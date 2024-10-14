Цигуларят Васко Василев навършва 55 г.

На 14 октомври 1970 г. в гр. София се ражда виртуозът на цигулката Васко Василев. Той прави първите си публични изпълнения на крехката петгодишна възраст. На седем вече пленява сърцата на публиката като солист на Българския камерен оркестър в престижната зала "България", под вещото ръководство на Дина Шнайдерман. Само дванадесет месеца по-късно той записва първата си дългосвиреща плоча със Софийската филхармония и нейния главен диригент Константин Илиев, пише edna.bg.

Подпомогнат от правителствена стипендия, на десетгодишна възраст Васко напуска родината си и се отправя към руската столица Москва, където е приет в Централното музикално училище към Московската консерватория - училище за надарени деца. След завършване на консерваторията той продължава своето образование в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство (АМТИИ) в град Пловдив. През този седемгодишен период той впечатлява музикалния свят, като печели поредица от престижни международни конкурси, включително "Жак Тибо" в Париж, "Карл Флеш" в Лондон и "Паганини" в Италия.

През 1994 г. Василев прави значителна крачка напред в кариерата си, когато става най-младият концертмайстор в историята на оркестъра към Кралската опера в Лондон. Той редовно свири и като солист с оркестъра, демонстрирайки изключителните си умения и гъвкавост като музикант. Репертоарът му варира от класическа музика до по-съвременни композиции, като умело борави както с традиционна цигулка, така и с такава, оборудвана с електронни устройства за подобряване и усилване на нейния звук.

Изпълненията на Василев са го водили по целия свят, изнасяйки концерти в над 40 държави. Като опитен изпълнител той споделя сцената с някои от най-големите звезди на музикалната индустрия, включително Лили Иванова, Майкъл Джексън, Мадона, Стинг и Пласидо Доминго. Неговият инструмент, рядка цигулка "Амати" на приблизително 305 години, е една от само десет такива в света, свидетелство за неговата непоколебима отдаденост на занаята му.

Освен като солов изпълнител, Васко преподава в Лондон и Валенсия и използва своята платформа, за да вдъхнови амбициозните млади музиканти. През 2011 г. той разширява влиянието си върху музикалната сцена, като приема позиция на съдия в българското издание на X Factor.

Признание за невероятния му принос към изкуството дойде през октомври 2016 г., когато Василев беше награден с ордена "Св. св. Кирил и Методий" I степен от тогавашния президент Росен Плевнелиев. За него тази награда, особено тъй като е българска, означава повече от всяко друго отличие в колекцията му. С непоклатима решителност, изключителен талант и безмилостен стремеж към съвършенство, Васко Василев несъмнено е една от най-забележителните фигури в съвременната музикална сцена.