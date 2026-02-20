Съдът решава да пусне ли предсрочно Брендо от затвора

Новини
Мотивите са изтърпяно повече от половината наказание и данни за поправяне на осъдения.

По искане на началника на Софийския затвор съдът решава дали да освободи предсрочно на осъдения за наркотрафик Евелин Банев-Брендо, предаде NOVA.

Мотивите са: изтърпяно повече от половината наказание и данни за поправяне на осъдения.

След като делото стана известно, началникът на затвора в София Борислав Чорбански беше временно отстранен от поста си с решение на бившия вече министър на правосъдието Георги Георгиев.

Банев се предаде сам преди две години след 6-годишно издирване. Той е осъден на 10 години и половина затвор по всички дела срещу него, които бяха водени в България, Италия и Румъния.


  • 1 Зеленски

    43 4 Отговор
    Нужен е за отбраната на Киев.

    06:57 20.02.2026

  • 3 Абе

    35 5 Отговор
    пуснете го , че зелю вече изнемогва !Място не си намира !

    07:01 20.02.2026

  • 4 Зеленски

    31 5 Отговор
    Пуснете човека

    07:03 20.02.2026

  • 5 Лопата Орешник

    32 1 Отговор
    Не сте сериозни, нали?

    07:04 20.02.2026

  • 6 Съдът

    17 6 Отговор
    Да пусне човека от ареста от ПТП при Телиш.
    Безпрецедентен случай! За недоказано престъпъпление по непрдедпазливост 11 месеца арест е гавра !
    Плевенският съдия, спи ли спокоцно или е на хапчета, купени му от бащата на починалото момиче?

    07:08 20.02.2026

  • 7 иван костов

    42 2 Отговор
    Разбира се че ще го пусне, хората се измъчиха от нередовни доставки! Да си подхване човека работата, да върви бизнесът, да укрепва евроатлантическото сътрудничество и просперитет! Този, ако отвори куриерска фирма, ще навре конкуренцията в на кучето г......!
    Много талантлив човек, хич да не се чудят съдиите ами да го пускат да работи! Готов е за вицепремиер на "Честната търговия и логистичните връзки"! Мдаа🤥

    07:10 20.02.2026

  • 8 койдазнай

    33 2 Отговор
    Брендо е служител на ДАНС, ползва с цялата подкрепа на МВР, министерство на правосъдието и прокуратурата.
    А и не се предал сам в затвора, за да лежи 10 години.

    07:13 20.02.2026

  • 9 Фен

    18 4 Отговор
    Ами време е! Всички на барикадата на ПП! Долу прокуратурата, да живее мафията!

    Коментиран от #31

    07:14 20.02.2026

  • 10 Гост

    25 0 Отговор
    Съдът, у тая кочина, нищо не решава

    07:15 20.02.2026

  • 11 Архимандрисандрит Бибиян

    29 1 Отговор
    Канала на Петрохан е свободен,да почва.

    07:17 20.02.2026

  • 12 Няма какво да решава

    21 0 Отговор
    Той въобще не трябва да е предложен за предсрочно освобождаване, защото неизпълнява законовото изискване да е лежал половината от присъдата.

    Коментиран от #16

    07:17 20.02.2026

  • 13 Град Симитли

    20 3 Отговор
    Да го пуска,че трябва ВИП килия за Боко Тиквата,няма пак да пи.ае у кофа я!

    07:18 20.02.2026

  • 14 Тунтун

    17 0 Отговор
    Браво! Забавихте се?

    07:21 20.02.2026

  • 15 Какъв е смисълът

    26 0 Отговор
    престъпниците да бъдат осъждани за определен срок лишаване от свобода, след като по - късно ще се обсъжда предсрочното им освобождаване заради ,, данни за поправяне на осъдения”? Че той, осъдения, има ли поле за действие да извършва престъпление в затвора,та да съществува презумпцията за поправяне???!

    07:22 20.02.2026

  • 16 Мдаа

    23 0 Отговор

    До коментар #12 от "Няма какво да решава":

    За второто условие-поправяне пък да не говолим.Наркобос поправен няма.

    07:23 20.02.2026

  • 17 Хаха

    22 0 Отговор
    Не Гюров, Гюро Михайлов да стане премиер, все тая.Българската съдебна система е непоправима.

    07:25 20.02.2026

  • 18 Съдията

    19 0 Отговор
    ще се ръководи от количеството на това което влиза в личната банкова сметка

    07:27 20.02.2026

  • 19 Копейкин

    30 1 Отговор
    Ей еййййй!Брендо Кокаина е осъден на 20 ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ затвор в ИТАЛИЯ.Какво се правите на шматки !?Изтърпява бил,поправил си бил,искал в български затвор и после при най-хуманния български съд.Екстрадиране в Италия на тоя У род !

    07:30 20.02.2026

  • 20 Съдът е Получил Неустоимо Предложение!

    20 1 Отговор
    ВСЕ пак Съдът е Независим и Той взема Решенията!

    07:31 20.02.2026

  • 21 Р Г В

    16 0 Отговор
    Явно че след повече от 20 год. престъпна дейност издирван от Интер и Европол в затвора е попаднал на хора и станал човек.
    PS : Вълка козината си мени но нрава не а за правоохранителните органи стад....от въл...... в овч..... кож....

    07:34 20.02.2026

  • 22 Селянин

    22 0 Отговор
    Това е било договорено още преди да се предаде.

    07:45 20.02.2026

  • 23 си пън

    12 0 Отговор
    жизнено важно решение за българия,и как разбрахте,че се е поправил,не е пренасял наркотици докат е бил в затвора или ви намаляха приходите,нали както се оказа ,при демокрацията корупцията била нещо нормално

    07:53 20.02.2026

  • 24 Тома

    23 0 Отговор
    Вчера съда пусна бащата на касапина който помагал да заколи жена си и да е напъхат в куфар а на него ще намалят присъдата.Днес ще пускат брендо който е продавал смърт на деца.Ега си съда и държавата

    07:54 20.02.2026

  • 25 Той решава

    23 0 Отговор
    Преди две години сам реши да се предаде.Сега смята че е лежал достатъчно и е време да го пуснат. В Италия има 20.г присъда.Тука лежа 2 г и всичко е точно.Дал е по някои друг милион на правилните хора и нещата са в ход.

    Коментиран от #33

    07:57 20.02.2026

  • 26 Умен по част от главата

    20 0 Отговор
    "Той е осъден на 10 години и половина затвор"..."Банев се предаде сам преди две години"..."Мотивите са: изтърпяно повече от половината наказание "....яв аз не мога да смятам, щото излиза, че 2 е повече от половината на 10.5

    08:07 20.02.2026

  • 27 Ще го пусне я,

    6 4 Отговор
    откакто е в затвора на зеля само некачествена дрога продават!А Брендо е професионалист в областта си!

    08:08 20.02.2026

  • 28 Доц.Янев

    16 0 Отговор
    Някой математик може ли да обясни как от присъда 10 години , половината са 2 години,излежани ?

    08:10 20.02.2026

  • 29 Бананокрация

    10 1 Отговор
    Влезнал малко за разнообразие, ама му писнало и решил вече да си ходи. Пък сестра му преди две три години осъди прокуратурата на 200хил лева. Въобще голямо коткане на тоя наркобос и родата му от страна на държавата.

    08:14 20.02.2026

  • 30 хихи

    8 0 Отговор
    ами да го пусне и да заеме поста министър на МВР или финасов министър азащо не и Министръпредседател

    08:19 20.02.2026

  • 31 Хахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Фен":

    Тролът на Шиши мафиота пак е тук.

    08:26 20.02.2026

  • 32 НОВИНИ от 02.02.

    5 0 Отговор
    След по-малко от две години, откакто безуспешно издирваният Брендо се яви просто ей така на портала на затвора, вече има предложения той да бъде освободен предсрочно. При това не от някой от адвокатите му. Съвсем не. Инициативата е на самия директор на софийския затвор, а сметките са повече от сложни.

    Правосъдният министър в оставка Георги Георгиев реагира бързо и отстрани временно затворническия шеф.

    Три трупа са открити в хижа на Петрохан - все още липсват всякакви подробности, но се появиха предположения, че може да са на хора от "Наглите".

    08:27 20.02.2026

  • 33 Корумпирана държава!!

    8 0 Отговор

    До коментар #25 от "Той решава":

    И искате народа на България да вярва на съд и прокуратура???
    Този закоравял престъпник Брендо трябва да лежи до живот!

    08:28 20.02.2026

  • 34 ЧИЧО

    8 0 Отговор
    Ние сме Държава, в която бандитите са на почит.

    Коментиран от #37

    08:30 20.02.2026

  • 35 Корумпирано правосъдие!

    7 0 Отговор
    Тук има няколко психологически и социални фактора:
    Тежестта на престъплението – наркотрафикът се възприема като престъпление с голям обществен вредоносен ефект.
    Образът на “големите риби” – когато става дума за публично известни фигури, хората често имат усещане, че „големите“ винаги се измъкват.
    Ниско доверие в институциите – България традиционно има ниски нива на обществено доверие в съдебната система, което автоматично поражда съмнение.
    Моето чувство за справедливост казва - този Брендо трябва да лежи 20 години, а НЕ 2!!!!

    08:32 20.02.2026

  • 36 Пабло

    6 0 Отговор
    Човекът изтрепа маса свят и развъртя тонове кокаин,редно е да го пуснат!

    08:33 20.02.2026

  • 37 Така е! Прав си!

    6 0 Отговор

    До коментар #34 от "ЧИЧО":

    В България престъпниците са "добри хора", еее наппавили там по някое престъплениийце, прекарвали дрогичка, поубили хорица с АТВ, ма оставете ги да си живучкат на свобода, голяма работа станало и те са хорица и те душица носят...(ИРОНИЯ!) ХАХАХА

    08:35 20.02.2026

  • 38 Става дума за Евелин Банев.

    8 0 Отговор
    По държави:
    🇮🇹 В Италия – присъда от 20 години затвор (по дело за международен наркотрафик и пране на пари).
    🇷🇴 В Румъния – присъда от 10 години затвор.
    🇧🇬 В България – отделни дела, като първоначално има присъда от 6 години, а впоследствие след процедури по признаване на чуждите присъди българският съд определя общо наказание за изтърпяване от 10 години и 6 месеца.

    ОБЩО: 36 ГОДИНИ ЗАТВОР!!!!!

    Вие сериозно ли ще го пуснете този изверг?!

    08:39 20.02.2026

  • 39 Възмутен

    5 0 Отговор
    В българското право (и в повечето европейски системи) се прилага принципът:
    Определя се едно общо наказание, обикновено РАВНЯВАЩО СЕ НА НАЙ-ТЕЖКОТО (20 ГОДИНИ!!!), като може да се увеличи в определени граници.
    Тоест:
    Взема се най-тежката присъда. (20 ГОДИНИ)!!!
    Съдът може да я увеличи, но до определен максимум, а не до сумата на всички.
    БЪЛГАРСКОТО ПРАВОСЪДИЕ НЕ Е СПРАВЕДЛИВО!
    ТОЗИ ТРЯБВА ДА ЛЕЖИ МИНШМУМ 20 ГОДИНИ!!

    08:42 20.02.2026

  • 40 Парадокс БГ

    5 0 Отговор
    Ако човек е изтърпял повече от половината от общото наказание 10 години и 6 месеца и има положителни оценки за поправяне, законът допуска условно предсрочно освобождаване.
    На 10 години и 6 месеца половината НЕ Е 2 ГОДИНИ!
    От къде на къде ще иска предсрочно освобождаване?!

    08:46 20.02.2026

  • 41 Мнение

    4 0 Отговор
    Съдът няма законово основание да допусне предсрочно освобождаване на Брендо!

    08:48 20.02.2026

  • 42 Както Се Вижда !

    1 0 Отговор
    Това става ! По Телефона !

    09:09 20.02.2026

  • 43 Ресурса !

    1 0 Отговор
    Трябва да бъде Съхранен !
    И Върнат ! В Системата !

    09:11 20.02.2026

  • 44 Меделин

    2 0 Отговор
    Банев е не просто бандит.Той е бандит на световно ниво.Най-високопоставеният български бандит в световната нарко мрежа.Този цирк с предаването му в български затвор беше договорка между него и властта.Двете шишита също са в играта с дрогата.

    09:45 20.02.2026

  • 46 Ебелина

    0 0 Отговор
    Брендо! Брендо! Свобода за Брендо!

    11:26 20.02.2026

