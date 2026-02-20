Украински дрон уби 30-годишен мъж на улица в Севастопол, цивилен руснак бе ранен край Брянск

Мъж е загинал при атака с дрон срещу Севастопол, съобщи губернаторът на Севастопол Михаил Развожаев в Telegram.
Според него 30-годишният мъж, който „най-вероятно се е намирал на улица близо до Камишово шосе по време на атаката“, е получил шрапнелни рани в главата и гърдите от падащи отломки от сваления дрон.
„Екип на линейка бързо е пристигнал на мястото и е извършил реанимация, но той не е могъл да бъде спасен. Искрените ни съболезнования на семейството и приятелите на починалия“, написа Развожаев.
Той уточни, че досега са свалени 16 дрона. Силите за противовъздушна отбрана и Черноморският флот продължават да отблъскват атаката.
Освен това са счупени прозорци в две жилищни сгради близо до улица „Маршал Крилов“, а шест частни къщи са повредени в Ставковия проезд.
Според Министерството на отбраната 48 дрона са били прихванати и свалени над руски региони между 20:00 и 23:00 часа московско време. Шестнадесет от тях бяха унищожени над Краснодарски край и Крим, седем над Азовско море, шест над Черно море, два над Белгородска област и един над Адигея.
Украински дронове атакуваха село Суземка в Брянска област, ранявайки мъж, съобщи губернаторът Александър Богомаз.
„Украинските въоръжени сили атакуваха село Суземка с дронове FPV. В резултат на този варварски удар, за съжаление, е ранен цивилен“, написа той в своя Telegram канал.
Според губернатора мъжът е откаран в болница, където е получил всички необходими медицински грижи. „Два автомобила са повредени“, добави областният губернатор.
За серия от експлозии в небето над Крим съобщаи РБК Украйна, цитирана от ФОКУС, като се позова на очевидци и местни Telegram канали.
Според информацията са атакувани летищата "Белбек“ и "Саки“. Свидетели съобщават за дронове, които са прелетели над Севастопол, както и за активна работа на противовъздушната отбрана на полуострова.
Твърди се, че от военното летище "Белбек“ е бил вдигнат и изтребител, който е атакувал с ракети приближаващи дронове.
3 Само
Коментиран от #30
05:50 20.02.2026
14 Последния Софиянец
06:51 20.02.2026
15 Украйна дрони Путин
07:03 20.02.2026
20 Громико
07:45 20.02.2026
21 Космос
07:47 20.02.2026
22 Копейка
07:48 20.02.2026
23 Българин
До коментар #6 от "Евроасматик с нервен тик":А руснаците с кеф влизат в найлоновите чували
Коментиран от #24, #25
07:51 20.02.2026
24 Руснаци
До коментар #23 от "Българин":Хахаха, вярваш ли си, 2 млн украинци убити поне още толкова ранени и това е постигнато от руски доброволци, гледам в Русия не ги гонят по улиците да ги пращат на фронта, гледам руснаците имат резерви, дават почивка на хората си, докато в Украйна няма ротация, гният с години на фронта, гледам Зеленски направил закон 60+ пенсионери да ходят на фронта, това е тъжно и жалко
07:56 20.02.2026
25 6000 замразени бандеровци
До коментар #23 от "Българин":А нас не Зелю повече не ни иска.
Коментиран от #27
07:57 20.02.2026
27 Руснаци
До коментар #25 от "6000 замразени бандеровци":Колко тела бяха дадени на Украйна 20000, а колко украинците върнаха на руснаците има няма 700 800,само това ми говори какви загуби имат украинците, няма успехи на фронта от страна на украинците, все по малко клипчета с успешни операции на фронта, дори вече украинското ГрУ не правят акции, то и там доста намаляха
Коментиран от #29, #35
08:02 20.02.2026
29 Гост
До коментар #27 от "Руснаци":кратка извадка:
8 април, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 41 свои.
6 май, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 34 свои.
11 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1212 тела, получават 27 свои.
13 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1200 тела.
14 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1200 тела.
16 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1245 тела, получават 51 свои.
19 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците още 3000 тела.
17 юли, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1000 тела, получават 19 свои.
18 септември, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1000 тела, получават 24 свои.
и т.н.
Коментиран от #32
08:04 20.02.2026
30 Тиловак
До коментар #3 от "Само":На украиските дронове и ракети пише СМЪРТ А на РУСКИТЕ ДРОНОВЕ И РАКЕТИ пише МИР ЛЮБОВ ОБИЧ Затова те не убиват деца и мирно хора Затова и Навални беше отровен а не беше ЗВЕРСКИ УБИТ
08:06 20.02.2026
31 непротестиращ
Коментиран от #33
08:07 20.02.2026
32 Руснаци
До коментар #29 от "Гост":И това е при положение, че Зеленски не ги иска, защото трябва да плаща обезщетения и няма да му останат за златни тоалетни, има стотици клипчета в телвграм как украинските тела са вече само скелети, истината е че руснаците в началото доста подцениха войната и в началото даваха доста жертви, но след това промениха начина на нападенията и жертвите паднаха с много
Коментиран от #34
08:08 20.02.2026
33 Хахахахаха
До коментар #31 от "непротестиращ":Жители на Московска област събраха 20 тона хуманитарна помощ за участниците в SVO и цивилното население. ▫️
Руснаците 99 процента подкрепят войната и си искат териториите, така че руснаците искат от Путин да спре да си играе с украинците и да ги зачатка както трябва
08:11 20.02.2026
34 Гост
До коментар #32 от "Руснаци":промяната за руснаците дойде след като Зеленски ги подхлъзна след преговорите в Турция - след идването на Борис Джонсън украинците решиха че ще продължат войната. Руснаците вече се бяха изтеглили от Киев, след което изравниха фронта по цялата линия и почнаха да смислят живата сила на украинците.
Коментиран от #37
08:11 20.02.2026
35 Селянин
До коментар #27 от "Руснаци":Руснаците са хитри след тяхната Воинка се около 200 екарисажи коли Които не остават природата да се замърси Половината поличават медали посмъртно а другите герои на руската и други републики
Коментиран от #36
08:14 20.02.2026
36 Руснаци
До коментар #35 от "Селянин":Нищо не ти разбрах, от кое село и от какъв етнос си??? Турчин или от онея с лилавите ве... ци си
08:16 20.02.2026
37 Домакин
До коментар #34 от "Гост":Великата армия се мечи 4 години срещу невъоръжена държава Освен по детски градини руснаците друг успех нямат А извекаха всички перална хладилници и бойлер от украиските села Варварски и фашиска манталитет
Коментиран от #40, #41
08:18 20.02.2026
38 Стига трили коментари
08:23 20.02.2026
39 Факт
08:24 20.02.2026
40 Хахахахаха
До коментар #37 от "Домакин":Вярваш ли си, 400 млрд в оръжия, аз ще събера 100 човека и ще постигна повече от украинската армия с толкова оръжия, една банда ще постигне повече от украинската армия с толкова оръжия, все едно село ще си освободи, относно руската армия като са слабаци защо никой не ги напада и всички само си говорят, някак твоите думи противоречат на фактите
08:27 20.02.2026
41 А стига , бе ?!
До коментар #37 от "Домакин":Коя държава е невъоръжена ? Украйна ли ? 😀Натовците работим на три смени за да пращаме оръжия на малкия зелен наркоман , а той ги препродава на арабите .
Коментиран от #44
08:27 20.02.2026
42 Хахахаха
08:41 20.02.2026
43 Украйна дрони Путин
08:42 20.02.2026
44 Путин ПОЧНА ВОЙНА
До коментар #41 от "А стига , бе ?!":Той нападна вероломно Украйна. Нема да го жалим я.
Коментиран от #45
10:42 20.02.2026
