подобно развитие бе немислимо за столица.

    11:48 09.01.2026

