Съдът решава да пусне ли предсрочно Брендо от затвора

По искане на началника на Софийския затвор съдът решава дали да освободи предсрочно на осъдения за наркотрафик Евелин Банев-Брендо, предаде NOVA.
Мотивите са: изтърпяно повече от половината наказание и данни за поправяне на осъдения.
След като делото стана известно, началникът на затвора в София Борислав Чорбански беше временно отстранен от поста си с решение на бившия вече министър на правосъдието Георги Георгиев.
Банев се предаде сам преди две години след 6-годишно издирване. Той е осъден на 10 години и половина затвор по всички дела срещу него, които бяха водени в България, Италия и Румъния.
1 Зеленски
06:57 20.02.2026
3 Абе
07:01 20.02.2026
4 Зеленски
07:03 20.02.2026
5 Лопата Орешник
07:04 20.02.2026
6 Съдът
Безпрецедентен случай! За недоказано престъпъпление по непрдедпазливост 11 месеца арест е гавра !
Плевенският съдия, спи ли спокоцно или е на хапчета, купени му от бащата на починалото момиче?
07:08 20.02.2026
7 иван костов
Много талантлив човек, хич да не се чудят съдиите ами да го пускат да работи! Готов е за вицепремиер на "Честната търговия и логистичните връзки"! Мдаа🤥
07:10 20.02.2026
8 койдазнай
А и не се предал сам в затвора, за да лежи 10 години.
07:13 20.02.2026
9 Фен
Коментиран от #31
07:14 20.02.2026
10 Гост
07:15 20.02.2026
11 Архимандрисандрит Бибиян
07:17 20.02.2026
12 Няма какво да решава
Коментиран от #16
07:17 20.02.2026
13 Град Симитли
07:18 20.02.2026
14 Тунтун
07:21 20.02.2026
15 Какъв е смисълът
07:22 20.02.2026
16 Мдаа
До коментар #12 от "Няма какво да решава":За второто условие-поправяне пък да не говолим.Наркобос поправен няма.
07:23 20.02.2026
17 Хаха
07:25 20.02.2026
18 Съдията
07:27 20.02.2026
19 Копейкин
07:30 20.02.2026
20 Съдът е Получил Неустоимо Предложение!
07:31 20.02.2026
21 Р Г В
PS : Вълка козината си мени но нрава не а за правоохранителните органи стад....от въл...... в овч..... кож....
07:34 20.02.2026
22 Селянин
07:45 20.02.2026
23 си пън
07:53 20.02.2026
24 Тома
07:54 20.02.2026
25 Той решава
Коментиран от #33
07:57 20.02.2026
26 Умен по част от главата
08:07 20.02.2026
27 Ще го пусне я,
08:08 20.02.2026
28 Доц.Янев
08:10 20.02.2026
29 Бананокрация
08:14 20.02.2026
30 хихи
08:19 20.02.2026
31 Хахаха
До коментар #9 от "Фен":Тролът на Шиши мафиота пак е тук.
08:26 20.02.2026
32 НОВИНИ от 02.02.
Правосъдният министър в оставка Георги Георгиев реагира бързо и отстрани временно затворническия шеф.
Три трупа са открити в хижа на Петрохан - все още липсват всякакви подробности, но се появиха предположения, че може да са на хора от "Наглите".
08:27 20.02.2026
33 Корумпирана държава!!
До коментар #25 от "Той решава":И искате народа на България да вярва на съд и прокуратура???
Този закоравял престъпник Брендо трябва да лежи до живот!
08:28 20.02.2026
34 ЧИЧО
Коментиран от #37
08:30 20.02.2026
35 Корумпирано правосъдие!
Тежестта на престъплението – наркотрафикът се възприема като престъпление с голям обществен вредоносен ефект.
Образът на “големите риби” – когато става дума за публично известни фигури, хората често имат усещане, че „големите“ винаги се измъкват.
Ниско доверие в институциите – България традиционно има ниски нива на обществено доверие в съдебната система, което автоматично поражда съмнение.
Моето чувство за справедливост казва - този Брендо трябва да лежи 20 години, а НЕ 2!!!!
08:32 20.02.2026
36 Пабло
08:33 20.02.2026
37 Така е! Прав си!
До коментар #34 от "ЧИЧО":В България престъпниците са "добри хора", еее наппавили там по някое престъплениийце, прекарвали дрогичка, поубили хорица с АТВ, ма оставете ги да си живучкат на свобода, голяма работа станало и те са хорица и те душица носят...(ИРОНИЯ!) ХАХАХА
08:35 20.02.2026
38 Става дума за Евелин Банев.
🇮🇹 В Италия – присъда от 20 години затвор (по дело за международен наркотрафик и пране на пари).
🇷🇴 В Румъния – присъда от 10 години затвор.
🇧🇬 В България – отделни дела, като първоначално има присъда от 6 години, а впоследствие след процедури по признаване на чуждите присъди българският съд определя общо наказание за изтърпяване от 10 години и 6 месеца.
ОБЩО: 36 ГОДИНИ ЗАТВОР!!!!!
Вие сериозно ли ще го пуснете този изверг?!
08:39 20.02.2026
39 Възмутен
Определя се едно общо наказание, обикновено РАВНЯВАЩО СЕ НА НАЙ-ТЕЖКОТО (20 ГОДИНИ!!!), като може да се увеличи в определени граници.
Тоест:
Взема се най-тежката присъда. (20 ГОДИНИ)!!!
Съдът може да я увеличи, но до определен максимум, а не до сумата на всички.
БЪЛГАРСКОТО ПРАВОСЪДИЕ НЕ Е СПРАВЕДЛИВО!
ТОЗИ ТРЯБВА ДА ЛЕЖИ МИНШМУМ 20 ГОДИНИ!!
08:42 20.02.2026
40 Парадокс БГ
На 10 години и 6 месеца половината НЕ Е 2 ГОДИНИ!
От къде на къде ще иска предсрочно освобождаване?!
08:46 20.02.2026
41 Мнение
08:48 20.02.2026
42 Както Се Вижда !
09:09 20.02.2026
43 Ресурса !
И Върнат ! В Системата !
09:11 20.02.2026
44 Меделин
09:45 20.02.2026
46 Ебелина
11:26 20.02.2026