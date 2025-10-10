Новини
Дейвид Лий Рот навърши 71 г. ВИДЕО

10 Октомври, 2025 08:31 2 793 4

Дейвид Лий Рот навърши 71 г. ВИДЕО

  • дейвид лий рот-
  • van halen-
  • рожден ден

Легендарният фронтмен на Van Halen е роден на 10 октомври 1954 г.

Дейвид Лий Рот навърши 71 г. ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Едно от емблематичните имена в рока празнува 71 г. днес. На 10 октомври 1954 г. се ражда атрактивният Дейвид Лий Рот.

Въпреки успехите му като солов изпълнител, той е най-известен с работата си като фронтмен на легендарните Van Halen. С прякора „Даймънд Дейв“ и емблематичните шпагати на сцената, Рот беше член на бандата от 1974 до 1985 г., през 1996 г. и от 2006 до 2020 г., когато групата се разпадна.

Върхът на Рот с Van Halen идва през 1984 г., когато издават албума 1984 – техният най-хвален от критиката и комерсиално успешен албум – който включва хитове като “Jump,” “Panama,” “Hot For Teacher" и “I’ll Wait.”

През 2007 г. Van Halen бяха въведени в Залата на славата на рокендрола.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Град Козлодуй

    2 2 Отговор
    Честито

    15:39 11.10.2024

  • 2 Истината1

    0 4 Отговор
    И кое не е за вярване?

    15:40 11.10.2024

  • 3 Вярно не е за вярване

    4 5 Отговор
    Прилича на 89

    15:44 11.10.2024

  • 4 СЗО

    3 4 Отговор
    Наистина не е за вярване. Мислех че е около 80те....

    16:15 11.10.2024