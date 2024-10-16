Любим герой от "Изкуплението Шоушенк" навършва 67 г.

66-ти рожден ден празнува днес актьорът Тим Робинс.

Той е роден на 16 октомври 1958 в Уест Ковина, Калифорния и израсъл в Гринидж Вилидж на Ню Йорк, като има дълга и успешна кариера като актьор, режисьор, сценарист и филмов и театрален продуцент.

Играе във филмите "Реката на тайните" на Клинт Ийстуд, "The Secret Life of Words" на Изабел Кроаксе, "Земя в пламъци" на Филип Нойс, "Играчът" и "Short Cuts" на Робърт Олтман, "Изкуплението Шоушенк" на Франк Дарабонт, "Генерално пълномощно" на братята Коен, "Война на световете" на Стивън Спилбърг, "Паника на Арлингтън Роуд" на Марк Пелингтън, "Параграф 46" на Майкъл Уинтърботъм, "Human Nature" на Мишел Гондри, "Five Corners" на Тони Бил, "Стълбата на Яков" на Ейдриън Лин, "Bull Durham" на Рон Шелтън.

За работата си като актьор Робинс е спечелил много награди, включително Оскар, Златен глобус и наградата на Гилдията на американските филмови актьори за най-добър поддържащ актьор в "Реката на тайните", най-добър актьор от МФФ в Кан и Златен глобус за най-добър актьор за "Играчът". Номиниран е за Златен глобус за най-добър актьор за Bob Roberts и от Гилдията на филмовите актьори за най-добър актьор за "Изкуплението Шоушенк"

Като режисьор Робинс се отличи с "Когато буря връхлети", на който е също и сценарист и продуцент, и който печели наградите за най-добър филм и най-добър режисьор на филмовия фестивал Ситджис в Барцелона, и наградата на националния съвет на критиците за специално постижение във филмовото изкуство в САЩ.

"Осъденият на смърт идва", на който е също и сценарист и продуцент, спечели многобройни награди, включително Оскар за най-добра актриса Сюзън Сарандън, четири награди на МФФ в Берлин, 4 номинации за Оскар, включително и най-добър режисьор, номинация за Златен глобус за сценарий, както и други награди.

Първият му филм "Bob Roberts", спечели бронзова награда на международния федтивал в Токио, и най-добър филм, най-добър режисьор и най-добър актьор на филмовия фестивал в Бостън.

Робинс е и художествен ръководител на Actors’ Gang, театрална трупа, създадена през 1982, която има над 80 продукции и над 100 награди. Негови пиеси са поставяни в Лондон, Париж, Ню Йорк, Чикаго, Лос Анджелис и на фестивала в Единбург в Шотландия. Последната му пиеса Embedded се игра при напълно продадена зала в продължение на 4 месеца в Пабблик Тиътър в Ню Йорк, преди да замине в Ривърсайд Студиос в Лондон и да тръгне на национално турне из САЩ. Най-наскоро е режисирал Actors Gang в тяхната шокиращо съвременна и много успешна адаптация на 1984 на Джордж Оруел, която през изминалите 2г. е посетила над 40 страни на 4 континента.

Сценичната адаптация на Робинс на "Осъденият на смърт идва" е представена в над 140 университета из цялата страна. Правата да се изпълнява пиесата са ексклузивно дадени на образователните институции до 2014г. За да придобият правата за пиесата, университетите трябва имат два факултета, освен по театралните изкуства, които да предлагат курсове по смъртното наказание. Из цялата страна и света през изминалите 4г. симпозиуми, лекции и дебати са провеждани във връзка с театрални продукции, които водят до значително нарастване на диалога и образованието по този важен въпрос.

Робинс се гордее и с това, че спонсорира образователни програми с Actors Gang, която предоставя образование по изкуствата на ученици от целия курс на обучение в района а Лос Анджелис. Трупата е работила през изминалите 3г. като е осигурявала и театрални работилници за затворниците от системата на затворите в Лос Анджелис.

Робинс живее в Ню Йорк, а до 2009 г. имаше брак с актрисата Сюзън Сарандън, от която има двама сина - Майлс и Джак.

