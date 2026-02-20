Новини
Украински дрон уби 30-годишен мъж на улица в Севастопол, цивилен руснак бе ранен край Брянск
  Тема: Украйна

Украински дрон уби 30-годишен мъж на улица в Севастопол, цивилен руснак бе ранен край Брянск

20 Февруари, 2026 04:45, обновена 20 Февруари, 2026 06:47 2 896 45

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • крим-
  • атака-
  • дронове-
  • севастопол

Експлозии в небето над Крим, атакувани са летищата "Белбек“ и "Саки“

Украински дрон уби 30-годишен мъж на улица в Севастопол, цивилен руснак бе ранен край Брянск - 1
Снимка: YouTube
Фокус Фокус

Мъж е загинал при атака с дрон срещу Севастопол, съобщи губернаторът на Севастопол Михаил Развожаев в Telegram.

Според него 30-годишният мъж, който „най-вероятно се е намирал на улица близо до Камишово шосе по време на атаката“, е получил шрапнелни рани в главата и гърдите от падащи отломки от сваления дрон.

„Екип на линейка бързо е пристигнал на мястото и е извършил реанимация, но той не е могъл да бъде спасен. Искрените ни съболезнования на семейството и приятелите на починалия“, написа Развожаев.

Той уточни, че досега са свалени 16 дрона. Силите за противовъздушна отбрана и Черноморският флот продължават да отблъскват атаката.

Освен това са счупени прозорци в две жилищни сгради близо до улица „Маршал Крилов“, а шест частни къщи са повредени в Ставковия проезд.

Според Министерството на отбраната 48 дрона са били прихванати и свалени над руски региони между 20:00 и 23:00 часа московско време. Шестнадесет от тях бяха унищожени над Краснодарски край и Крим, седем над Азовско море, шест над Черно море, два над Белгородска област и един над Адигея.

Украински дронове атакуваха село Суземка в Брянска област, ранявайки мъж, съобщи губернаторът Александър Богомаз.

„Украинските въоръжени сили атакуваха село Суземка с дронове FPV. В резултат на този варварски удар, за съжаление, е ранен цивилен“, написа той в своя Telegram канал.

Според губернатора мъжът е откаран в болница, където е получил всички необходими медицински грижи. „Два автомобила са повредени“, добави областният губернатор.

За серия от експлозии в небето над Крим съобщаи РБК Украйна, цитирана от ФОКУС, като се позова на очевидци и местни Telegram канали.

Според информацията са атакувани летищата "Белбек“ и "Саки“. Свидетели съобщават за дронове, които са прелетели над Севастопол, както и за активна работа на противовъздушната отбрана на полуострова.

Твърди се, че от военното летище "Белбек“ е бил вдигнат и изтребител, който е атакувал с ракети приближаващи дронове.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 20 гласа.
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Само

    21 15 Отговор
    Орешника ги оправя !

    Коментиран от #30

    05:50 20.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Последния Софиянец

    18 4 Отговор
    Американските самолети излетяха през нощта от летище София към Иран

    06:51 20.02.2026

  • 15 Украйна дрони Путин

    12 25 Отговор
    Украйна удари химическия завод МЕТАФРАКС на 1400 км навътре в Русия. Путин безпомощен.

    07:03 20.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Громико

    9 16 Отговор
    Утилизира ето на комунисти върви с ускорени темпове,Дълбок поклон пред Украинските освободители

    07:45 20.02.2026

  • 21 Космос

    9 18 Отговор
    Руската армия е най-битата след сръбската.

    07:47 20.02.2026

  • 22 Копейка

    8 7 Отговор
    А на нас тук какъв ни е кяра?

    07:48 20.02.2026

  • 23 Българин

    7 12 Отговор

    До коментар #6 от "Евроасматик с нервен тик":

    А руснаците с кеф влизат в найлоновите чували

    Коментиран от #24, #25

    07:51 20.02.2026

  • 24 Руснаци

    12 7 Отговор

    До коментар #23 от "Българин":

    Хахаха, вярваш ли си, 2 млн украинци убити поне още толкова ранени и това е постигнато от руски доброволци, гледам в Русия не ги гонят по улиците да ги пращат на фронта, гледам руснаците имат резерви, дават почивка на хората си, докато в Украйна няма ротация, гният с години на фронта, гледам Зеленски направил закон 60+ пенсионери да ходят на фронта, това е тъжно и жалко

    07:56 20.02.2026

  • 25 6000 замразени бандеровци

    7 4 Отговор

    До коментар #23 от "Българин":

    А нас не Зелю повече не ни иска.

    Коментиран от #27

    07:57 20.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Руснаци

    10 5 Отговор

    До коментар #25 от "6000 замразени бандеровци":

    Колко тела бяха дадени на Украйна 20000, а колко украинците върнаха на руснаците има няма 700 800,само това ми говори какви загуби имат украинците, няма успехи на фронта от страна на украинците, все по малко клипчета с успешни операции на фронта, дори вече украинското ГрУ не правят акции, то и там доста намаляха

    Коментиран от #29, #35

    08:02 20.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Гост

    10 5 Отговор

    До коментар #27 от "Руснаци":

    кратка извадка:

    8 април, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 41 свои.
    6 май, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 34 свои.
    11 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1212 тела, получават 27 свои.
    13 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1200 тела.
    14 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1200 тела.
    16 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1245 тела, получават 51 свои.
    19 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците още 3000 тела.
    17 юли, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1000 тела, получават 19 свои.
    18 септември, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1000 тела, получават 24 свои.

    и т.н.

    Коментиран от #32

    08:04 20.02.2026

  • 30 Тиловак

    5 5 Отговор

    До коментар #3 от "Само":

    На украиските дронове и ракети пише СМЪРТ А на РУСКИТЕ ДРОНОВЕ И РАКЕТИ пише МИР ЛЮБОВ ОБИЧ Затова те не убиват деца и мирно хора Затова и Навални беше отровен а не беше ЗВЕРСКИ УБИТ

    08:06 20.02.2026

  • 31 непротестиращ

    8 8 Отговор
    Крайно време е руснаците да се обърнат към този, който предизвика войната и ги изпраща на фронта да умират! Именно обикновените поданници трябва да потърсят сметка на Путин! И мисля, че скоро ще се случи!

    Коментиран от #33

    08:07 20.02.2026

  • 32 Руснаци

    6 5 Отговор

    До коментар #29 от "Гост":

    И това е при положение, че Зеленски не ги иска, защото трябва да плаща обезщетения и няма да му останат за златни тоалетни, има стотици клипчета в телвграм как украинските тела са вече само скелети, истината е че руснаците в началото доста подцениха войната и в началото даваха доста жертви, но след това промениха начина на нападенията и жертвите паднаха с много

    Коментиран от #34

    08:08 20.02.2026

  • 33 Хахахахаха

    9 7 Отговор

    До коментар #31 от "непротестиращ":

    Жители на Московска област събраха 20 тона хуманитарна помощ за участниците в SVO и цивилното население. ▫️
    Руснаците 99 процента подкрепят войната и си искат териториите, така че руснаците искат от Путин да спре да си играе с украинците и да ги зачатка както трябва

    08:11 20.02.2026

  • 34 Гост

    10 6 Отговор

    До коментар #32 от "Руснаци":

    промяната за руснаците дойде след като Зеленски ги подхлъзна след преговорите в Турция - след идването на Борис Джонсън украинците решиха че ще продължат войната. Руснаците вече се бяха изтеглили от Киев, след което изравниха фронта по цялата линия и почнаха да смислят живата сила на украинците.

    Коментиран от #37

    08:11 20.02.2026

  • 35 Селянин

    5 6 Отговор

    До коментар #27 от "Руснаци":

    Руснаците са хитри след тяхната Воинка се около 200 екарисажи коли Които не остават природата да се замърси Половината поличават медали посмъртно а другите герои на руската и други републики

    Коментиран от #36

    08:14 20.02.2026

  • 36 Руснаци

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "Селянин":

    Нищо не ти разбрах, от кое село и от какъв етнос си??? Турчин или от онея с лилавите ве... ци си

    08:16 20.02.2026

  • 37 Домакин

    5 6 Отговор

    До коментар #34 от "Гост":

    Великата армия се мечи 4 години срещу невъоръжена държава Освен по детски градини руснаците друг успех нямат А извекаха всички перална хладилници и бойлер от украиските села Варварски и фашиска манталитет

    Коментиран от #40, #41

    08:18 20.02.2026

  • 38 Стига трили коментари

    4 6 Отговор
    Другари путинисти

    08:23 20.02.2026

  • 39 Факт

    6 2 Отговор
    Защо киевската хунта се плаши от избори ? Щом не позволяват избори , украинците трябва да се вземат в ръце и да ликвидират пронатовският режим в Киев . Иначе децата им ще продължат да умират на фронта .

    08:24 20.02.2026

  • 40 Хахахахаха

    4 3 Отговор

    До коментар #37 от "Домакин":

    Вярваш ли си, 400 млрд в оръжия, аз ще събера 100 човека и ще постигна повече от украинската армия с толкова оръжия, една банда ще постигне повече от украинската армия с толкова оръжия, все едно село ще си освободи, относно руската армия като са слабаци защо никой не ги напада и всички само си говорят, някак твоите думи противоречат на фактите

    08:27 20.02.2026

  • 41 А стига , бе ?!

    7 4 Отговор

    До коментар #37 от "Домакин":

    Коя държава е невъоръжена ? Украйна ли ? 😀Натовците работим на три смени за да пращаме оръжия на малкия зелен наркоман , а той ги препродава на арабите .

    Коментиран от #44

    08:27 20.02.2026

  • 42 Хахахаха

    3 1 Отговор
    Да вземат да спрат войната ли рашите, а?

    08:41 20.02.2026

  • 43 Украйна дрони Путин

    3 3 Отговор
    Украйна удари руския терминал ТАМАНАЛ АВТОГАЗ. Путин безпомощен.

    08:42 20.02.2026

  • 44 Путин ПОЧНА ВОЙНА

    0 2 Отговор

    До коментар #41 от "А стига , бе ?!":

    Той нападна вероломно Украйна. Нема да го жалим я.

    Коментиран от #45

    10:42 20.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

