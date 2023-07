Легендарният Миг Джагър става на 80

Фронтменът на група "Ролинг стоунс" Мик Джагър празнува в сряда 80-годишнина, но не показва признаци да остарява, предаде АФП.

Верен на стила си, шоуменът планира да отбележи рождения си ден подобаващо - според британските таблоиди ще организира огромно парти в Югозападен Лондон.

Лошо момче, изключителен секссимвол, неподражаема рокзвезда - Мик Джагър е в центъра на вниманието на обществото десетилетия със своите провокации, ексцесии и завоевания. И продължава да вълнува с диаболичния си сценичен танц.

Джагър участва в европейско турне с "Ролинг стоунс" по случай 60-годишнината на групата. Турнето приключи миналата година, за първи път без барабаниста Чарли Уотс, който почина през 2021 г.

Въпреки че все още е в отлична форма, през 2019 г. Мик Джагър все пак претърпя сърдечна операция. Но драконовският му режим, основан на йога, билкови сокове, плодове и витамини, е запазил стройната му фигура и физическата му форма.

"Ролинг стоунс" допринесе за културната експлозия във Великобритания през 60-те години на миналия век с песни като "Jumpin' Jack Flash", "Gimme Shelter", "Sympathy for the Devil" и "Not Fade Away".

Майкъл Филип Джагър е роден на 26 юли 1943 г. в Дартфорд, в семейство от средната класа. Син на фризьор и учителка по физическо възпитание, той не е предопределен за музикална кариера. През 1961 г. постъпва в престижното Лондонско училище по икономика, но скоро му омръзват лекциите по финанси, които все пак изострят деловия му нюх, и предпочита ритъм енд блуса на Чък Бери.

През 1960 г. Мик Джагър започва да свири с приятеля си от детинство Кийт Ричардс, а през 1962 г. заедно с Бил Уаймън и Чарли Уотс създават групата "Ролин' стоунс", която през 1963 г. се превръща в "Ролинг стоунс". През 1965 г. групата издава албума "Satisfaction", който изстрелва Джагър и компания към славата. Те догонват известността на "Бийтълс", чиито съперници стават донякъде неволно, тъй като имиджът им на "лоши момчета" се сблъсква с този на "добрите момчета", според умело организирания маркетинг.

Групата става също толкова известна с лудориите си на сцената, колкото и извън нея, с взимането на наркотици и разюздания сексуален живот.

Милионерът Мик Джагър отдавна не е "лошото момче" от ранните си години. Според "Сънди Таймс" през 2021 г. състоянието му се оценява на около 310 милиона британски лири.

От 2014 г. Мик Джагър има връзка с американската танцьорка Мелани Хамрик. Тя го дари с осмото му дете през 2016 г. По-големите му седем деца са от четири връзки.

Източник: БТА