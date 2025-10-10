Дейвид Лий Рот навърши 71 г. ВИДЕО

Едно от емблематичните имена в рока празнува 71 г. днес. На 10 октомври 1954 г. се ражда атрактивният Дейвид Лий Рот.

Въпреки успехите му като солов изпълнител, той е най-известен с работата си като фронтмен на легендарните Van Halen. С прякора „Даймънд Дейв“ и емблематичните шпагати на сцената, Рот беше член на бандата от 1974 до 1985 г., през 1996 г. и от 2006 до 2020 г., когато групата се разпадна.

Върхът на Рот с Van Halen идва през 1984 г., когато издават албума 1984 – техният най-хвален от критиката и комерсиално успешен албум – който включва хитове като “Jump,” “Panama,” “Hot For Teacher" и “I’ll Wait.”

През 2007 г. Van Halen бяха въведени в Залата на славата на рокендрола.