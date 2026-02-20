Украински дрон уби 30-годишен мъж на улица в Севастопол, цивилен руснак бе ранен край Брянск

Мъж е загинал при атака с дрон срещу Севастопол, съобщи губернаторът на Севастопол Михаил Развожаев в Telegram.

Според него 30-годишният мъж, който „най-вероятно се е намирал на улица близо до Камишово шосе по време на атаката“, е получил шрапнелни рани в главата и гърдите от падащи отломки от сваления дрон.

„Екип на линейка бързо е пристигнал на мястото и е извършил реанимация, но той не е могъл да бъде спасен. Искрените ни съболезнования на семейството и приятелите на починалия“, написа Развожаев.

Той уточни, че досега са свалени 16 дрона. Силите за противовъздушна отбрана и Черноморският флот продължават да отблъскват атаката.

Освен това са счупени прозорци в две жилищни сгради близо до улица „Маршал Крилов“, а шест частни къщи са повредени в Ставковия проезд.

Според Министерството на отбраната 48 дрона са били прихванати и свалени над руски региони между 20:00 и 23:00 часа московско време. Шестнадесет от тях бяха унищожени над Краснодарски край и Крим, седем над Азовско море, шест над Черно море, два над Белгородска област и един над Адигея.

Украински дронове атакуваха село Суземка в Брянска област, ранявайки мъж, съобщи губернаторът Александър Богомаз.

„Украинските въоръжени сили атакуваха село Суземка с дронове FPV. В резултат на този варварски удар, за съжаление, е ранен цивилен“, написа той в своя Telegram канал.

Според губернатора мъжът е откаран в болница, където е получил всички необходими медицински грижи. „Два автомобила са повредени“, добави областният губернатор.

За серия от експлозии в небето над Крим съобщаи РБК Украйна, цитирана от ФОКУС, като се позова на очевидци и местни Telegram канали.

Според информацията са атакувани летищата "Белбек“ и "Саки“. Свидетели съобщават за дронове, които са прелетели над Севастопол, както и за активна работа на противовъздушната отбрана на полуострова.



Твърди се, че от военното летище "Белбек“ е бил вдигнат и изтребител, който е атакувал с ракети приближаващи дронове.