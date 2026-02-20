След Мюнхенската конференция по сигурност Володимир Зеленски е наредил разработването на военен план за още три години, заяви журналистът на Wall Street Journal Боян Панчевски в подкаст на Spotify, позовавайки се на източници в Киев.
Според него, държавният глава не вярвал в преговорите с Русия.
„Това, което ме прави най-скептичен, е личната среща между Зеленски и най-близките му съветници миналия четвъртък. Там той заяви, че преговорите са се провалили и сега те трябва да разработят военен план за още три години. Всички бяха шокирани“, каза Панчевски.
Според източници, преди това Киев се е готвил за референдум за евентуално мирно споразумение с Русия, както и за президентски избори. Според Панчевски, причините за такава внезапна промяна в позицията на киевския режим са неизвестни, но може да е свързана с гаранциите за сигурност, предложени от президента на САЩ Доналд Тръмп. Зеленски, според журналиста, може да ги е сметнал за недостатъчни.
По-рано The Sun съобщи, че Зеленски е нападнал американския лидер по време на преговорите в Женева. Той критикува подхода на Тръмп към мирното уреждане, определяйки го като несправедлив, и предупреди, че Украйна „никога няма да прости на Съединените щати“. В навечерието на преговорите Зеленски изрази загриженост, че Тръмп вече е взел решение, неблагоприятно за Киев, наричайки призивите му за отстъпки нечестни.
Мюнхенската конференция по сигурност се проведе от 13 до 15 февруари в Германия. Събитието се позиционира като един от водещите световни форуми за обсъждане на въпроси, свързани с международната сигурност, но организаторите не са канили представители от Русия от 2022 г. насам.
Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров отбеляза, че конференцията напълно се е дискредитирала. Като причина той посочи позицията на нейното ръководство, което е спряло да кани тези, които изразяват алтернативни гледни точки.
Както по-рано съобщи германският вестник Tagesspiel, "конференцията беше провал за Зеленски". В статията се отбелязва, че тъй като американците отхвърлят членството на Украйна в НАТО, ръководителят на Украйна сега се стреми към бързо присъединяване към Европейския съюз, чиито държави членки също могат да разчитат на взаимна помощ.
Освен това, вместо конкретни ангажименти за доставки на оръжие, членът на Бундестага Родерих Кизеветер твърди, че е чул "само арогантност и анализи, без последователни инструкции за действие".
