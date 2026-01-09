Столична община временно затваря пътните участъци към Витоша през уикенда

Във връзка с очакван снеговалеж и много ниски температури, Столична община временно затваря пътните участъци към Алеко и Златни Мостове в часовия диапазон от 10:00 до 15:00 ч. през предстоящия уикенд.
Градският транспорт ще се движи по установеното разписание. Има готовност за пускане на допълнителни линии на при необходимост и увеличен брой туристи.
Мярката има за цел да:
осигури безпрепятственото движение на градския транспорт и на снегопочистващата техника.
предотврати пътнотранспортни инциденти и блокиране на пътната мрежа;
Столична община призовава гражданите да ограничат пътуванията в посочения часови диапазон и стриктно да спазват въведените временни ограничения.
Общината следи обстановката и при необходимост ще информира своевременно за промени.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 604
11:13 09.01.2026
2 пълнят болници и морги
11:21 09.01.2026
3 Евроджендър
11:32 09.01.2026
4 по сталински
Кмета взима най-ефективните мерки в защита на софиянци.
11:33 09.01.2026
5 Нищоправеца
Коментиран от #7
11:36 09.01.2026
6 така е лесно, нали Бобчева
ВМесто пясък - предупреждение за поледица
Нали Терзиев ДС и Бобчева отчитат справяне.
А да не забравим и доктора от
ИЗГРЕВ МОЖЕ
Може да ремонтира градинка по персонално искане
иначе няма пари да изреже изсъхнали дървета
Коментиран от #9
11:41 09.01.2026
7 мерки шивашки
До коментар #5 от "Нищоправеца":Па той го почти стори и поръча боклука да се събира в големи чували (т.е.за седмица) за по-бързото му товарене от смет фирмата.
11:44 09.01.2026
8 Трол
11:47 09.01.2026
9 в защита на
До коментар #6 от "така е лесно, нали Бобчева":Бобчева изпълнява разпореждания, иначе си е отдавна на тази позиция, когато подобно развитие бе немислимо за столица.
11:48 09.01.2026