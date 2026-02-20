Новини
Зеленски наредил разработването на военен план за още три години
Зеленски наредил разработването на военен план за още три години

20 Февруари, 2026 06:55, обновена 20 Февруари, 2026 07:03 2 292 53

Президентът на Украйна вероятно смята гаранциите за сигурност за недостатъчни

Зеленски наредил разработването на военен план за още три години - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

След Мюнхенската конференция по сигурност Володимир Зеленски е наредил разработването на военен план за още три години, заяви журналистът на Wall Street Journal Боян Панчевски в подкаст на Spotify, позовавайки се на източници в Киев.

Според него, държавният глава не вярвал в преговорите с Русия.

„Това, което ме прави най-скептичен, е личната среща между Зеленски и най-близките му съветници миналия четвъртък. Там той заяви, че преговорите са се провалили и сега те трябва да разработят военен план за още три години. Всички бяха шокирани“, каза Панчевски.

Според източници, преди това Киев се е готвил за референдум за евентуално мирно споразумение с Русия, както и за президентски избори. Според Панчевски, причините за такава внезапна промяна в позицията на киевския режим са неизвестни, но може да е свързана с гаранциите за сигурност, предложени от президента на САЩ Доналд Тръмп. Зеленски, според журналиста, може да ги е сметнал за недостатъчни.

По-рано The Sun съобщи, че Зеленски е нападнал американския лидер по време на преговорите в Женева. Той критикува подхода на Тръмп към мирното уреждане, определяйки го като несправедлив, и предупреди, че Украйна „никога няма да прости на Съединените щати“. В навечерието на преговорите Зеленски изрази загриженост, че Тръмп вече е взел решение, неблагоприятно за Киев, наричайки призивите му за отстъпки нечестни.

Мюнхенската конференция по сигурност се проведе от 13 до 15 февруари в Германия. Събитието се позиционира като един от водещите световни форуми за обсъждане на въпроси, свързани с международната сигурност, но организаторите не са канили представители от Русия от 2022 г. насам.

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров отбеляза, че конференцията напълно се е дискредитирала. Като причина той посочи позицията на нейното ръководство, което е спряло да кани тези, които изразяват алтернативни гледни точки.

Както по-рано съобщи германският вестник Tagesspiel, "конференцията беше провал за Зеленски". В статията се отбелязва, че тъй като американците отхвърлят членството на Украйна в НАТО, ръководителят на Украйна сега се стреми към бързо присъединяване към Европейския съюз, чиито държави членки също могат да разчитат на взаимна помощ.

Освен това, вместо конкретни ангажименти за доставки на оръжие, членът на Бундестага Родерих Кизеветер твърди, че е чул "само арогантност и анализи, без последователни инструкции за действие".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 3 Факт

    62 6 Отговор
    След Мюнхенската конференция по сигурност Володимир Зеленски е наредил да се ушие бялото знаме !

    07:06 20.02.2026

  • 4 Карго 200

    5 62 Отговор
    Агресорът на колене!!!
    Иначе война!

    07:08 20.02.2026

  • 5 брендо

    50 5 Отговор
    не е лошо зеления да си смени дилъра.

    Коментиран от #22

    07:08 20.02.2026

  • 6 Шопо

    64 5 Отговор
    Плана за мир има само една точка капитулация
    Безусловна капитулация на Украйна
    Плана за война е до последния украинец и после капитулация
    Безусловна капитулация на Украйна

    07:09 20.02.2026

  • 7 Володимир Зеленски, президент

    4 51 Отговор
    Украйна ще има ЯО до края на годината ☝️
    Буданов разработва план по приложението му.

    Коментиран от #47

    07:09 20.02.2026

  • 8 Зеления път

    53 4 Отговор
    Нарича се "План за оцеляване на Зеленото чрез унищожаване на Украйна и украинците"

    Коментиран от #15

    07:10 20.02.2026

  • 9 Винаги съм си мислил

    35 5 Отговор
    Че Жабока е агент на Путин...
    Планът е единия обира финансово Натюту....
    Другия потрошава железата на Натютю...
    За сега планът работи безотказно

    07:11 20.02.2026

  • 10 Анонимен

    50 2 Отговор
    Ако Европа се съгласи още три години да го подкрепя и да доставя оръжия, след максимум три години ще е свършено с икономиката ѝ.

    Коментиран от #14

    07:11 20.02.2026

  • 11 Пак се е майтапил клоунът!

    37 2 Отговор
    Планове за задгробния живот!😂😂😂😂😂

    07:13 20.02.2026

  • 12 Абе

    39 2 Отговор
    Тоя няма махане, мисли да векува като нашите шопари.

    07:13 20.02.2026

  • 13 хикочко..

    38 2 Отговор
    Мъка ми е за юръпо,зеления мухал пак почна с планчетата му..струващи на урсулските данакоплатци..млрди еврци хвърлени в бездъната му укронатцистка гуша

    07:14 20.02.2026

  • 14 Боа

    37 4 Отговор

    До коментар #10 от "Анонимен":

    Евросъюз одобри 90 млрд €за Украина пакк!
    Затова Зе ще воюва!

    07:16 20.02.2026

  • 15 Карго 200

    4 52 Отговор

    До коментар #8 от "Зеления път":

    Ако не е Зеленски Украйна да е изгубила своя суверенитет 2022г.
    Този неоспорим факт ни дава ясната представа за злобната жлъч на русопоклонниците.
    Зеленски е президент!
    Украйна се съпротивлява!
    Русия кърви!

    Коментиран от #17, #21, #43

    07:16 20.02.2026

  • 16 ПО ТОЧНО

    30 3 Отговор
    ДО ПОСЛЕДНИЯ КРАИНЕЦ

    07:18 20.02.2026

  • 17 МИСЛЯ ЧЕ

    32 2 Отговор

    До коментар #15 от "Карго 200":

    НЕМАШ МНОГО ГЪНКИ У ХРАЛУПАТА ХАД РАМЕНЕТЕ

    07:20 20.02.2026

  • 18 Ще изгубят

    36 2 Отговор
    и Одеса .......и още много. Това ни доставя удоволствие

    07:21 20.02.2026

  • 19 ИЗБЯГАЛИЯ ЗАЛУЖНИ

    30 2 Отговор
    Вече бил подписал капитулацията у Лондон

    07:28 20.02.2026

  • 20 московець..

    26 2 Отговор
    Всички бгбандерци при зеленио мухал,в окопите..чакаме ги и потом на чаркоятьци в коробку поспiдiтьо..

    07:28 20.02.2026

  • 21 За какъв суверенитет

    40 2 Отговор

    До коментар #15 от "Карго 200":

    на укрия говориш, драги? Украйна си загуби суверенитета още 2014, а сега крета като колония, напълно зависима от тия, които я вкараха във война с Русия!

    07:28 20.02.2026

  • 22 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    31 36 Отговор

    До коментар #5 от "брендо":

    няма ли да си смените дилърите , копеите тука? от 4 г. СВО само едно и също бръщолевите , чак и Киев ви се привижда

    Коментиран от #24, #25

    07:30 20.02.2026

  • 23 БАНДЕРФЕНОВЕТЕ БЪДЕТЕ МЪЖЕ

    31 44 Отговор
    Кажете сбогом на Домбас и Одеса и без да РИВЕТЕ.

    07:30 20.02.2026

  • 24 БЕГАЙ ДА ПОМАГАШ НА ФЮРЕТО СИ

    24 43 Отговор

    До коментар #22 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Че останал без хора.

    07:32 20.02.2026

  • 25 А ТАКИВА КАТО ТЕБ...........

    24 43 Отговор

    До коментар #22 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ..........ВЕЧЕ СТИГНАХА ДО МОСКВА......, НАЛИ..........?

    07:33 20.02.2026

  • 26 8888

    29 39 Отговор
    за три години на пред, военния план започва с "мобилизация за населението на възраст между 5 и 95 години".
    Ясно е че тази новина се опитва да покаже "силата на Украйна" и че могат още много :D

    07:34 20.02.2026

  • 28 Бригаден генерал Дин

    31 37 Отговор
    За 4 години населението на покрайнината се стопи от 50 на 15 милиона. След още 3 години ще клони към нула.
    Европа е обезумяла. Защо унищожава малорусите? Зеленски трябва да бъде арестуван, а те се прегръщат с него.

    07:36 20.02.2026

  • 29 пешо

    28 32 Отговор
    наркото ще е затрие тая държава

    07:37 20.02.2026

  • 30 Бригаден генерал Дин

    30 34 Отговор
    Българските генерали на 9 септември 1944 са заели разумна позиция. Това е спасило самото съществуване на България. В Украйна за 4 години не се намериха генерали да арестуват бандеровците и да спасят страната.

    07:41 20.02.2026

  • 32 стоян георгиев

    27 44 Отговор
    Плана е елементарен! Още 3 млн укро месо за фронта 😂 евро фашист лидерите ще са доволни, а и пазара на органи на черно ще процъфти!

    07:46 20.02.2026

  • 33 Факт

    37 32 Отговор
    Русия загуби войната.

    За 4 години има няколко пъти повече загуби на жива сила и техника от Украйна и няма изпълнена нито една от целите на "СВО".

    07:49 20.02.2026

  • 34 Този голям оптимист, бе

    18 40 Отговор
    То три месеца са много, той за три години планове прави. След три години вече ще е изгнил.

    07:51 20.02.2026

  • 35 Факт

    26 28 Отговор
    Само Калас и Мерц не разбраха,че войната свърши.Украйна загуби!Търси се най-безболезнения вариант за нейното разделяне.

    07:53 20.02.2026

  • 36 404

    19 29 Отговор
    "Всеки има план докато не получи юмрук в зъбите"
    /Майк Тайсън/

    07:57 20.02.2026

  • 37 Всички европейци

    23 32 Отговор
    Трябва да се вдигнат на бунт за да затворим крана на укрия за КЕШ,ОРЪЖИЯ И ЧЛЕНСТВО В ЕС.След 10 дни войната ще е край и цените в ЕС ще са с 50% по ниски.

    07:58 20.02.2026

  • 38 Ново нареждане на Зеленият Мамут

    19 32 Отговор
    да се събират деца за фронта от яслите и градините.НА Този палячо ще спрете ли да му вдигате акциите, че взе да се прави много велик с кеша на европейските граждани.

    08:04 20.02.2026

  • 39 2 ДНЯ и ВСЕ ..

    31 20 Отговор
    САЩ и ЕС трябва незабавно да предоставят Безвъзмездно всички видове оръжия които използват КОМ- ФАШИСТКА ИЗ--- МЕТ от московия!!
    Включително подводници, крилати и балистични ракети със голям обсег! Москалбад трябва да бъде заравнен със земята а Фюрера публично екзекутира

    08:09 20.02.2026

  • 40 ИСТИНАТА Е,ЧЕ...

    27 22 Отговор
    ПРИ ГОЖИН БЕШЕ ПРАВ:
    ОЩЕ на 10 ден стана ясно че НЕВНЯТНИЯ БУНКЕРЕН СТАРУХА ПЕ-ДОФИЛ и престъпника шай гу ЗАГУБИХА ПОЗОРНО ВОЙНАТА!!! Заради Тия двамата Безказарменици Украйна унищожи най- боеспособните Бойни части на П ЕДЕРАЦИЯТА!!!"

    Коментиран от #51

    08:12 20.02.2026

  • 41 име

    24 26 Отговор
    Пак ли план за победа разработват простите бандери?! А какво стана с предишнити пет-шест-надесет плана? Какво стана с целта "нищо по-малко от границите на Украйна от 1991г, а Путин в затвора" и "безусловна подкрепа за Украйна колкото време е нужно", какво стана със "стратегическо поражение на Русия", какво стана с жеЛАЕНЕто за "мир чрез сила", че така се сгърчихте до борба за "достоен мир"?

    08:13 20.02.2026

  • 42 си пън

    16 16 Отговор
    само не разбрах пари откъде ще додът за тоз план,ес касичката е празна отдавна а дълговете все растат

    08:20 20.02.2026

  • 43 си пън

    17 15 Отговор

    До коментар #15 от "Карго 200":

    а борката рошавия как се вписва в каргото ти

    08:23 20.02.2026

  • 44 КОЛЬО ПАРЪМА

    16 14 Отговор
    Какъв план тоя Хо хол има наркоман долен цяла украина ще е Руска

    08:25 20.02.2026

  • 45 Анонимен

    15 12 Отговор
    Причините за промяна в мнението на Зеленски не са неизвестни и се познават добре от психиатрите.

    08:31 20.02.2026

  • 46 Ами

    11 11 Отговор
    още три имения по света му трябват на зеленият шмъркач...

    08:50 20.02.2026

  • 47 Украйна

    8 12 Отговор

    До коментар #7 от "Володимир Зеленски, президент":

    Ще помирише разцъфнал Орешник до края на годината и Буданов с трапанирания мозък отива на кино от 6 до 5

    09:11 20.02.2026

  • 48 ами

    5 10 Отговор
    да нали украина и нато побеждават русия всеки ден....и така още три години пък може верно да победят

    09:15 20.02.2026

  • 49 Мишел

    4 11 Отговор
    От началото на 2026г. Русия е превзела в Украйна 42 населени пункта и 900 кв.км.

    09:16 20.02.2026

  • 50 ами

    5 12 Отговор
    за толкова години ще му стигне украинската армия после се включва европейската

    09:30 20.02.2026

  • 51 Бай Ставри

    6 10 Отговор

    До коментар #40 от "ИСТИНАТА Е,ЧЕ...":

    Единствената истина в твоето положение е, че отдавна нямаш връзка с главния си мозък. Ама карай и само гръбначен ти стига.

    09:39 20.02.2026

  • 52 Григор

    1 0 Отговор
    Ами тя глупостта по хората ходи.Какво, разчиташ,че ще върнеш територии ли? Кога? Ще продължаваш да ги губиш! Единственото умно нещо,което може да се направи е да се примириш със загубените територии и да съхраниш всичко останало. И човешки животи! Това,че Русия ще си вземе останалите 20% е сигурно. Съществува обаче опасност да вземе Николаев и Одеса и да бъдете отрязани от Черно море.

    12:10 20.02.2026

  • 53 МГАНЧЕВ

    0 0 Отговор
    " Луд умора няма. Само се поти".
    Цитирам, българска поговорка.

    16:10 20.02.2026

